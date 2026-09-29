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Special: पंडाल की चमक के पीछे छिपी कहानी, दूर प्रदेशों से आए कलाकारों के हाथों सजती है रांची की दुर्गा पूजा

रांची में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों की शान बढ़ाने वाले कारीगर बंगाल और बिहार से आते हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

DURGA PUJA 2026
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 7:07 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 7:25 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू होते ही शहर की तस्वीर बदलने लगती है. कहीं मंदिर का स्वरूप आकार लेने लगता है, तो कहीं महल, गुफा या किसी ऐतिहासिक इमारत की प्रतिकृति तैयार होती दिखाई देती है. पंडालों की भव्यता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन इस चमक के पीछे दिन-रात मेहनत करने वाले उन कलाकारों की कहानी कम ही सामने आती है, जिनके हाथों से ये पंडाल आकार लेते हैं.

महीनों पहले कलाकार अपना घर छोड़ देते हैं

आखिर ये कारीगर आते कहां से हैं ? कितने दिनों तक परिवार से दूर रहते हैं ? किस तरह काम करते हैं और पूजा समितियां इनके रहने और खाने-पीने का इंतजाम कैसे करती हैं ? रांची के दुर्गा पूजा पंडालों की इस चमक के पीछे ऐसी ही एक अलग दुनिया बसती है. हर साल खासकर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर और बिहार के कुछ इलाकों से बड़ी संख्या में कारीगर रांची पहुंचते हैं. पूजा पंडालों को तैयार करने के लिए ये कलाकार महीनों पहले अपना घर छोड़ देते हैं. कई कारीगर तीन से चार महीनों तक रांची में रहकर काम करते हैं. परिवार से इतनी लंबी दूरी आसान नहीं होती, लेकिन फेस्टिवल सीजन में मिलने वाली कमाई इन्हें घर से दूर रहने के लिए मजबूर भी करती है और प्रेरित भी.

कारीगर और पूजा आयोजक के बयान (Etv Bharat)

कमाई का महत्वपूर्ण दौर

दुर्गा पूजा और दीपावली का समय इन कारीगरों के लिए कमाई का महत्वपूर्ण दौर होता है. इसी दौरान लगातार काम मिलता है और मेहनत के बदले अच्छी आमदनी की उम्मीद रहती है. यही वजह है कि घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ये कारीगर कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर पंडाल निर्माण में जुटे रहते हैं.

DURGA PUJA 2026
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

सुबह से लेकर देर रात तक काम

पंडाल निर्माण का काम सिर्फ दिन में कुछ घंटे काम करने तक सीमित नहीं है. समय कम होता है और काम बड़ा. ऐसे में कारीगरों को कई बार सुबह से लेकर देर रात तक काम करना पड़ता है. किसी के हाथ में बांस और लकड़ी होती है, तो कोई पंडाल की बाहरी संरचना को आकार देने में जुटा रहता है. कोई सजावट का काम करता है तो कोई तैयार ढांचे को अंतिम रूप देने में लगा रहता है.

DURGA PUJA 2026
हर चरण में कारीगर निभाते हैं अहम भूमिका (Etv Bharat)

हर दिन काम का एक नया लक्ष्य

हर दिन काम का एक नया लक्ष्य होता है. जैसे-जैसे पूजा की तारीख नजदीक आती है, काम की रफ्तार भी बढ़ती जाती है. सीमित संसाधनों के बीच इन कारीगरों की कोशिश रहती है कि तय समय सीमा के भीतर पंडाल का काम पूरा हो जाए. पंडाल जितना बड़ा और थीम जितनी जटिल, चुनौती भी उतनी ही ज्यादा होती है.

DURGA PUJA 2026
पंडाल की चमक के पीछे कारीगरों की मेहनत (Etv Bharat)

पंडाल ही बन जाता है घर

इन कारीगरों के लिए पंडाल ही कुछ महीनों के लिए उनका घर बन जाता है. पूजा समितियां पंडाल के आसपास ही इनके रहने की अस्थायी व्यवस्था करती हैं. खाने-पीने का इंतजाम भी यहीं किया जाता है. बड़ी संख्या में कारीगरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी अपने आप में एक अलग जिम्मेदारी होती है.

Durga Puja 2026
पंडाल बनाते कारीगर (Etv Bharat)

जो मजदूर अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था भी शिफ्ट के हिसाब से चलती है. काम करने वाले हाथों को समय पर खाना मिले, इसके लिए पंडाल परिसर के आसपास ही अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है. यानी इस दौरान कारीगरों की दिनचर्या पंडाल के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है.

पूजा समितियां करती हैं सहयोग

पूजा समितियों और कारीगरों के बीच सहयोग भी इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आयोजक जहां पंडाल की थीम और डिजाइन को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी कारीगरों को देते हैं, वहीं कारीगर सीमित समय और उपलब्ध संसाधनों के बीच उस कल्पना को आकार देने में जुट जाते हैं.

Durga Puja 2026
कारीगरों के लिए खाना बनाते हुए (Etv Bharat)

हुनर और कल्पना

पंडाल निर्माण सिर्फ मजदूरी का काम नहीं है, इसके पीछे कारीगरों का अनुभव, हुनर और कल्पना भी जुड़ी होती है. किसी डिजाइन को वास्तविक रूप देना आसान नहीं होता. कागज पर तैयार थीम को जमीन पर उतारने के लिए कई स्तरों पर काम करना पड़ता है. यही वजह है कि पंडाल तैयार होने के बाद जब लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी बनाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो उसके पीछे उन कारीगरों की महीनों की मेहनत छिपी होती है.

Durga Puja 2026
पंडाल की तैयारी करते कारीगर (Etv Bharat)

सालभर की जरूरतों का जरिया है

इन कलाकारों की अपनी भी एक कहानी है. परिवार से दूर रहना मुश्किल होता है. त्योहार के समय जब अपने घरों में लोग परिवार के साथ पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, तब ये कारीगर दूसरे शहर में पंडाल बनाने में जुटे होते हैं. घर की याद आती है, लेकिन उसी समय होने वाली कमाई उनके लिए सालभर की जरूरतों को पूरा करने का जरिया भी बनती है.

तीन से चार महीने तक लगातार काम करने के बाद जब पंडाल तैयार होता है, तो उसके साथ इन कारीगरों का एक और सफर पूरा होता है. मेहनताना लेकर वे वापस अपने घर लौटते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक पंडाल नहीं होता, बल्कि कई महीनों की मेहनत, परिवार से दूरी और बेहतर कमाई की उम्मीद का नतीजा होता है.

Durga Puja 2026
पंडाल के लिए लकड़ियों का ढांचा तैयार करते कारीगर (Etv Bharat)

एक कल्पना को हकीकत में बदलते हैं

रांची की दुर्गा पूजा में हर साल हजारों लोग पंडालों की भव्यता देखने पहुंचते हैं. कोई थीम देखता है, कोई सजावट, कोई रोशनी और कोई पंडाल की खूबसूरती को कैमरे में कैद करता है. लेकिन इस चमक के पीछे खड़े उन हाथों को शायद ही कोई देख पाता है, जो कई महीनों तक लगातार मेहनत करके एक कल्पना को हकीकत में बदलते हैं.

इसलिए अगली बार जब किसी दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता आपको आकर्षित करे, तो उस पंडाल के पीछे काम कर रहे उन कलाकारों को भी याद कीजिए. क्योंकि पंडाल सिर्फ बांस, कपड़े, लकड़ी और सजावट से नहीं बनता. उसे आकार देते हैं वे हाथ, जो अपने घर से दूर रहकर दिन-रात मेहनत करते हैं. यही हैं पंडाल के पीछे के असली कलाकार, जिनकी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी कला के बिना पंडाल की चमक अधूरी है.

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Last Updated : September 29, 2026 at 7:25 PM IST

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