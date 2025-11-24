ETV Bharat / bharat

चीन में अरुणाचल प्रदेश की महिला का अपमान, 18 घंटे तक नहीं दिया भोजन, भारतीय अधिकारियों ने किया हस्तक्षेप

भारत ने पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. महिला ब्रिटेन से जापान जा रही थी.

Pema
पेमा वांग थोंगडोक, अरुणाचल प्रदेश मूल की महिला (X-Account, Pema)
नई दिल्ली : चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है. चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला का पासपोर्ट स्वीकार करने से मना कर दिया. नियमों की अवहेलना कर उन्होंने उस महिला को 18 घंटे तक हिरासत में बनाए रखा. बाद में भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से उस महिला को छोड़ा गया.

पेमा वांग थोंगडोक नाम की महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी आपबीती लिखी है. उसने लिखा कि उसे शंघाई हवाई अड्डे पर बिना कारण रोका गया. उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, जबकि वह ट्रांजिट हॉल्ट पर थी. वह जापान जा रही थीं. उसने कहा कि उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया. घटना 21 नवंबर की है.

पेमा ने लिखा कि शंघाई पुडोंग हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और इस क्रम में उन्हें 18 घंटे तक हिरासत में रख लिया. चीनी अधिकारी उनसे बार-बार यह कह रहे थे कि उनके पास जो पासपोर्ट है, वह वैलिड नहीं हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश, भारत लिखा है. महिला के अनुसार चीनी अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, लिहाजा उसे पासपोर्ट हासिल करने के लिए चीन में आवेदन करना होगा.

थोंगडोक लंदन से जापान जा रही थीं और इसी दौरान बीच में चीन का स्टॉपेज आता है. उसने लिखा, "चीन के आव्रजन विभाग और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दावों पर, मुझे 21 नवंबर, 2025 को शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे से अधिक समय तक रोके रखा गया. उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि मेरा जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिसे उन्होंने चीनी क्षेत्र बताया."

उसने आगे लिखा, "चीनी अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता को मान्यता नहीं दी जा सकती है. आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है."

पेमा ने कहा कि मेरे पास वैध जापानी वीजा होने के बावजूद चीनी अधिकारियों ने मुझे आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी. थोंगडोक ने बताया कि कई इमिग्रेशन अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनका अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया, यहां तक कि उन्हें चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का सुझाव भी दिया. इस दौरान उन्हें भोजन, हवाई अड्डे की सुविधाओं और उनकी स्थिति के बारे में किसी भी आधिकारिक जानकारी से वंचित रखा गया.

हवाई अड्डे के पारगमन क्षेत्र तक सीमित होने के कारण, थोंगडोक न तो दोबारा टिकट बुक कर पा रही थीं और न ही स्वतंत्र रूप से घूम पा रही थीं. उसके बाद उन्होंने अपने एक ब्रिटिश मित्र से संपर्क किया और उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास से उस महिला का संपर्क करवाया. दूतावास के हस्तक्षेप के बाद ही उसे आगे जाने की इजाजत दी गई.

पेमा ने पूरी घटना को अपमानजनक बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय अधिकारियों से बीजिंग के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की अपील की है. उन्होंने भारत सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने, मुआवजा मांगने और यह गारंटी देने का आग्रह किया है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी भारतीयों को विदेश यात्रा के दौरान इसी तरह के भेदभाव से बचाया जाए.

भारत ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता है. भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने के चीन के व्यर्थ और बेतुके प्रयासों को भी बार-बार खारिज किया है. चीन इसे तिब्बत का दक्षिणी भाग कहता है.

ये भी पढ़ें : अरुणाचल में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सोच का पूर्वोत्तर को बड़ा नुकसान हुआ

अरुणाचल प्रदेश महिला
पेमा वांग थोंगडोक
ARUNACHAL PRADESH INDIA
INDIAN WOMAN HARASSED IN CHINA

