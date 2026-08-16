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केरल में अरुणाचल प्रदेश के बीटेक छात्र का शव मिला, मंत्री रोजी एम जॉन ने जांच का आश्वासन दिया

केरल में अरुणाचल प्रदेश के बीटेक छात्र का शव मिला ( IANS )

एर्नाकुलम: एक दुखद घटना में अरुणाचल प्रदेश के एक बीटेक छात्र का शव कोथमंगलम के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास उसके किराए के मकान के एक कमरे में मिला. मृतक की पहचान अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के नहारलगुन निवासी मिची मारपू (20) के तौर पर हुई है, जो कोथमंगलम के एमए कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में बी.टेक का तीसरे साल का छात्र था. पुलिस ने रविवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला एक छात्र, जो यहाँ के पास कोथमंगलम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, किराए के मकान के एक कमरे में मृत पाया गया. मारपू कोथमंगलम के कोझिप्पिल्ली के पास एक किराए के घर में दूसरे छात्रों के साथ रह रहा था. पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम वह जमीन पर पड़ा मिला और उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी. सूचना मिलने पर पुलिस उसे कोथमंगलम तालुक अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को कमरे से तीन पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था. जांच करने वालों का कहना है कि कुछ विषयों में कम मार्क्स की वजह से एकेडमिक ईयर खराब होने के डर से मारपू ने शायद खुदकुशी की. कोथमंगलम पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अरुणाचल प्रदेश से उनके रिश्तेदारों के आने के बाद कल पोस्टमार्टम किया जाएगा. उनके आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है.