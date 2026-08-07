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अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई घुसपैठ का आरोप, कांग्रेस ने केंद्र से जमीनी हकीकत बताने को कहा

अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने अपर सुबनसिरी में चीन की नई घुसपैठ का आरोप लगाया है. उन्होंने केंद्र से जमीनी हकीकत बताने की अपील की.

Arunachal Congress Chief Alleges Fresh Chinese Intrusions in Upper Subansiri
बोसीराम सिराम, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख (X@BosiramSiram)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 5:37 PM IST

4 Min Read
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तेजपुर/ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बोसीराम सिराम ने आरोप लगाया है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के जवानों ने ताकसिंग और लाइमकिंग सेक्टर में भारतीय इलाके में फिर से घुसपैठ की है. ऐसा होने से बॉर्डर पर रहने वालों में डर पैदा हो गया है.

अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में कथित भारत-चीन सेना के बीच तनाव की स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच, कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है.

ईटीवी भारत से टेलीफोन पर बात करते हुए, सिरम ने दावा किया कि PLA के जवानों ने कई जगहों पर वास्तविक नियंत्रण की रेखा (LAC) पार की है और भारतीय गांवों के पास के इलाकों में अस्थायी निर्माण किया है. उनके मुताबिक, कथित घुसपैठ ने स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही और पारंपरिक चरागाह में चराई के कामों पर असर डाला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि, याज्या गांव के पास पुकारला और ताकसिंग सर्कल में टोगो गांव के पास ओलो जैसी जगहों पर हाल के हफ्तों में चीनी गतिविधी देखी गई है. सिरम ने दावा किया कि जो ग्रामीण पहले इन इलाकों में मवेशी चराते थे, वे अब चीनी सैनिकों से मुठभेड़ के डर से वहां जाने से बचते हैं.

सिराम ने कहा, "बॉर्डर के पास रहने वाले लोग मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. वे उन इलाकों में चीनी मूवमेंट देख रहे हैं, जहां मुश्किल पहाड़ी इलाकों की वजह से कोई स्थायी भारतीय सेना की तैनाती नहीं है."

नाचो सबडिवीजन में नागरिक प्रशासन के हाल के निर्देशों का जिक्र करते हुए, जिसमें लोगों और कॉन्ट्रैक्टर से सैन्य गतिविधि के लिए सड़कें साफ करने के लिए कहा गया था, सिरम ने कहा कि ऐसे कदम इलाके की रणनीतिक अहमियत को दिखाते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि सड़क साफ करने के आदेश मानसून की वजह से होने वाले भारी लैंडस्लाइड की वजह से भी जरूरी थे, जिससे दूर के बॉर्डर इलाके में अक्सर कनेक्टिविटी में रुकावट आती है.

सिराम ने साफ किया कि वह भारतीय सेना की बुराई नहीं कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सैनिक बहुत मुश्किल भौगोलिक स्थिति में जरूरी रणनीतिक जगहों पर तैनात हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि बड़ा और ऊबड़-खाबड़ इलाका कई हिस्सों पर लगातार नजर रखना मुश्किल बना देता है.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चीनी पक्ष 2023 से विवादित इलाकों में अस्थायी निर्माण और सड़के बनाकर धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. सिराम के अनुसार, इन घटनाओं से सीमा के पास रहने वाले ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है.

अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हालात से निपटने के केंद्र के तरीके पर भी सवाल उठाए और भारत सरकार से घुसपैठ की खबरों को खारिज करने के बजाय 'जमीनी हकीकत' बताने को कहा. उन्होंने कहा, "अगर भारतीय इलाके का एक इंच भी कब्जा हुआ है, तो सरकार को सच बोलना चाहिए ताकि सही कदम उठाए जा सकें.

सिराम ने सुझाव दिया कि बार-बार होने वाले बॉर्डर के मुद्दों को सुलझाने और चीनी पक्ष से बातचीत करने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल और कूटनीतिक प्रणाली को सक्रिय किया जाना चाहिए. उन्होंने कमजोर सीमावर्ती इलाकों में मजबूत आधारभूत संरचना और सुरक्षा उपायों की भी मांग की.

अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग के ताजा घुसपैठ की खबरों को अफवाह बताकर खारिज करने वाले बयानों पर टिप्पणी करते हुए, सिराम ने कहा कि मंत्री आधिकारिक रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे थे और उन्होंने खुद प्रभावित जगहों का दौरा नहीं किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकारें स्थानीय लोगों की चिंताओं को कम करके आंक रही हैं.

सिराम ने आगे दावा किया कि गांववालों ने कथित चीनी हरकतों के बारे में ज़िला प्रशासन को बार-बार ज्ञापन दिए हैं और अपनी सुरक्षा चिंताओं पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की है.

भारत सरकार ने लगातार कहा है कि भारत की जमीनी अखंडता पूरी तरह सुरक्षित है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं. अधिकारियों ने ताकसिंग और लाइमकिंग सेक्टर में नई घुसपैठ के बारे में सिराम के आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है.

(नोट: कांग्रेस नेता बोसीराम सिराम के दावों को ईटीवी भारत स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.)

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