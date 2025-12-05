'दोस्ती जिंदाबाद', PM मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीपल के पत्ते पर उकेरा
बिहार के आर्टिस्ट ने कमाल किया है. पीपल के पत्ते पर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती को उकेरा है.
Published : December 5, 2025 at 1:36 PM IST
मुंगेर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार शाम को वह दिल्ली आए. आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई. हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता में वह शामिल हुए.
3 CM पत्ते पर उकेरी तस्वीर : इसी बीच अंतरराष्ट्रीय संदेश लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रूस राष्ट्रपति के स्वागत में अनोखी कलाकृति रची. पीपल के तीन सेंटीमीटर पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की कलाकृति को उकेरा.
PM मोदी और पुतिन की दोस्ती का संदेश : मधुरेंद्र ने करीब 5 घंटे के श्रम से मात्र 3 सेंटीमीटर के पीपल के हरे पत्ते पर बारीकी से एक सूक्ष्म कलाकृति तैयार की है. इस माइक्रो लीफ आर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करते चित्र उकेरा गया है.
मधुरेंद्र की 10,000वीं लीफ आर्ट : इस कलाकृति में भारत और रूस के राष्ट्रीय झंडों के साथ 'Long Live Friendship' तथा 'Welcome to India' जैसे संदेश लिखकर दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को रेखांकित किया गया है. यह रचना इसलिए भी खास है क्योंकि यह मधुरेंद्र के कलात्मक सफर की 10,000वीं लीफ आर्ट है.
#WATCH रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, " सबसे पहले, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...... मैं यूक्रेन में हो रही घटनाओं के बारे में बहुत सारे विवरण शेयर कर सकता हूँ। हम us समेत कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर एक संभावित शांतिपूर्ण बयान पर बात कर रहे हैं। इस स्थिति… pic.twitter.com/D3OXZ2GQxE— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025
विभिन्न मुद्दों पर बनाते हैं कलाकृति : अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार मधुरेंद्र कुमार अपनी सूक्ष्म पत्ता कला के लिए देश-विदेश में पहचाने जाते हैं. वह विभिन्न वैश्विक घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और मानवता से जुड़े संदेशों को लीफ आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते रहे हैं. रूस के राष्ट्रपति के भारत आगमन पर उनकी यह अनूठी प्रस्तुति भारत-रूस मैत्री संबंधों को समर्पित है, जो 'दोस्ती जिंदाबाद' के संदेश को नए तरीके से अभिव्यक्त करती है.
आज रात रवाना होंगे रूस राष्ट्रपति : दरअसल, आज रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश रवाना हो जाएंगे. दिनभर कई कार्यक्रम हैं. कल पीएम मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता को भी भेंट किया था.
ये भी पढ़ें :-
रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत, पीएम मोदी ने लगाया गले, दोनों नेताओं के बीच दिखी स्ट्रॉंग बॉंडिंग
हैदराबाद हाउस पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता
पुतिन के भारत दौरे से वैश्विक शक्तियां परेशान! जानिए विशेषज्ञों की राय