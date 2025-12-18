ETV BHARAT की खबर का असर, कोहरे में हाईवे किनारे खड़े वाहनों पर ARTO की कार्रवाई, 541 चालान, 79 सीज
एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ. देहरादून में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ARTO ने कई वाहनों पर कार्रवाई की.
Published : December 18, 2025 at 9:56 PM IST
देहरादून: उत्तर भारत में कोहरे की चादर लिपटे होने कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. इससे सबसे ज्यादा खतरा हाईवे पर चलने वाहनों को लेकर बढ़ गया है, जो इन दिनों हुए हादसों के कारणों को भी माना जा रहा है. दूसरी तरफ, हाईवे किनारे खड़े ट्रक भी इस कम विजिबिलिटी वाले मौसम में हादसों को दावत दे रहे हैं. जिस पर अब प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.
18 दिसंबर गुरुवार को ईटीवी भारत ने "ऋषिकेश-हरिद्वार-रुड़की हादसों के बाद भी लापरवाही, कोहरे में हाईवे किनारे खड़े ट्रक, कोई चेकिंग नहीं" शीर्षक से हाईवे पर हादसों को दावत देते खड़े ट्रकों को लेकर खबर प्रमुखता से प्रकाशित की. खबर प्रकाशित के कुछ ही घंटों बाद एआरटीओ प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की.
देहरादून एआरटीओ अनीता चमोला ने बताया कि शुरुवार शाम आरटीओ प्रवर्तन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कोहरे के कारण बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रवर्तन दलों द्वारा देहरादून संभाग के अंतर्गत जिला देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी में चेकिंग अभियान चलाया गया. विशेष रूप से ओवर स्पीड, गलत दिशा में वाहन चलाना, वाहनों में रिफ्लेक्टर न होने, रात में वाहनों को सड़क किनारे बिना सुरक्षा उपाय किए खड़े किए जाने के संबंध में प्रवर्तन ने कार्रवाई की
पूरे अभियान में प्रवर्तन दल, टास्क फोर्स और इंटरसेप्टर दलों को चेकिंग हेतु लगाया गया था. संभाग के अंतर्गत चलाए गए उक्त अभियान के तहत प्रवर्तन दलों ने 541 वाहनों के चालान किए और 79 वाहनों को सीज किया गया. इसमें ओवर स्पीड करते पाए जाने पर 181 वाहनों के चालान किए गए. वहीं गलत दिशा में वाहन चलाते पाए जाने पर 55 वाहनों के चालान किए गए. इसके अलावा वाहनों में रिफ्लेक्टर न लगे होने पर 71 वाहनों के चालान किए गए हैं.
दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के मामले में भी 251 वाहनों के खिलाफ भारी चालान की कार्रवाई की गई है. टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान मौके पर 81 ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए.
