अरुणाचल में वालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग, स्थानीय प्रशासन... वायुसेना ने संभाला मोर्चा
अरुणाचल प्रदेश के वालॉन्ग में जंगल में आग लगने के बाद सेना का संयुक्त अभियान पहाड़ी आग को बुझाने में लगा हुआ है.
Published : February 18, 2026 at 3:47 PM IST
ईटानगर/तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के वालॉन्ग के बड़े इलाके में पिछले पांच दिनों से भीषण जंगल की आग फैली हुई है. पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के वालोंग के हेलमेट टॉप इलाके में सड़क निर्माण सामग्री से शुरू हुई यह आग अब कई पहाड़ी क्षेत्रों में फैल चुकी है.
स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और सीमा सड़क विभाग के सहयोग से आग बुझाने का अभियान लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा. आग आसपास के सूखे पहाड़ी इलाकों में फैल गई. भारतीय सेना और वायु सेना हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं. लेकिन पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर आग अभी भी बेकाबू है, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं.
हवाई के मुख्य उप-विभागीय अधिकारी डकली गारा ने ईटीवी भारत को बताया कि सड़क निर्माण सामग्री जलाने के कारण आग बेकाबू हो गई और हेलमेट टॉप क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में फैल गई. इस घटना में सेना या स्थानीय लोगों में से कोई हताहत नहीं हुआ. हेलमेट टॉप वालोंग, वालोंग की लड़ाई का एक ऐतिहासिक स्थल है और यह वह क्षेत्र है जहां भारतीय सेना तैनात है.
रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महिंद्रा रावत ने बताया, "भारतीय सेना (स्पीयर कोर) के जवानों ने भारतीय वायु सेना और स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर मंगलवार को भी आग बुझाने का काम जारी रखा." आगजनी रोकने और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं.
पिछले पांच दिनों में, स्थानीय लोगों, प्रशासन और सेना ने विशेष अग्निशमन उपकरणों, भारी मशीनों और हवाई जल वर्षा सहायता प्रदान करने वाले हेलीकॉप्टरों की संयुक्त तैनाती के माध्यम से अथक प्रयास किए हैं.
दूसरी पर्वतीय प्रभाग के जीओसी ने चल रहे अग्निशमन प्रयासों की समीक्षा करने के लिए प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और सैनिकों के समर्पण और त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की. उन्होंने कहा कि, आग पर काबू पाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और आग को रोकने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है.
ये भी पढ़ें: बाघ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, मारने के बाद बाइक के पास बैठा दिखा