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केरल में अरुणाचल प्रदेश के बीटेक छात्र का शव मिला, मंत्री रोजी एम जॉन ने जांच का आश्वासन दिया

मंत्री रोजी एम. जॉन ने भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की विस्तृत जांच करेगी और साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर भी जांच की जाएगी.

BTech Student found dead
केरल में अरुणाचल प्रदेश के बीटेक छात्र का शव मिला (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 12:24 PM IST

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एर्नाकुलम: एक दुखद घटना में अरुणाचल प्रदेश के एक बीटेक छात्र का शव कोथमंगलम के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास उसके किराए के मकान के एक कमरे में मिला. मृतक की पहचान अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के नहारलगुन निवासी मिची मारपू (20) के तौर पर हुई है, जो कोथमंगलम के एमए कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में बी.टेक का तीसरे साल का छात्र था.

पुलिस ने रविवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला एक छात्र, जो यहाँ के पास कोथमंगलम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, किराए के मकान के एक कमरे में मृत पाया गया. मारपू कोथमंगलम के कोझिप्पिल्ली के पास एक किराए के घर में दूसरे छात्रों के साथ रह रहा था.

पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम वह जमीन पर पड़ा मिला और उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी. सूचना मिलने पर पुलिस उसे कोथमंगलम तालुक अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को कमरे से तीन पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था.

जांच करने वालों का कहना है कि कुछ विषयों में कम मार्क्स की वजह से एकेडमिक ईयर खराब होने के डर से मारपू ने शायद खुदकुशी की. कोथमंगलम पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अरुणाचल प्रदेश से उनके रिश्तेदारों के आने के बाद कल पोस्टमार्टम किया जाएगा. उनके आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है.

इस दुखद घटना के बाद छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्र और नेता अपनी शिकायतें बताने के लिए कोथमंगलम पुलिस स्टेशन में जमा हुए. उनका आरोप है कि एमएसीई एक ऑटोनॉमस (स्वायत्त) संस्थान होने के कारण दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों की तुलना में ज़्यादा सख़्त मिनिमम क्रेडिट सिस्टम लागू करता है.

जहाँ केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (KTU) से जुड़े कॉलेजों में कम से कम 18 क्रेडिट की जरूरत होती है, वहीं ऑटोनॉमस एमएसीई में 22 क्रेडिट जरूरी हैं. एसएफएआई और केएसयू जैसे छात्र संगठनों के नेताओं का कहना है कि इससे छात्रों पर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव पड़ता है. कॉलेज प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जबकि छात्र पूरी जांच की मांग कर रहे हैं.

इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताते हुए मंत्री रोजी एम. जॉन ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की विस्तृत जांच करेगी और साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर भी जांच की जाएगी. मंत्री ने बताया कि 'ईयर-आउट' सिस्टम का मुद्दा पहले भी सरकार के ध्यान में लाया गया था और केटीयू सिंडिकेट ने अपनी पहली ही बैठक में इस सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया था.

जहां इससे जुड़े कॉलेज आम तौर पर इस फैसले को मानते हैं, वहीं एमएसीई ने अपनी स्वायत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस सिस्टम को बनाए रखने का फैसला किया. मंत्री ने आगे कहा कि छात्रों की मांगों को देखते हुए अधिकारियों ने पहले भी कॉलेज से 'ईयर-आउट' पॉलिसी की समीक्षा करने का आग्रह किया था.

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