झारखंड की माटी से वैश्विक मंच तक: लोक वाद्य यंत्रों की गूंज, समृद्ध परंपरा को सहेज रहे कलाकार

झारखंड के लोक वाद्य यंत्रों की गूंज देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है. इसे सहेजने की व्यापक जरूरत है.

FOLK MUSIC IN JHARKHAND
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 12:54 PM IST

5 Min Read
रांची: झारखंड केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं रखता है बल्कि सुर, ताल, नृत्य और प्रकृति के साथ जीने वाली एक जीवंत संस्कृति का नाम है. यहां की मिट्टी में संगीत रचा-बसा है. जन्म से लेकर मृत्यु तक, खेतों की मेड़ से लेकर पर्व-त्योहारों के उल्लास तक, हर क्षण में लोक संगीत और पारंपरिक वाद्य-यंत्रों की गूंज सुनाई देती है. लेकिन बदलते समय, आधुनिकता और बाजारवाद के बीच यह समृद्ध परंपरा आज एक गहरे संकट से गुजर रही है. ऐसे समय में कुछ कलाकार और उनकी टीमें हैं, जो झारखंड की लोक धरोहर को न सिर्फ सहेज रही हैं बल्कि उसे देश-विदेश के मंचों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं.

दुनिया को झारखंडी सुर-ताल से रूबरू कराते कलाकार

रांची के रहने वाले शिव शंकर महली और मांदर सम्राट राम प्रसाद महली की टीम झारखंडी लोक कला और पारंपरिक वाद्य-यंत्रों की पहचान बन चुकी है. ये वे कलाकार हैं, जिन्होंने मामूली सी दिखने वाली लौकी, कद्दू के खोल, लकड़ी और रेशम की डोर से बने वाद्य-यंत्रों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सम्मान दिलाया है. इन कलाकारों की टीम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका, कनाडा, ताइवान, कुवैत और फ्रांस (तीन बार) समेत कई देशों का दौरा कर चुकी है. फ्रांस की धरती से लेकर अमेरिका के सांस्कृतिक मंचों तक, जब झारखंड का मांदर, भुआंग या बांसुरी गूंजती है, तो वहां मौजूद श्रोता झारखंड की माटी से सीधे जुड़ जाते हैं.

झारखंड के लोक वाद्य-यंत्रों ने विदेशों में मचाई धूम (Etv bharat)

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत में झारखंड के कलाकारों ने दी थी प्रस्तुति

इतना ही नहीं, झारखंडी लोक कला के माध्यम से यह टीम अब तक 11 बार देश के राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में प्रस्तुति दे चुकी है. ऐतिहासिक क्षण तब भी आया, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन पर उनका स्वागत भी इन्हीं कलाकारों द्वारा किया गया. यह झारखंडी संस्कृति के लिए गर्व का विषय है. लेकिन विलुप्ति के कगार पर खड़े वाद्य-यंत्र आज झारखंड के कई पारंपरिक वाद्य-यंत्र जैसे मोहन वासी, मुरली, शंकर घंटा, पांचसिंहा आदि को बचाना बहुत जरूरी है.

नई पीढ़ी के पास नहीं वाद्य-यंत्रों की जानकारी

इन वाद्य-यंत्रों को न तो नई पीढ़ी ठीक से जानती है और न ही इन्हें बजाने वाले कलाकारों की संख्या बची है. शिव शंकर महली और राम प्रसाद महली की टीम इस स्थिति पर गहरी चिंता भी व्यक्त करती है लेकिन साथ ही इन वाद्य यंत्रों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी जारी है.

झारखंड समाज की आत्मा है वाद्य-यंत्र

आज देश के कई संग्रहालयों में झारखंड के ऐसे पारंपरिक वाद्य-यंत्र सुरक्षित हैं, जिनके नाम और स्वर से आम लोग अनजान हैं. इन कलाकारों की टीम उन वाद्य-यंत्रों को मंच पर लाकर न सिर्फ उनकी ध्वनि से परिचय कराती है बल्कि यह भी बताती है कि उनका सुर-ताल, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? झारखंडी जीवन में संगीत और वाद्य-यंत्र झारखंडवासियों की जीवन-शैली में संगीत और नृत्य की विशेष प्रधानता है. यहां जन्म, नामकरण, शादी एवं विवाह, पर्व-त्योहार, कृषि कार्य और धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ संगीत के बिना अधूरा है. ढोल की थाप, मांदर की गूंज, बांसुरी की तान और शहनाई की मंगल ध्वनि ये सभी झारखंडी समाज की आत्मा हैं. इसी परंपरा के तहत झारखंड के वाद्य-यंत्रों को उनकी बनावट और वादन शैली के आधार पर चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है.

परंपरा को बचाने की चुनौती

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगली पीढ़ी इन वाद्य-यंत्रों को अपनाएगी? शिव शंकर महली और राम प्रसाद महली की टीम मानती है कि जब तक इन वाद्यों को मंच, स्कूल, विश्वविद्यालय और वैश्विक सांस्कृतिक आयोजनों से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक यह धरोहर सुरक्षित नहीं रह सकती. मामूली सी दिखने वाली बांस की लकड़ी, कद्दू के खोल और रेशम की डोर से बने ये वाद्य यंत्र केवल संगीत नहीं है बल्कि झारखंडी समाज की सोच, संघर्ष और संवेदना को अभिव्यक्त करते हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv bharat)

झारखंड के लोक वाद्य-यंत्र केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक पहचान हैं. शिव शंकर महली और राम प्रसाद महली जैसे कलाकारों की साधना यह साबित करती है कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो झारखंड की माटी से निकला सुर पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर सकता है. यह केवल संगीत नहीं यह झारखंड की आत्मा की आवाज है.

Exhibition of folk musical instruments
लोक वाद्य-यंत्रों की प्रदर्शनी (Etv bharat)

