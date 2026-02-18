ETV Bharat / bharat

अरुणाचल में वालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग, स्थानीय प्रशासन... वायुसेना ने संभाला मोर्चा

ईटानगर/तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के वालॉन्ग के बड़े इलाके में पिछले पांच दिनों से भीषण जंगल की आग फैली हुई है. पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के वालोंग के हेलमेट टॉप इलाके में सड़क निर्माण सामग्री से शुरू हुई यह आग अब कई पहाड़ी क्षेत्रों में फैल चुकी है.

स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और सीमा सड़क विभाग के सहयोग से आग बुझाने का अभियान लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा. आग आसपास के सूखे पहाड़ी इलाकों में फैल गई. भारतीय सेना और वायु सेना हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं. लेकिन पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर आग अभी भी बेकाबू है, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं.

अरुणाचल में वालोंग के जंगलों में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

हवाई के मुख्य उप-विभागीय अधिकारी डकली गारा ने ईटीवी भारत को बताया कि सड़क निर्माण सामग्री जलाने के कारण आग बेकाबू हो गई और हेलमेट टॉप क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में फैल गई. इस घटना में सेना या स्थानीय लोगों में से कोई हताहत नहीं हुआ. हेलमेट टॉप वालोंग, वालोंग की लड़ाई का एक ऐतिहासिक स्थल है और यह वह क्षेत्र है जहां भारतीय सेना तैनात है.