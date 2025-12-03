ETV Bharat / bharat

बिना 'खाता-खसरा' के अरुणाचल प्रदेश का विकास अधूरा? राज्यपाल ने की बड़ी चेतावनी

अरुणाचल के गवर्नर ने कहा कि प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी रुकावट ज़मीन के सर्वे और रिकॉर्ड की पूरी तरह कमी है.

Arunachal Pradesh Governor Lt. General KT Parnaik (Retd).
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक (सेवानिवृत्त). (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 7:26 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 7:36 PM IST

सुरभि गुप्ता.

नई दिल्ली: भारत का सबसे बड़ा उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश पिछले दस सालों में तेजी से बदल रहा है. 4,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, टूरिज्म सर्किट और गांवों की कनेक्टिविटी ने दुर्गम इलाकों को पहुंच के दायरे में ला दिया है. लेकिन तेज विकास के इस दौर में भी राज्य की सबसे बड़ी कमी अब तक दूर नहीं हुई है.

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक (सेवानिवृत्त) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा, अरुणाचल प्रदेश में आधुनिक भू-अभिलेख (लैंड रिकॉर्ड) और डिजिटल मैप का पूरी तरह अभाव. उन्होंने कहा- "अरुणाचल प्रदेश में आज तक कोई लैंड सर्वे नहीं हुआ है. न खसरा-खतौनी है, न पट्टे हैं. जमीन समुदाय की है. परंपरागत रूप से यह व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन अब जब राज्य तेज विकास के मोड में है तो यह बहुत सारी चिंताएं पैदा कर रही है."

प्रोजेक्ट में अड़चन:

जमीन के किसी भी फ़ॉर्मल रिकॉर्ड की कमी इस मुश्किल को और बढ़ा देती है. राज्य में जमीन पर कबीलों का मालिकाना हक है, और सीमाएं स्थानीय तौर पर रीति-रिवाजों से तय होती हैं, नक्शों से नहीं. गवर्नर ने कहा, "इस सिस्टम ने संस्कृति और आज़ादी को बचाए रखा है, लेकिन इससे प्लान बनाने वालों के पास वे बेसिक टूल्स नहीं हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है."

  • राज्य का लगभग 80% हिस्सा घने जंगलों से ढका है
  • कोई भी सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट, स्कूल-हॉस्पिटल बनाना हो तो वन भूमि से गुजरना पड़ता है
  • बिना सटीक डिजिटल मैप के वन स्वीकृति, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और सीमांकन में भारी देरी होती है
  • छोटे-छोटे कस्बों का विस्तार, कस्बाई प्लानिंग, यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी बिना कैडेस्ट्रल मैप के मुश्किल हो जाता है

इस वजह से, हर प्रोजेक्ट, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, देरी, सीमा विवाद और स्थानीय समुदायों के बीच चिंता का सामना करता है. कैडस्ट्रल मैप के बिना छोटे शहरों, इंस्टीट्यूशनल कैंपस और शहरी प्लानिंग के कामों को बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है. बदलाव शुरू करने के लिए, सरकार ने ईटानगर जैसे कुछ शहरी सेंटर्स में LiDAR-बेस्ड सर्वे शुरू किए हैं, लेकिन पूरे राज्य में, जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों पर फैला है, पूरी कवरेज में समय और रिसोर्स लगेंगे.

बिखरे हुए गांव, बिखरी हुई सुविधाएं:

  • अरुणाचल के 80% लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गांवों में सिर्फ 10-30 घर होते हैं
  • इतने बिखरे हुए गांवों में स्कूल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक भवन, सड़क और पानी पहुंचाना बेहद मुश्किल है
  • सरकार अब क्लस्टर मॉडल अपना रही है- छोटे-छोटे गांवों को एक क्लस्टर बनाकर एक स्कूल, एक डिस्पेंसरी, एक सामुदायिक हॉल दिया जा रहा है
  • लेकिन बिना जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी (GIS, GPS, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी) के यह प्लानिंग आंख बंद करके तीर चलाने जैसा है

चीन की नजर और भू-अभिलेख की कमीः

राज्यपाल ने साफ कहा, जमीन के सर्वे की चुनौती सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल भी है. गवर्नर ने कहा, "चीनी बॉर्डर एक बड़ी चिंता है. चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता रहता है, इससे लोगों को बहुत शर्मिंदगी और तकलीफ होती है."

उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड, गांव की सीमाएं, और इलाके के हिसाब से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हैं. इससे बॉर्डर मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटी की सुरक्षा, भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव मौजूदगी को वैलिडेट करना, और झूठे टेरिटोरियल नैरेटिव का मुकाबला करना आसान हो जाएगा. जमीन के कागज़ात न होने से बॉर्डर पर बस्तियों के लिए खतरा भी बढ़ जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखना या कब्ज़ों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाती है.

आपदा प्रबंधन कमजोरः

  • अरुणाचल भूकंप जोन IV-V में है
  • भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, जंगल की आग आम हैं
  • लेकिन दूरस्थ घाटियों में सेंसर, रडार, रेन गेज और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की भारी कमी है
  • राज्यपाल बोले- "हमें रिमोट सेंसिंग, फोरकास्टिंग और पूरे राज्य की कवरेज चाहिए"

गवर्नर ने एक डिटेल्ड रोडमैप दिया कि कैसे मॉडर्न जियोस्पेशियल टूल्स अरुणाचल की स्ट्रक्चरल चुनौतियों को हल कर सकते हैं. गवर्नर ने जियोस्पेशियल टूल्स को 'समझदारी और भविष्य के लिए तैयार ग्रोथ के लिए एक बदलाव लाने वाली ताकत' कहा.

राज्यपाल ने 8 बड़े क्षेत्र बताए जहां जियोस्पेशियल टूल क्रांति ला सकते हैं:

  • भू-अभिलेख डिजिटाइजेशन-विवाद खत्म
  • सड़क-पूर्वांचल योजना- कम खर्च, कम पर्यावरण नुकसान
  • आपदा प्रबंधन- भूस्खलन-बाढ़ जोन पहले से पता
  • पर्यावरण संरक्षण- जंगल, वन्यजीव गलियारे पर नजर
  • कृषि-बागवानी- कीवी, संतरा, सेब, मोटे अनाज के लिए सही जोन
  • शहरी-ग्रामीण प्लानिंग- ड्रेनेज, क्लस्टर डेवलपमेंट
  • सीमा प्रबंधन- लॉजिस्टिक्स और निगरानी मजबूत
  • टूरिज्म- ट्रेकिंग रूट, इको-जोन का सही मैपिंग

उम्मीद की किरण:

राज्यपाल ने अंत में कहा, "हम समुदायों को समझा रहे हैं. लोगों में अच्छी समझ बन रही है. यह जल्दी ही हो जाएगा. परंपरागत सामुदायिक स्वामित्व को बचाते हुए हमें आधुनिक भू-अभिलेख की जरूरत है. तभी अरुणाचल का पूरा विकास संभव है." यहां 26 जनजातियों के बीच एक मज़बूत सांस्कृतिक वापसी हुई है, जो मिलजुलकर रह रही हैं. गवर्नर ने कहा, "आप जहां भी जाते हैं, लोग आपका स्वागत जय हिंद कहकर करते हैं."

अरुणाचल आज कीवी (8,000 टन), बड़े संतरे (10,000 टन), उच्च गुणवत्ता वाले मोटे अनाज पैदा करता है. देश के कुल हाइड्रोपावर पोटेंशियल का 40% उसके पास है. लेकिन जब तक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और जियोस्पेशियल फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, यह सारा पोटेंशियल आधा-अधूरा ही रहेगा.

Last Updated : December 3, 2025 at 7:36 PM IST

NO LAND RECORDS
लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक
GOVERNOR OF ARUNACHAL PRADESH
अरुणाचल में जमीन सर्वे
LAND SURVEY IN ARUNACHAL PRADESH

