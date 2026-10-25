अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री बोले, 'एक कदम छोड़िए, भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाएगा चीन'

अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री बोले, 'एक कदम छोड़िए, भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाएगा चीन'
मामा नटुंग ने चीन को चेताते हुए कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है.
Published : October 25, 2026 at 7:51 PM IST
सिरोही : जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में आए अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री और इंटर स्टेट बॉर्डर अफेयर्स मंत्री मामा नटुंग ने पत्रकारों से चर्चा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सोचना तो दूर, चीन भारत की एक इंच जमीन भी नहीं ले पाएगा.
'यह 1962 वाला भारत नहीं है' : उन्होंने कहा कि पहले अरुणाचल प्रदेश को भारत का आखिरी प्रदेश कहा जाता था. अब वह भारत का पहला राज्य है. जो गांव देश का आखिरी गांव था, आज वो देश का पहला गांव कहा जाता है. बॉर्डर में फोर्सेज के साथ अरुणाचल प्रदेश की जनता चट्टान के जैसे खड़ी है. निश्चिंत रहिए सोचना तो बहुत दूर की बात है, वे एक इंच जमीन भी नहीं ले सकते. चीन को चेताते हुए कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है. ये न्यू इंडिया है. 1962 में चाइना ने जो आक्रमण किया, अब वो भारत नहीं है.
पढ़ें: भारत-चीन सैनिकों में टकराव : ITBP प्रमुख के खुलासे के बाद कांग्रेस ने उठाई 'अरुणाचल रेजिमेंट' की मांग
भारत को कमजोर करने की साजिश... : उन्होंने कहा कि बीच-बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में तनाव होते हैं, पड़ोसी से तनाव होता रहता है, उसमें क्या है? गृहमंत्री नटुंग ने कहा कि तेजी से विकास करते भारत को कुछ पड़ोसी देख नहीं पा रहे हैं. वह भारत के सुखी होने से दुखी हैं. इसलिए कभी वो जेनजी का उपयोग कर रहे हैं. कभी ड्रोन से ड्रग्स भेज रहे हैं. युवाओं को कमजोर करना चाहते हैं. क्योंकि युवा कमजोर हुए तो देश कमजोर होगा. यह भारत को कमजोर करने की साजिश है, इसलिए देशवासियों को सतर्क रहना है.
पढ़ें: 'भारत-चीन के बीच फिर तनाव, एलएसी पर सैनिक आमने-सामने', मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला
'विदेश में आज भारत को सम्मान की नजरों से देखते हैं': भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अफसर और आर्मेनिया और सूडान में भारत के राजदूत रहे दीपक वोहरा ने कहा कि मुझे 9 भाषाएं आती हैं, लेकिन एक भी भाषा में मैं ब्रह्माकुमारीज में हुए अनुभव को बयान नहीं कर सकता हूं. पहले भी मैं वर्ष 1974 में आया था. मेरी पहली पोस्टिंग पेरिस में हुई थी, तब वहां हमारी छवि गरीब और भिखमंगों की थी. लेकिन आज लोग भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं.
पढ़ें: ITBP को हर साल 20 नई बटालियन की जरूरत: अरुणाचल सीमा पर गतिरोध के बाद AAPWA की मांग
'अब ये भारत का समय है' : उन्होंने कहा कि आज मैं फ्रांस जाता हूं, तो मेरा भारतीय पासपोर्ट देखकर मेरे स्वागत को उमड़ पड़ते हैं. आज फ्रांस जल रहा है. पश्चिम और उत्तर अफ्रीका से आए जेहादियों फ्रांस को जला दिया है. अब भारत को अपना दरवाजा बंद करना होगा. इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं. मैं पठान पिता और सिख मां का बेटा हूं. आज 35 देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुके हैं. उनमें 11 मुस्लिम देश भी शामिल हैं. हमारे पीएम मोदी के टेबल पर एक बार में 82 आमंत्रण रखे होते हैं. अब ये भारत का समय है.