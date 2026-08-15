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अरुणाचल प्रदेश : बादल फटने से भारी भूस्खलन और बाढ़, चार लोगों की मौत, सेना के पांच जवान लापता

अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद भूस्खलन ( ETV Bharat )

तेजपुर/ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में सेना के दो अस्थायी आश्रय बह जाने से पांच सैन्यकर्मी लापता हो गए तथा अपर सुबनसिरी जिले में सड़क निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई. बताया जाता है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी के अनिनी के पशुपानी इलाके में शुक्रवार शाम करीब 4:45 बजे बादल फटने से भारी भूस्खलन हुआ और प्रभावित इलाका जलमग्न हो गया. अधिकारियों ने बताया कि कई लोग मलबे में दब गए। घटना में ताडू बाकी, ताजी राय, मार्कोश बसुमतारी और बाबुल अली समेत चार लोगों के मारे जाने की सूचना है. अचानक आई बाढ़ में सेना के सात जवान बह गए, जिनमें से दो को बचा लिया गया, जबकि पांच अब भी लापता हैं. भारी बारिश, मुश्किल इलाके और पानी भरने के बावजूद, ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए आस-पास की चौकियों से और बचाव टीमें भेजी गईं. तेजपुर डिफेंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल श्रीधरन ने कहा कि भूस्खलन में फंसे या प्रभावित लोगों को ढूंढने और निकालने के लिए अभी एक कोऑर्डिनेटेड सर्च और रेस्क्यू मिशन चल रहा है.