'दोस्ती जिंदाबाद', PM मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीपल के पत्ते पर उकेरा

PM मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उकेरी गई तस्वीर ( ETV Bharat )

मुंगेर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार शाम को वह दिल्ली आए. आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी दी गई. हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता में वह शामिल हुए.

3 CM पत्ते पर उकेरी तस्वीर : इसी बीच अंतरराष्ट्रीय संदेश लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रूस राष्ट्रपति के स्वागत में अनोखी कलाकृति रची. पीपल के तीन सेंटीमीटर पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की कलाकृति को उकेरा.

लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र (ETV Bharat)

PM मोदी और पुतिन की दोस्ती का संदेश : मधुरेंद्र ने करीब 5 घंटे के श्रम से मात्र 3 सेंटीमीटर के पीपल के हरे पत्ते पर बारीकी से एक सूक्ष्म कलाकृति तैयार की है. इस माइक्रो लीफ आर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करते चित्र उकेरा गया है.

मधुरेंद्र की 10,000वीं लीफ आर्ट : इस कलाकृति में भारत और रूस के राष्ट्रीय झंडों के साथ 'Long Live Friendship' तथा 'Welcome to India' जैसे संदेश लिखकर दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को रेखांकित किया गया है. यह रचना इसलिए भी खास है क्योंकि यह मधुरेंद्र के कलात्मक सफर की 10,000वीं लीफ आर्ट है.