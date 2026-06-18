अरुणाचल में नाबालिग घरेलू सहायिका की मौत मामले में नया मोड़, NHRC से जांच की मांग
अरुणाचल प्रदेश की नाबालिग नौकरानी की मौत के महीनों बाद नए आरोप सामने आए है. दिल्ली से गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 18, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश में घरेलू काम करने वाली 15 साल की चकमा लड़की की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. एक युवा संगठन ने आरोप लगाया है कि मामले को रफा-दफा करने के लिए दिए गए पैसे को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सामने मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत से जुड़े लोगों ने हड़प लिया.
अरुणाचल प्रदेश चकमा यूथ एसोसिएशन (APCYA) ने गुरुवार को एनएचआरसी से संपर्क कर उन आरोपों की जांच की मांग की है कि 11 दिसंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली (Lower Dibang Valley) जिले के रोइंग में लड़की की मौत के बाद उसके मालिक से कथित तौर पर 3 लाख रुपये लिए गए थे.
संगठन ने आयोग से यह जांच करने की अपील की है कि क्या मानवाधिकार शिकायत का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया था.
इस मामले ने पहले ही देश का ध्यान खींचा था, जब NHRC ने इस साल मार्च में शुरुआती जांच में हुई कमियों का हवाला देते हुए सिफारिश की थी कि किशोर की मौत के हालात की निष्पक्ष, स्वतंत्र और बच्चों के प्रति संवेदनशील जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए.
अब, APCYA का दावा है कि सोशल मीडिया पर घूम रहे एक वीडियो में पीड़ित के पिता, लक्खिमुनि चकमा (Lakkhimuni Chakma) आरोप लगा रहे हैं कि मालिक ने 3 लाख रुपये दिए, जिसमें से उनके परिवार को 1.10 लाख रुपये मिले, जबकि बाकी 1.90 लाख रुपये कथित तौर पर ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन (AICSU) के चिकौंड चंद चकमा और एक अन्य व्यक्ति अमित चकमा ने रख लिए.
इन आरोपों से यह चिंता और बढ़ गई है कि क्या कानूनी प्रक्रिया के बाहर पैसे के लेन-देन की वजह से मृतक किशोरी को न्याय दिलाने की कोशिश में कोई बाधा आई है.
APCYA के अध्यक्ष रूप सिंह चकमा के मुताबिक, AICSU ने बाद में आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई और पीड़ित पिता के वीडियो में किए गए दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में निष्पक्षता की कमी थी क्योंकि संगठन अपने ही सदस्यों के खिलाफ आरोपों की प्रभावी तरीके से जांच कर रहा था.
NHRC के दखल की मांग करते हुए, APCYA ने आरोप लगाया कि अगर दावे सच हैं, तो एक नाबालिग घरेलू नौकरानी की मौत से जुड़े मामले में न्याय के तरीके को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. संगठन ने कहा कि मामले से जुड़े पैसे का कोई भी लेन-देन जांच की सत्यनिष्ठा में दखल दे सकता है और जवाबदेही को कम कर सकता है.
इसके अलावा, APCYA ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के उन बच्चों की कमजोरी के बारे में बड़ी चिंताएं भी जताई हैं जो घरेलू काम में लग जाते हैं. संगठन ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों को निजी तौर पर निपटाने की कोई भी कोशिश सही केस को रोक सकती है और बाल मजदूरी और शोषण के चक्र को जारी रख सकती है.
संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह साबित हो जाता है कि मानवाधिकार सिस्टम का गलत इस्तेमाल कथित तौर पर जबरन वसूली के लिए किया जा रहा है, तो इससे पीड़ितों की रक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए संस्थानों में लोगों का भरोसा कम हो सकता है.
रूप सिंह चकमा ने कहा, "APCYA ने NHRC से अनुरोध किया है कि वह अपने जांच प्रभाग के जरिये आरोपों की जांच शुरू करे और उसके नतीजों के आधार पर, इस मामले को किशोरी की मौत की पहले से अनुशंसित की गई जांच के साथ CBI को भेज दे."
यह भी पढ़ें- BJP सरकार राज्य में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही: बंगाल के राज्यपाल