चीन में अरुणाचल प्रदेश की महिला का अपमान, 18 घंटे तक नहीं दिया भोजन, भारतीय अधिकारियों ने किया हस्तक्षेप

पेमा वांग थोंगडोक, अरुणाचल प्रदेश मूल की महिला ( X-Account, Pema )

नई दिल्ली : चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है. चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला का पासपोर्ट स्वीकार करने से मना कर दिया. नियमों की अवहेलना कर उन्होंने उस महिला को 18 घंटे तक हिरासत में बनाए रखा. बाद में भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से उस महिला को छोड़ा गया. पेमा वांग थोंगडोक नाम की महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी आपबीती लिखी है. उसने लिखा कि उसे शंघाई हवाई अड्डे पर बिना कारण रोका गया. उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, जबकि वह ट्रांजिट हॉल्ट पर थी. वह जापान जा रही थीं. उसने कहा कि उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया. घटना 21 नवंबर की है. पेमा ने लिखा कि शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और इस क्रम में उन्हें 18 घंटे तक हिरासत में रख लिया. चीनी अधिकारी उनसे बार-बार यह कह रहे थे कि उनके पास जो पासपोर्ट है, वह वैलिड नहीं हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश, भारत लिखा है. महिला के अनुसार चीनी अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, लिहाजा उसे पासपोर्ट हासिल करने के लिए चीन में आवेदन करना होगा. थोंगडोक लंदन से जापान जा रही थीं और इसी दौरान बीच में चीन का स्टॉपेज आता है. उसने लिखा, "चीन के आव्रजन विभाग और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दावों पर, मुझे 21 नवंबर, 2025 को शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा गया. उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि मेरा जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिसे उन्होंने चीनी क्षेत्र बताया."