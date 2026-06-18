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अरुणाचल में नाबालिग घरेलू सहायिका की मौत मामले में नया मोड़, NHRC से जांच की मांग

अरुणाचल प्रदेश चकमा यूथ एसोसिएशन ( Photo from APCYA FB page )

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश में घरेलू काम करने वाली 15 साल की चकमा लड़की की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. एक युवा संगठन ने आरोप लगाया है कि मामले को रफा-दफा करने के लिए दिए गए पैसे को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सामने मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत से जुड़े लोगों ने हड़प लिया. अरुणाचल प्रदेश चकमा यूथ एसोसिएशन (APCYA) ने गुरुवार को एनएचआरसी से संपर्क कर उन आरोपों की जांच की मांग की है कि 11 दिसंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली (Lower Dibang Valley) जिले के रोइंग में लड़की की मौत के बाद उसके मालिक से कथित तौर पर 3 लाख रुपये लिए गए थे. संगठन ने आयोग से यह जांच करने की अपील की है कि क्या मानवाधिकार शिकायत का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया था. इस मामले ने पहले ही देश का ध्यान खींचा था, जब NHRC ने इस साल मार्च में शुरुआती जांच में हुई कमियों का हवाला देते हुए सिफारिश की थी कि किशोर की मौत के हालात की निष्पक्ष, स्वतंत्र और बच्चों के प्रति संवेदनशील जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए. अब, APCYA का दावा है कि सोशल मीडिया पर घूम रहे एक वीडियो में पीड़ित के पिता, लक्खिमुनि चकमा (Lakkhimuni Chakma) आरोप लगा रहे हैं कि मालिक ने 3 लाख रुपये दिए, जिसमें से उनके परिवार को 1.10 लाख रुपये मिले, जबकि बाकी 1.90 लाख रुपये कथित तौर पर ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन (AICSU) के चिकौंड चंद चकमा और एक अन्य व्यक्ति अमित चकमा ने रख लिए. इन आरोपों से यह चिंता और बढ़ गई है कि क्या कानूनी प्रक्रिया के बाहर पैसे के लेन-देन की वजह से मृतक किशोरी को न्याय दिलाने की कोशिश में कोई बाधा आई है.