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बंगाल में हिंसा की घटनाओं से बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए: पूर्व आईपीएस अधिकारी अमोद कंठ

बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व DGP अमोद कुमार कंठ ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था में सुधार की जरूरत है.

Arunachal Pradesh Ex-DGP Amod Kumar Kanth interview on post-poll violence in west bengal
7 मई को उत्तर 24 परगना में बारासात हॉस्पिटल के बाहर तैनात सुरक्षा बल (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 9:43 AM IST

4 Min Read
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संतु दास

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं पर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP), अमोद कुमार कंठ ने कहा कि राज्य में पूरी कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना होगा और ऐसी किसी भी घटना से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को राज्य के अलग-अलग इलाकों में तोड़-फोड़ करने और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए भेज रही है.

वहीं, बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में टीएमसी समर्थकों के शामिल होने का आरोप लगाया है. बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने रथ की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है.

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर पूर्व डीजीपी कंठ ने ईटीवी भारत से कहा, "एक बार चुनाव हो जाने के बाद फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है और फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो बर्बरता की प्रकृति का हो, जो कि चुनाव के बाद की बर्बरता है. यह ऐसी चीज है जिसे बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए."

शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या का जिक्र करते हुए, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा, "अगर किसी को राजनीतिक कारणों से मारा गया है, तो यह देखना होगा कि इस PA या किसी और की हत्या के पीछे क्या कारण है."

कंठ ने कहा, "अगर यह राजनीतिक वजहों से है, तो यह बहुत गलत बात है. इसे पूरी तरह नियंत्रित करने की जरूरत है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. अगर यह राजनीतिक अपराध है, तो यह दुख की बात है और बहुत बुरी बात है. लेकिन, इसके पीछे क्या वजह थी, यह पता लगाना होगा."

उन्होंने आगे कहा, "कारणों का पता लगाना होगा और उन्हें देखना होगा, लेकिन सच तो यह है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात रहे हैं, जहां कानून-व्यवस्था अच्छी हालत में नहीं रही है. कुल मिलाकर कानून-व्यवस्था को सुधारना होगा."

इससे पहले, टीएमसी ने रथ की हत्या की निंदा की और स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है. टीएमसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हम बुधवार रात मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही पिछले तीन दिनों में BJP समर्थित गुंडों द्वारा कथित तौर पर चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं में तीन और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी कड़ी निंदा करते हैं, जब राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू है."

टीएमसी ने पोस्ट में आगे लिखा, "हम इस मामले में सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में CBI जांच भी शामिल है, ताकि दोषियों की पहचान हो सके और उन्हें बिना देर किए सजा मिल सके. हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए."

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही सभी सुरक्षा एजेंसियों को राज्य भर में हिंसा और तोड़-फोड़ भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेशानुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां वर्तमान में राज्य में तैनात हैं.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की 'छुट्टी', राज्यपाल ने भंग की विधानसभा

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