अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलनः BRO ने सिर्फ 36 घंटे में खोल दिया पहाड़ों का बंद रास्ता
अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश और विनाशकारी भूस्खलन (Landslides) के बाद आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है.
Published : June 29, 2026 at 7:02 PM IST
तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कों का संपर्क टूट गया है. गुवाहाटी में तैनात रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन ने महज 36 घंटों के भीतर महत्वपूर्ण 'किमिन-पोटिन' सड़क को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी.
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण केई पन्योर, पापुम पारे, ईस्ट सियांग और सियांग जिलों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ. ईस्ट सियांग और सियांग में भूस्खलन की वजह से नदियों के रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे वहां अस्थायी प्राकृतिक झीलें बन गई हैं. इससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर पड़ोसी राज्य असम पर भी पड़ा है. जहां उफान पर चल रही गैन नदी ने धेमाजी जिले के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है. नदी के तेज बहाव ने एक रेलवे पुल को भी बहा दिया, जिससे इस पूरे क्षेत्र में संपर्क टूट गया है.
इस संकट के बीच, बीआरओ (BRO) के 'प्रोजेक्ट अरुणक' के तहत 756 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स ने लगभग 45 किलोमीटर लंबी किमिन-पोटिन सड़क पर आपातकालीन सड़क बहाली अभियान शुरू किया, जो केई पन्योर और पापुम पारे जिलों से होकर गुजरती है.
भारी बारिश ने सड़क के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जबकि भूस्खलन, कीचड़, चट्टानों और उखड़े हुए पेड़ों ने यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया था. इसके परिणामस्वरूप पोटिन, याजाली, याचुली, जोराम और जीरो के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया था. इस रास्ते के बंद होने से आवश्यक वस्तुओं (राशन-सामग्री) की आपूर्ति, बचाव दलों की आवाजाही और मरीजों को नाहरलगुन स्थित 'टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज' तक ले जाने का काम भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था.
नागरिक प्रशासन के अनुरोध के बाद, बीआरओ ने बहाली कार्य को पूरा करने के लिए भारी मशीनरी के साथ लगभग 80 कर्मियों को तैनात किया. लगातार हो रही बारिश, कमजोर पहाड़ी ढलानों और बार-बार होने वाले भूस्खलन के बावजूद, बीआरओ की टीमों ने मलबा हटाने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने और सड़क को फिर से वाहनों के चलने योग्य बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम किया.
इस सड़क को महज 36 घंटों के भीतर फिर से खोल दिया गया, जिससे राहत सामग्री, आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सहायता और आम जनता की आवाजाही शुरू हो सकी. इस बहाली ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों को काफी मजबूती दी है. इसके साथ ही, बीआरओ (BRO) किमिन-पोटिन सड़क को डबल-लेन (दो लेन) मानकों में अपग्रेड करने का काम भी जारी रख रहा है.
लेफ्टिनेंट कर्नल रावत ने कहा कि इस ऑपरेशन ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने, नागरिक प्रशासन की मदद करने और त्वरित व समन्वित कार्रवाई के माध्यम से प्रभावित समुदायों के जीवन को सामान्य बनाने के प्रति बीआरओ की प्रतिबद्धता को साबित किया है.
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