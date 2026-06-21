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4 हजार साल पुराने डोकरा आर्ट को सम्मान, जीआई टैग मिलने से आर्टिजन उत्साहित, बोले- मिलेगी वैश्विक पहचान

विलुप्त होते डोकरा आर्ट को जीआई टैग मिलने से कलाकरों में खुशी का माहौल है. गौरव प्रकाश की रिपोेर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 8:39 PM IST

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हजारीबाग: झारखंड अपनी संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है. हजारीबाग एक ऐतिहासिक और शिल्पकला से जुड़ा जिला है. भारत सरकार ने झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिया है. उसमें एक डोकरा आर्ट शामिल है. हजारीबाग में डोकरा के आर्टिजन इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि उनकी कला को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी.

डोकरा आर्ट को मिला जीआई टैग

झारखंड को जीआई टैग के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है. भारत सरकार ने झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिया है. हजारीबाग के सोहराय कला के बाद अब डोकरा आर्ट को भी जीआई टैग मिला है. डोकरा आर्ट लगभग साढ़े चार साल पुरानी अत्यंत प्राचीन धातु ढलाई की कला है. इसमें मुख्य रूप से मिट्टी, मोम, और पीतल, कांस्य का उपयोग करके आकर्षक मूर्तियां, सजावटी सामान और बर्तन बनाए जाते हैं.

डोकरा आर्ट को जीआई टैग मिलने से आर्टिजन उत्साहित (Etv Bharat)

रांची झारक्राफ्ट दफ्तर से होती है पूरे देश में आपूर्ति

इस कला से जुड़े हजारीबाग के आर्टिजेन उत्साहित हैं. हजारीबाग के झारक्राफ्ट सेंटर में डोकरा आर्ट के आर्टिजन बड़े ही मेहनत से कलाकृति बनाते हैं. इनकी बनी हुई कलाकृति रांची झारक्राफ्ट दफ्तर पहुंचती है. इसके बाद पूरे राज्य भर में आपूर्ति की जाती है.

DHOKRA ART IN JHARKHAND
डोकरा कला (Etv Bharat)

कलाकारों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद

यहां के कलाकारों का कहना है कि जीआई टैग मिलने के बाद अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि उनकी आमदनी बढ़ेगी क्योंकि कलाकृति को राष्ट्रीय पहचान मिली है. किसी भी रीजन का, जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है, उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है. उस उत्पाद की ख्याति जब देश-दुनिया में फैलती है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक नाम से जाना जाता है.

DHOKRA ART IN JHARKHAND
विलुप्त होने जा रही कलाकृति को मिला जीआई टैग (Etv Bharat)

डोकरा आर्ट से जुड़े पर्यवेक्षक शिशुपाल चंदेलिया ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है कि विलुप्त होती अति प्राचीन शिल्पकला को पहचान दी गई है. जिससे इस कला से जुड़े कलाकारों को उचित मंच मिल पाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.

DOKRA ARTISANS EXCITED FOR GI TAG
आर्टिजन द्वारा तैयार की गई आकृति (Etv Bharat)

कला को वैश्विक पहचान मिलने से कलाकार उत्साहित

जीआई टैग मिलने से निर्यात और वैश्विक पहचान बढ़ती है और स्थानीय कारीगरों एवं किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलता है. हजारीबाग के कलाकार डोकरा आर्ट को जीआई टैग मिलने से उत्साहित है. यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और उनकी कला की पहचान दूर तलक पहुंचेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से संपन्न होंगे.

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