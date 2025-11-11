ETV Bharat / bharat

झारखंड की धरोहर 'सोहराय कला' को सहेज रही सुगिया देवी, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

जब मैं छोटी थी, तब मां के साथ गुफाओं में जाया करती थी. मां, मिट्टी से रंग बनाकर दीवारों पर चित्र बनाती थी. धीरे-धीरे मैंने भी उनकी तरह रंगों से खेलना सीख लिया. यही मेरी शिक्षा थीं, यही मेरा संस्कार : सुगिया देवी, कलाकार

हजारीबाग के खरांटी गांव की रहने वाली सुगिया देवी इस पारंपरिक कला को नई पहचान देने वाली प्रमुख कलाकारों में शामिल हैं. बचपन से ही उन्होंने यह कला अपनी मां से सीखी.

सोहराय केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन के उत्सव की अभिव्यक्ति है. फसल कटाई के बाद जब धरती हरी-भरी होती है, तब महिलाएं अपने घरों की दीवारों को मिट्टी, गोबर और खनिज रंगों से सजाकर देवी-देवताओं और पशुओं की आकृतियां बनाती हैं.

सोहराय कला की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं. पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति लगभग 7000 ईसा पूर्व की गुफा चित्रों से जुड़ी है. यह कला झारखंड के आदिवासी समुदायों खासकर कुर्मी, संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई है. मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बने चित्रों में खेती-बाड़ी, पशुपालन, लोकजीवन और प्रकृति के रंग झलकते हैं.

रांची : झारखंड की धरती अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए जानी जाती है. इन्हीं परंपराओं में एक है सोहराय पेंटिंग, जो मिट्टी की दीवारों पर जीवन, प्रकृति और त्योहारों का अद्भुत चित्रण करती है. यह कला झारखंड के आदिवासी समुदायों की पहचान है और इसे जीवित रखने में हजारीबाग़ की सुगिया देवी का योगदान अविस्मरणीय है. वे न केवल एक कलाकार हैं बल्कि इस पारंपरिक कला की सशक्त संवाहक भी हैं.

आज सुगिया देवी न केवल खुद पेंटिंग करती हैं बल्कि सैकड़ों महिलाओं को भी इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दे चुकी हैं. उन्होंने बताया कि कई विदेशी शोधकर्ता और कलाकार उनके घर आकर सोहराय और खोवर पेंटिंग की बारीकियों पर रिसर्च करते हैं. उनके मार्गदर्शन में कई महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है.

सोहराय पेंटिंग के दौरान महिलाएं (Etv bharat)

आदिवासी कला को मिली राष्ट्रीय पहचान

सुगिया देवी के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है. Maati Ghar जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर उनकी कलाकृतियां प्रदर्शित की जा चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कला के संरक्षण और प्रसार में उनके योगदान को सराहते हुए उन्हें पत्र भेजा था. यह सम्मान न केवल सुगिया देवी का गौरव है बल्कि झारखंड की समृद्ध परंपरा का भी प्रतीक है.

उनकी कला मिट्टी की दीवारों से निकलकर अब साड़ियों, कपड़ों और सजावटी वस्तुओं पर भी जगह बना चुकी है. सुगिया देवी ने पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर इस लोककला को आधुनिक बाजार और मंचों तक पहुंचाया है.

सोहराय पेंटिंग में रंग भरते कलाकार (Etv bharat)

स्थापना दिवस पर रांची में रंगों की बयार

इन दिनों झारखंड स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच राजधानी रांची को सजाया-संवारा जा रहा है. इसी अवसर पर सुगिया देवी भी अपनी टीम के साथ रांची में सोहराय पेंटिंग बना रही हैं. दीवारों पर उभरते रंगों में झारखंड की आत्मा झलकती है. वे कहती हैं यह सिर्फ कला नहीं, हमारी पहचान है. जब लोग हमारी पेंटिंग देखकर झारखंड का नाम याद करते हैं, तो लगता है मेहनत सार्थक हुई.

सोहराय पेंटिंग पर काम करती महिला (Etv bharat)

संरक्षण का संकल्प

सोहराय कला आज भी ग्रामीण झारखंड में जीवित है लेकिन आधुनिकता की तेज रफ्तार के बीच यह परंपरा खतरे में है. ऐसे में सुगिया देवी जैसी कलाकार इस विरासत की रक्षा में नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है. उन्होंने न केवल महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि आदिवासी संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है. हजारीबाग की मिट्टी से निकली यह कला अब लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो तक अपनी छाप छोड़ चुकी है.

सोहराय पेंटिंग (Etv bharat)

झारखंड की सुगिया देवी ने साबित किया है कि परंपराए केवल इतिहास की बातें नहीं होतीं, वे जीवित रहती हैं जब कोई उन्हें जीता है, सहेजता है. उनकी मेहनत, समर्पण और रंगों के प्रति श्रद्धा ने सोहराय पेंटिंग को एक नई पहचान दी है. झारखंड की इस बेटी ने कर दिखाया है कि मिट्टी से जुड़ी कला भी विश्व पटल पर चमक सकती है, बस जरूरत है दिल में रंगों के प्रति सच्चे प्रेम और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की.

