अरुणाचल प्रदेश : बादल फटने से भारी भूस्खलन और बाढ़, चार लोगों की मौत, सेना के पांच जवान लापता
अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद भूस्खलन व बाढ़ से चार लोगों की मौत हो गई.
Published : August 15, 2026 at 3:07 PM IST
तेजपुर/ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में सेना के दो अस्थायी आश्रय बह जाने से पांच सैन्यकर्मी लापता हो गए तथा अपर सुबनसिरी जिले में सड़क निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई.
बताया जाता है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी के अनिनी के पशुपानी इलाके में शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे बादल फटने से भारी भूस्खलन हुआ और प्रभावित इलाका जलमग्न हो गया. अधिकारियों ने बताया कि कई लोग मलबे में दब गए। घटना में ताडू बाकी, ताजी राय, मार्कोश बसुमतारी और बाबुल अली समेत चार लोगों के मारे जाने की सूचना है. अचानक आई बाढ़ में सेना के सात जवान बह गए, जिनमें से दो को बचा लिया गया, जबकि पांच अब भी लापता हैं.
Anini, Arunachal Pradesh: A cloudburst in the Pashu Pani area of Anini around 4:45 pm on August 14 triggered a massive landslide, submerging the affected area. Two soldiers were rescued during immediate operations, while multiple teams from nearby posts joined the search and… pic.twitter.com/nnvlLRZNTL— IANS (@ians_india) August 15, 2026
भारी बारिश, मुश्किल इलाके और पानी भरने के बावजूद, ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए आस-पास की चौकियों से और बचाव टीमें भेजी गईं. तेजपुर डिफेंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल श्रीधरन ने कहा कि भूस्खलन में फंसे या प्रभावित लोगों को ढूंढने और निकालने के लिए अभी एक कोऑर्डिनेटेड सर्च और रेस्क्यू मिशन चल रहा है.
बचाव की कोशिश को मज़बूत करने और जहां भी जरूरत हो, तुरंत चिकित्सा में मदद के लिए सेना विमानन संसाधन भी तैनात किए गए हैं. स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह घटना अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर अंधेरीला के पास हुई, जहां आर्मी और आईटीबीपी कैंप प्रभावित हुए.
Itanagar, Arunachal Pradesh | Army personnel went missing in a flash flood incident in Arunachal Pradesh's Dibang Valley. Multiple rescue teams were rushed from neighbouring posts, which braved inclement weather and inundation to reach the site and join the rescue operations.…— ANI (@ANI) August 15, 2026
सुरक्षा बल रेस्क्यू और राहत ऑपरेशन को प्राथमिकता पर करने के लिए सभी उपलब्ध जनशक्ति और संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्थिति का पूरी तरह से आकलन होने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है.
वहीं अपर सुबनसिरी जिले की जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रोन्या मारबोम के मुताबिक 14 अगस्त की शाम को अपर सुबनसिरी जिले में केओजारिंग-ब्याचिंग सड़क काटने वाली जगह पर बारिश के कारण हुए बड़े भूस्खलन की घटना में कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है. कई अन्य अभी भी मलबे में दबे हैं, और सभी मजदूर हैं. खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है. अब तक एक शव बरामद हुआ है.
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