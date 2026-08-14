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'आज का भारत 1962 वाला नहीं है...': एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन की बीजिंग को खुली चेतावनी

दरअसल, भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थानों के नाम तय किए हैं. इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने आपत्ति जताई थी, जिसके जवाब में पाओ ने यह टिप्पणी की है. बीजिंग के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए, पाओ ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को "फर्जी" बताया और चीनी सरकार से राज्य में जगहों के नाम बदलने का काम बंद करने को कहा.

तेजपुरः अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामकरण को लेकर भारत और चीन के बीच नए सिरे से पैदा हुए मतभेदों के बीच, भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन मोहंतो पांगिन पाओ ने बीजिंग (चीन) के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि "अरुणाचल के लोग चीनी नहीं हैं."

पाओ ने कहा, "मैं अरुणाचल का नागरिक हूं और मैंने भारतीय सशस्त्र बलों (सेना) में भी अपनी सेवाएं दी हैं. मैंने चीनी भाषा की पढ़ाई भी की है. हम संस्कृति, परंपरा, भाषा और इतिहास के मामले में हान चीनियों से बिल्कुल अलग हैं. हमारा चीन से कोई संबंध नहीं है." उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीन द्वारा लगातार "जांगनान" शब्द का इस्तेमाल किए जाने और राज्य भर के स्थानों को चीनी नाम देने की कोशिशों पर सवाल उठाए.

पाओ ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की चीन की कोशिशें जमीनी हकीकत या राज्य में रहने वाले लोगों की पहचान को नहीं बदल सकतीं. उन्होंने कहा, "अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं, तो हमें भी चीन की जगहों के नाम अपने हिसाब से बदल देने चाहिए." उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीन के बार-बार के प्रयासों को उसका फ्रस्ट्रेशन बताया.

पाओ ने चीन की यात्रा करने वाले अरुणाचल के नागरिकों के साथ होने वाले व्यवहार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि अरुणाचल के एथलीटों और अधिकारियों को चीनी वीज़ा को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने साल 2012 में चीन की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान के अपने खुद के अनुभव को याद करते हुए कहा "जब मैं 2012 में एक आधिकारिक यात्रा पर चीन जा रहा था, तब मुझे भी स्टेपल वीज़ा दिया गया था."

पाओ ने 1962 के भारत-चीन युद्ध का भी जिक्र किया और जोर देकर कहा कि आज का भारत अपनी सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, "भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है. हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं, और अरुणाचल के लोगों के साथ-साथ हम सभी चीनी आक्रमण से खुद को बचाने के लिए तैयार हैं."

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