दिवाली का तोहफा: केंद्र के बाद इन राज्यों ने की DA में बढ़ोतरी की घोषणा
केंद्र की मोदी सरकार के बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की है.
Published : October 15, 2025 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया था. रिपोर्टों के अनुसार केंद्र के बाद कई राज्यों ने भी भत्ते के संबंध में निर्णय लेना शुरू कर दिया है.इसी क्रम में पेमा खांडू के नेतृत्व वाली अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है.
इस वृद्धि के साथ ही एक जुलाई 2025 से प्रभावी दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 फीसदी हो गई है. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि जुलाई से सितंबर 2025 तक की अवधि का बकाया भी जारी किया जाएगा और संशोधित डीए और डीआर को अक्टूबर के वेतन और पेंशन में शामिल किया जाएगा.
सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता
सीएम खांडू ने सोशल मीडिया पर अपडेट साझा करते हुए लिखा, "यह निर्णय कर्मचारी कल्याण के लिए हमारी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कार्यबल और सेवानिवृत्त समुदाय का प्रत्येक सदस्य मूल्यवान और समर्थित महसूस करे."
इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2025 में डीए और डीआर 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया था. इस नई बढ़ोतरी के साथ, अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों के भत्ते अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान स्तर पर हैं. गौरतलब है कि इस फैसले से राज्य सरकार के 75,000 से अधिक नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और एआईएस अधिकारियों को फायदा होगा.
राजस्थान सरकार ने भी बढ़ाया डीए
वहीं, राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है. राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है.
इतना ही नहीं उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस को भी अप्रूवल दे दिया किया है. मंत्री कर्मचारियों को लगभग 6,774 रुपये का बोनस देने के फैसले को अप्रूव दिया है. यह फैसला राज्य के करीब 6 लाख अराजपरित्र कर्मचारियों को राहत देगा.
झारखंड सरकार की कर्मचारियों को सौगात
इसी तरह झारखंड सरकार ने भी राज्य कर्मियों, पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐलान किया है. इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत हो जाएगा.
बिहार सरकार का दिवाली तोहफा
इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में बिहार सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया. यह महंगाई भत्ता पहले 55 फीसदी था, जो अब यह बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा. इसका फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा.
