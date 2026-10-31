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सियांग प्रोजेक्ट के विरोध के पीछे राजनीति और विदेशी फंडिंग, विशेष इंटरव्यू में बोले मंत्री तासिंग

अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओजिंग तासिंग ( ETV Bharat )

तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओजिंग तासिंग (Ojing Tasing) ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट के सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ चल रहे आंदोलन का तेजी से राजनीतिकरण किया जा रहा है. उन्होंने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक समूहों पर राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया.

ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए, तासिंग ने बांध विरोधी आंदोलन में विदेशी फंडिंग के कथित तौर पर शामिल होने पर सवाल उठाए और दावा किया कि राजनीतिक हित आंदोलन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान राजनीतिक तालमेल के अपने आरोपों को साबित करने या विदेशी फंडिंग और बड़े विरोध आंदोलन के बीच सीधा संबंध साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं दिए.

उनकी यह टिप्पणी SUMP के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है. ईटानगर, पासीघाट और अपर सुबनसिरी में प्रदर्शन और बंद की अपीलें फैल रही हैं. साथ ही, नेताओं की संपत्तियों पर तोड़फोड़ और हमलों की भी खबरें आ रही हैं. कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप

ईटीवी भारत से बात करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल थी और उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक समूह प्रस्तावित प्रोजेक्ट के विरोध को एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. उन्होंने बांध-विरोधी आंदोलन से जुड़े विदेशी फंडिंग के आरोपों पर भी सवाल उठाए, और ऐसे अभियानों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की कथित खोजी जांच का उल्लेख किया. सियांग प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat) हालांकि, फंडिंग और राजनीतिक संलिप्तता से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच की जरूरत है. किसी व्यक्तिगत कार्यकर्ता या संगठन के खिलाफ की जाने वाली कोई भी जांच, अपने आप में यह साबित नहीं करती कि पूरे बांध-विरोधी आंदोलन को विदेश से फंडिंग मिल रही है. सरकार ने बार-बार बातचीत की मांग

सरकार के रुख का बचाव करते हुए तासिंग ने ईटीवी भारत से कहा कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए विभिन्न संगठनों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास किए गए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्थक बातचीत के लिए दोनों पक्षों की ओर से लचीलेपन की जरूरत है और तर्क दिया कि अगर कोई भी पक्ष दूसरे की चिंताओं को समझे बिना सिर्फ अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती. मंत्री के अनुसार, सरकार प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संभावित लाभों को समझाने और स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं को सुनने के लिए तैयार थी. उन्होंने कहा कि बहस को सिर्फ विरोधी दृष्टिकोणों तक ही सीमित रखने के बजाय, विशेषज्ञ की राय और सूचित चर्चा के माध्यम से प्रोजेक्ट के प्रभावों की जांच की जानी चाहिए. अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग (ETV Bharat) हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने स्वदेशी भूमि, पैतृक क्षेत्रों, पारंपरिक आजीविका और प्रस्तावित मेगा डैम के पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों पर भी सवाल उठाए हैं.