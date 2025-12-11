ETV Bharat / bharat

अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, मजदूरों को लेकर जा रहा वाहन खाई में गिरा, 14 की मौत, एक गंभीर

अरुणाचल प्रदेश में सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

तेजपुर (असम) : अरुणाचल प्रदेश में हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. बताया जाता है कि मजदूरों को लेकर जा रही पिकअप वैन पहाड़ से नीचे खाई में गिर गई. हादसे में मारे गए 14 लोगों की मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया गया है.

घटना के मुताबिक हादसा अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के हयूलियांग में मिथुंगना और मैलांग बस्ती के बीच लैलांग बस्ती में हयूलियांग से लगभग 47 किलोमीटर दूर सागलागाम रोड पर हुआ.

हयूलियांग की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जूलिटी मिहू ने बताया कि मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप वैन पहाड़ी सड़क से नीचे गिर गई. हादसे में मारे गए 14 लोगों को शव को बरामद कर लिया गया है और एक गंभीर रूप से घायल को डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया गया है. सभी मृतक मज़दूर तिनसुकिया के थे.