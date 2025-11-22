ETV Bharat / bharat

भारी भरकम बजट...धुआंधार तैयारी...मेरठ से दिल्ली तक उड़ान भी भरी, फिर कैसे फेल हो गया सरकार का क्लाउड सीडिंग प्लान, जानिए कहां हुई चूक?

दिल्ली में फेल हो गया आर्टिफिशियल बारिश का प्लान, 30 नवंबर है ट्रायल की आखिरी तारीख...जानिए क्या इस सीजन हो पाएगी कृत्रिम बारिश

ARTIFICIAL RAIN IN DELHI TODAY
फेल हो गया सरकार का क्लाउड सीडिंग प्लान ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 2:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली को जबरदस्त प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने का विकल्प सफल साबित नहीं हुआ. इस प्रयोग की डेडलाइन नजदीक आ गई है और हालात देखकर लगता है कि दिल्ली की रेखा सरकार का कृत्रिम बारिश कराने का प्लान कामयाब नहीं हो सकेगा. इसके पीछे कई वजहें हैं. मौसम, बादल और आद्रता. तमाम पहलूओं को बारिकी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया है.

पर्यावरण मंत्री सिरसा की कवायद फेल?
वायु प्रदूषण से बचाने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से किए गए आर्टिफिशियल रेन (क्लाउड सीडिंग) के प्रयोगों से कोई खास राहत नहीं मिली है. 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के लिए डायरेक्टरेट जेनरल ऑफ सिविल महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (DGCA) से अनुमति मिलने के बावजूद और कई बार के प्रयासों के बाद भी दिल्ली में वर्षा नहीं हो पाई. जिससे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा की जा रही कवायद सफल होती नजर नहीं आ रही है.

ARTIFICIAL RAIN IN DELHI TODAY
CM रेखा गुप्ता ने क्लाउड सीडिंग पर कही ये बात (ETV BHARAT)

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा
"दिल्ली की कुछ समस्या है जो दहेज में मिली है. पिछले सरकारों ने प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया. चाहे वो 15 साल वाली हो या 12 साल वाली हो. एक ऑड ईवन याद आता है जिससे जनता को बहुत तकलीफ होती थी इसलिए वो याद है. काम करना है लेकिन क्या लोगों को तकलीफ में लाकर करना चाहिए .पहले जलभराव की तस्वीरें खूब आती थी लेकिन क्या इस बार देखी आपने? दिल्ली में सरकार बनी तो काम होना शुरू हुआ है. सरकार एक मां की तरह है हमें सभी का और हर वर्ग का ध्यान रखना है. हमने क्लाउड सीडिंग की भी कोशिश की लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में सफल नहीं हुआ है. हमने कोशिश तो की कोशिश तो करनी पड़ेगी. विपक्ष के पास तो अब कोई काम नहीं है. अरविंद केजरीवाल आतिशी कहीं दिखाई नहीं देते हैं." - रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री

क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश ना होने पाने का कारण
दिल्ली सरकार ने, राजधानी की जहरीली हवा से निपटने के लिए सत्ता में आने के बाद यह ऐतिहासिक कदम उठाया था. हालांकि, आईआईटी कानपुर के विमानों द्वारा सिल्वर आयोडाइड और अन्य रसायनों का बादलों में छिड़काव करने के बावजूद, प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक बारिश नहीं हुई.

artificial rain in delhi today
क्लाउड सीडिंग-महंगा खर्चा हुआ फिर भी विफल (ETV BHARAT)

परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों और आईआईटी कानपुर के अधिकारियों ने इस विफलता का मुख्य कारण बादलों में नमी की भारी कमी को बताया है. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों में 50-60% आर्द्रता होनी चाहिए.

सफल नहीं हो पाई क्लाउड सीडिंग
दिल्ली सरकार ने पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में आईआईटी कानपुर के सहयोग से 23 से 28 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की तीन बार कोशिश की, लेकिन क्लाउड सीडिंग के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिली. जिन दिनों ट्रायल किए गए, उन दिनों बादलों में नमी का स्तर केवल 10 से 20 के बीच था नमी की कमी के कारण बादलों में जलवाष्प पर्याप्त मात्रा में संघनित (कंडेंस) नहीं हो पाया, जिससे वो बारिश नहीं कर सके. कई बार क्लाउड सीडिंग के ट्रायल किए गए, जिनमें से किसी से भी दिल्ली में मापने योग्य वर्षा नहीं हुई. कुछ पड़ोसी इलाकों, जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा, में अत्यंत कम मात्रा में बूंदाबांदी हुई, जिसे परियोजना की सफलता नहीं माना जा सकता.

ARTIFICIAL RAIN IN DELHI TODAY
अगर सफल हो जाता है दिल्ली में कृत्रिम बारिश से ये हो सकते थे फायदे (ETV BHARAT)

महंगा साबित हुआ दिल्ली सरकार का 'महत्वाकांक्षी' प्रयोग
आर्टिफिशियल रेन कराने का यह प्रयोग न केवल वैज्ञानिक रूप से चुनौती भरा साबित हुआ, बल्कि यह दिल्ली सरकार के लिए एक महंगा सबक भी रहा. प्रत्येक ट्रायल में औसतन 45 से 55 लाख रुपये का खर्च आया, और तीन विफल प्रयासों पर ही डेढ़ करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी थी.

कृत्रिम बारिश हो भी जाती तो राहत सिर्फ 1-2 दिन ही मिलती
पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस परियोजना की वैज्ञानिक वैधता और लागत-प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि क्लाउड सीडिंग से अगर कुछ राहत मिलती भी है, तो वह केवल 1-2 दिनों के लिए होती है, और यह केवल एक महंगा प्रदर्शन मात्र है. विशेषज्ञों ने सरकार से पराली जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे दीर्घकालिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है.

ARTIFICIAL RAIN IN DELHI TODAY
यहां समझिए कृत्रिम बारिश के लिए कितने विभागों से लेनी होती है अनुमति (ETV BHARAT)

क्लाउड सीडिंग ने पैदा किया राजनीतिक विवाद
इस विफलता ने दिल्ली में एक बार फिर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है. सत्ता पक्ष ने जहां इसे तकनीकी डेटा जुटाने की दिशा में एक 'सफल ट्रायल बताया, वहीं विपक्ष ने इसे'जनता को मूर्ख बनाने और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया, जिसमें पहले ही सर्दियों के दौरान दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को 'अव्यवहारिक' बताया गया था.

artificial rain in delhi today
क्लाउड सीडिंग की तैयारी के दौरान की तस्वीर (ETV BHARAT)

सौरभ भारद्वाज ने लगाया जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के आंखों में धूल झोंका गया. यमुना की सफ़ाई और दिल्ली की आबोहवा पहले से कहीं अधिक दूषित हो गई है. दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की अनुमति की समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त होने जा रही है. यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष दिल्ली की हवा को साफ करने में कृत्रिम बारिश का प्रयोग असफल रहा है. सरकार और वैज्ञानिकों को अब इस डेटा का विश्लेषण करना होगा ताकि भविष्य में इस तरह के महंगे और जोखिम भरे प्रयोगों की व्यवहार्यता पर सही निर्णय लिया जा सके.

