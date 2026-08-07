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अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई घुसपैठ का आरोप, कांग्रेस ने केंद्र से जमीनी हकीकत बताने को कहा

तेजपुर/ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सिराम ने आरोप लगाया है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के जवानों ने ताकसिंग और लाइमकिंग सेक्टर में भारतीय इलाके में फिर से घुसपैठ की है. ऐसा होने से बॉर्डर पर रहने वालों में डर पैदा हो गया है.

अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में कथित भारत-चीन सेना के बीच तनाव की स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच, कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है.

ईटीवी भारत से टेलीफोन पर बात करते हुए, सिरम ने दावा किया कि PLA के जवानों ने कई जगहों पर वास्तविक नियंत्रण की रेखा (LAC) पार की है और भारतीय गांवों के पास के इलाकों में अस्थायी निर्माण किया है. उनके मुताबिक, कथित घुसपैठ ने स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही और पारंपरिक चरागाह में चराई के कामों पर असर डाला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि, याज्या गांव के पास पुकारला और ताकसिंग सर्कल में टोगो गांव के पास ओलो जैसी जगहों पर हाल के हफ्तों में चीनी गतिविधी देखी गई है. सिरम ने दावा किया कि जो ग्रामीण पहले इन इलाकों में मवेशी चराते थे, वे अब चीनी सैनिकों से मुठभेड़ के डर से वहां जाने से बचते हैं.

सिराम ने कहा, "बॉर्डर के पास रहने वाले लोग मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. वे उन इलाकों में चीनी मूवमेंट देख रहे हैं, जहां मुश्किल पहाड़ी इलाकों की वजह से कोई स्थायी भारतीय सेना की तैनाती नहीं है."

नाचो सबडिवीजन में नागरिक प्रशासन के हाल के निर्देशों का जिक्र करते हुए, जिसमें लोगों और कॉन्ट्रैक्टर से सैन्य गतिविधि के लिए सड़कें साफ करने के लिए कहा गया था, सिरम ने कहा कि ऐसे कदम इलाके की रणनीतिक अहमियत को दिखाते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि सड़क साफ करने के आदेश मानसून की वजह से होने वाले भारी लैंडस्लाइड की वजह से भी जरूरी थे, जिससे दूर के बॉर्डर इलाके में अक्सर कनेक्टिविटी में रुकावट आती है.

सिराम ने साफ किया कि वह भारतीय सेना की बुराई नहीं कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सैनिक बहुत मुश्किल भौगोलिक स्थिति में जरूरी रणनीतिक जगहों पर तैनात हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि बड़ा और ऊबड़-खाबड़ इलाका कई हिस्सों पर लगातार नजर रखना मुश्किल बना देता है.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चीनी पक्ष 2023 से विवादित इलाकों में अस्थायी निर्माण और सड़के बनाकर धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. सिराम के अनुसार, इन घटनाओं से सीमा के पास रहने वाले ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.