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उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल में नदी पर बनी कृत्रिम झील, बारिश-लैंडस्लाइड हुआ तो बढ़ेगी टेंशन, भारत भी अलर्ट

नेपाल में जिसी चमेलिया नदी पर कृत्रिम झील बनी है, वो नदी भारत के गेठीगाड़ा क्षेत्र के पास काली नदी में मिलती है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 2:40 PM IST

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पिथौरागढ़: उत्तराखंड की सीमा से लगे नेपाल के दार्चुला जिले के अपिहिमाल क्षेत्र के भट्टाड़ में भारी भूस्खलन से चमेलिया नदी का प्रवाह बाधित हो गया है. बताया जा रहा है कि चमेलिया नदी का प्रवाह बाधित होने के कारण नेपाल में कृत्रिम झील बनने लगी है. लगातार बारिश के बीच मलबा बढ़ने से नदी पूरी तरह अवरुद्ध होने की आशंका जताई जा रही है.

नेपाल में किया गया अलर्ट: सबसे बड़ी आशंका इसी बात की है कि भूस्खलन से बना प्राकृतिक बांध अचानक टूटता है तो जमा पानी तेज बहाव के साथ नीचे आ सकता है और चमेलिया के रास्ते काली नदी में पहुंचकर भारत के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है.

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बारिश-लैंडस्लाइड हुई तो बढ़ सकता है खतरा. (फोटो- स्थानीय निवासी)

भारतीय क्षेत्र में भी निगरानी बढ़ाई गई: चमेलिया नदी भारत के गेठीगाड़ा क्षेत्र के पास काली नदी में मिलती है, जिसके बाद नदी झूलाघाट और पंचेश्वर की ओर बहती है. खतरे को देखते हुए नेपाल प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है. भारतीय क्षेत्र में भी नदी के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है.

झील का जलस्तर कम से स्थिति थोड़ी सामान्य हुई: फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार शुक्रवार को नेपाल के सीमांत दार्चुला जिले में अपि हिमाल गांव पालिका के वार्ड नंबर-1 भट्टाड़ में भारी बारिश के कारण हुए भीषण भूस्खलन हुआ है. पहाड़ी दरकने से चमेलिया नदी का बहाव रुक गया और वहां एक बड़ी झील बन गई. हालांकि दो दिन बाद झील का जलस्तर कम हो जाने से स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई. अभी भी क्षेत्र में भूस्खलन होने से खतरा नहीं टला है.

यदि फिर बारिश हुई तो बढ़ सकती है मुश्किल: अपि हिमाल गांव पालिका के अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे बोहरा ने बताया कि क्षेत्र में भूस्खलन अभी भी लगातार हो रहा है. फिलहाल मलबा नदी तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन लगातार बारिश जारी रहने से पहाड़ी का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर चमेलिया नदी के बहाव को फिर से रोक सकता है.

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प्रभावितों परिवार को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. (PHOTO- स्थानीय निवासी)

खतरे को देखते हुए शुक्रवार को ही गांव पालिका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे बोहरा और भट्टाड़ के वार्ड अध्यक्ष प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान घोरसाड में बने वार्ड अध्यक्ष के सरकारी मकान में शिफ्ट कर दिया गया. विस्थापित परिवारों के पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया.

भूस्खलन के बाद सशस्त्र बल बलाच बेस कैंप के डीएसपी पुष्कर सिंह के नेतृत्व में जवानों की टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, कंबल, तिरपाल और दवाइयां बांटीं. साथ ही हिदायत दी कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, वे इसी सुरक्षित स्थान पर रहें. वहीं, दार्चुला के मुख्य जिला अधिकारी वर्त राज पौडेल ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र की स्थिति सामान्य है. इधर भारत में भी काली नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है.

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