ETV Bharat / bharat

बंगाल में हिंसा की घटनाओं से बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए: पूर्व आईपीएस अधिकारी अमोद कंठ

7 मई को उत्तर 24 परगना में बारासात हॉस्पिटल के बाहर तैनात सुरक्षा बल ( ANI )

संतु दास नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं पर, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP), अमोद कुमार कंठ ने कहा कि राज्य में पूरी कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना होगा और ऐसी किसी भी घटना से सख्ती से निपटा जाना चाहिए. विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को राज्य के अलग-अलग इलाकों में तोड़-फोड़ करने और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए भेज रही है. वहीं, बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में टीएमसी समर्थकों के शामिल होने का आरोप लगाया है. बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने रथ की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है. पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर पूर्व डीजीपी कंठ ने ईटीवी भारत से कहा, "एक बार चुनाव हो जाने के बाद फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है और फिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो बर्बरता की प्रकृति का हो, जो कि चुनाव के बाद की बर्बरता है. यह ऐसी चीज है जिसे बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए." शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या का जिक्र करते हुए, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा, "अगर किसी को राजनीतिक कारणों से मारा गया है, तो यह देखना होगा कि इस PA या किसी और की हत्या के पीछे क्या कारण है."