22 कैरेट सोने की परत वाली इस पेंटिंग ने बदली बिहार की कृष्णा देवी की जिंदगी, आज लाखों में है कमायी

बिहार के शेखपुरा की 8वीं पास कृष्णा देवी आज महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं. उनके हुनर ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है. पढ़ें

TANJORE PAINTING IN BIHAR
बिहार की तंजौर पेंटिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 6:54 AM IST

5 Min Read
रिपोर्ट: शिव चंद्र प्रताप

शेखपुरा: बिहार की शेखपुरा की कृष्णा देवी की मेहनत और हुनर की कहानी आज हर महिला के लिए प्रेरणादायक बन गई है. कृष्णा ने अपनी कला से न सिर्फ अलग पहचान बनायी है, बल्कि महिलाओं के लिए मिसाल भी बन गई हैं. कृष्णा अपने पति के साथ मिलकर तमिलनाडु की मशहूर तंजौर पेंटिंग बना रही हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद इस दंपती ने अपने हुनर से बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता का सफर तय किया.

शेखपुरा की कृष्णा ने तंजौर से बदली अपनी किस्मत: महज आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाली कृष्णा देवी और उनके पति प्रवीण अपने हुनर से न केवल बारीक और आकर्षक चित्र उकेर रहे हैं, बल्कि कला के माध्यम से सांस्कृतिक दूरियों को भी पाटने का काम कर रहे हैं. वे अबतक देश के कई हिस्सों में जा जाकर वहां लगने वाले मेले में अपने पेंटिंग को बेच चुके हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

10 साल तक तमिलनाडु में सीखा तंजौर पेंटिंग बनाना: शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के गुनहेसा गांव की रहने वाली कृष्णा देवी और उनके पति प्रवीण पिछले छह वर्षों से बिहार में रहकर तमिलनाडु की मशहूर तंजौर पेंटिंग बना रहे हैं. प्रवीण बताते हैं कि वे करीब दस वर्षों तक तमिलनाडु में रहकर अलग-अलग जगहों पर नौकरी करने के दौरान तंजौर पेंटिंग बनाना सीखा था.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
शेखपुरा की 8वीं पास कृष्णा देवी बनीं मिसाल (ETV Bharat)

जीविका ने की नई पहचान बनाने में मदद: कोरोना महामारी के दौरान रोजगार छिन गया और वर्ष 2020 में किसी तरह परिवार के साथ वापस बिहार लौटना पड़ा. इसके बाद पत्नी कृष्णा देवी ने जीविका से जुड़कर लोन लेकर तंजौर पेंटिंग बनाने की शुरुआत की. शुरुआती दो-तीन वर्षों तक बिहार में इस पेंटिंग के बारे में लोगों को खास जानकारी नहीं थी, लेकिन जीविका की मदद से सरकारी कार्यक्रमों और मेलों में स्टॉल लगाने के बाद धीरे-धीरे पहचान बनने लगी.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
22 कैरेट सोने की परत वाली तंजौर पेंटिंग (ETV Bharat)

बेच चुके हैं 3.30 लाख रुपये की दो पेंटिंग: कृष्णा देवी बताती हैं कि जैसे-जैसे लोगों को इस कला की जानकारी हुई, वैसे-वैसे बिक्री भी बढ़ती गई और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा. प्रवीण के अनुसार अब तक के सबसे महंगे 3.30 लाख रुपये कीमत की दो पेंटिंग बेच चुके हैं. प्रवीण बताते हैं कि तंजौर पेंटिंग से जुड़ी कच्ची सामग्री बिहार में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए उन्हें तमिलनाडु जाना पड़ता है.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मिला है 6 लाख का ऑर्डर: हाल ही में गांधी मैदान, पटना में आयोजित बिहार सरस मेले में लगाए गए स्टॉल से उन्हें एक बार में ही 6 लाख रुपये का ऑर्डर मिला. हैरानी की बात यह है कि इतनी सफलता के बावजूद उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक कमरे का घर है और अब तक उन्हें सरकार की आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
सरस मेले में लगाए गए स्टॉल से मिला 6 लाख रुपये का ऑर्डर (ETV Bharat)

कोरोना काल में लौटना पड़ा बिहार: प्रवीण की पत्नी कृष्णा देवी बताती हैं कि वर्ष 2014 में शादी के बाद वे भी अपने पति के साथ तमिलनाडु चलीं गईं, जहां रहते-रहते उन्होंने भी तंजौर पेंटिंग बनाना सीख लिया. कोरोना काल में रोजगार खत्म होने के बाद बिहार लौटकर जीविका से जुड़ने के बाद उन्होंने दोबारा इस काम को शुरू किया. करीब पांच वर्षों की मेहनत के बाद अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
कृष्णा देवी (ETV Bharat)

पेंटिंग बनाने में लगता है कितना समय: कृष्णा देवी के अनुसार 2×3 फीट की एक तंजौर पेंटिंग बनाने में लगभग 4 से 6 महीने का समय लगता है, जबकि छोटे आकार की पेंटिंग 15 दिनों में तैयार हो जाती है. घर के सारे काम निपटाने के बाद वे रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक पेंटिंग बनाने का काम करती हैं.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

क्या है तंजौर पेंटिंग?: दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र की प्रसिद्ध और पारंपरिक चित्रकला शैली तंजौर पेंटिंग अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जानी जाती है. उभरी हुई आकृतियां, चमकदार रंग और असली सोने की पत्तियों के उपयोग से सजी यह कला भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा मानी जाती है.

TANJORE PAINTING IN BIHAR
मां सरस्वती की तंजौर पेंटिंग (ETV Bharat)

तंजौर पेंटिंग में प्रायः भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, लक्ष्मी और शिव के चित्र बनाए जाते हैं. लकड़ी के तख्ते पर चूना, गोंद और मिट्टी से उभरी आकृतियां तैयार कर उन पर गहरे और आकर्षक रंग भरे जाते हैं, जिनमें लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग प्रमुख होता है.

22 कैरेट सोने की पन्नी का इस्तेमाल: 22 कैरेट सोने की पन्नी का प्रयोग इन चित्रों को विशेष चमक प्रदान करता है. यह कला भक्ति, परंपरा और भारतीय संस्कृति की प्रतीक रही है. पहले तंजौर पेंटिंग का उपयोग मंदिरों और राजमहलों में किया जाता था, जबकि आज इसकी मांग देश-विदेश तक फैल चुकी है.

