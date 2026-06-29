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अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलनः BRO ने सिर्फ 36 घंटे में खोल दिया पहाड़ों का बंद रास्ता

अरुणाचल में भूस्खलन के बाद सड़क को ठीक करती बीआरओ की टीम. ( ETV Bharat )