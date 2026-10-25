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अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री बोले, 'एक कदम छोड़िए, भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाएगा चीन'

मंच से संबोधन करते अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही : जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में आए अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री और इंटर स्टेट बॉर्डर अफेयर्स मंत्री मामा नटुंग ने पत्रकारों से चर्चा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सोचना तो दूर, चीन भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाएगा.