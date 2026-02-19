ETV Bharat / bharat

शॉपिंग का भविष्य: अब बिना कपड़े पहने होगा ट्रायल, TCS ने पेश किया AI-पावर्ड 'स्मार्ट मिरर', एआई समिट में बना आकर्षक का केंद्र

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' जारी है, जिसका आज चौथा दिन है.

TCS ने पेश किया AI-पावर्ड 'स्मार्ट मिरर
TCS ने पेश किया AI-पावर्ड 'स्मार्ट मिरर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 11:49 AM IST

नई दिल्ली: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में तकनीक व रिटेल जगत का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया है, जो आने वाले समय में हमारे कपड़े खरीदने के तौर तरीके को पूरी तरह बदल देगी.

TCS ने समिट में अपना बहुप्रतीक्षित AI-आधारित वर्चुअल ट्रायल रूम पेश किया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह तकनीक उन ग्राहकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो ट्रायल रूम की लाइन में वेटिंग या बार-बार कपड़े बदलने की थकावट से बचना चाहते हैं.

शॉपिंग का भविष्य: अब बिना कपड़े पहने होगा ट्रायल (ETV Bharat)

कैसे काम करता है यह ये आईना: भारत मंडपम में स्टाल पर मौजूद कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि TCS द्वारा विकसित किया गया ये समाधान एक 'स्मार्ट मिरर' और एडवांस्ड कंप्यूटर विजन तकनीक पर आधारित है. जब कोई ग्राहक इस डिजिटल स्क्रीन के सामने खड़ा होता है, तो सिस्टम के कैमरे व सेंसर्स रियल-टाइम में व्यक्ति की शारीरिक बनावट, हाइट व बॉडी स्ट्रक्चर का सटीक माप ले लेते हैं.

TCS ने पेश किया AI-पावर्ड 'स्मार्ट मिरर (ETV Bharat)


इसके बाद ग्राहक को स्टोर के कैटलॉग से बस अपनी पसंद का कपड़ा चुनना होता है, जो स्क्रीन पर दिखता है. कुछ ही सेकंड्स में AI उस कपड़े को ग्राहक के डिजिटल अवतार पर फिट करके स्क्रीन पर दिखा देता है. खास बात ये है कि यह तकनीक केवल एक फोटो नहीं दिखाती है, बल्कि 3D रेंडरिंग के जरिए यह भी बताती है कि चलते-फिरते या मुड़ते समय वह कपड़ा कैसा दिखेगा. उसकी फिटिंग कैसी होगी.

रिटेल सेक्टर में क्रांति की शुरुआत: यह तकनीक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस बिजनेस मॉडल भी है.

–रिटर्न की समस्या का समाधान: ऑनलाइन शॉपिंग में लगभग 30-40% कपड़े सिर्फ इसलिए वापस कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी फिटिंग सही नहीं होती है. वर्चुअल ट्रायल से ग्राहक को फिटिंग का सटीक अंदाजा होगा, जिससे रिटर्न रेट में भारी कमी आएगी.

– हाइजीन और सुविधा: कई लोग दूसरों द्वारा ट्राई किए गए कपड़ों को पहनने में संकोच करते हैं. ऐसे में यह तकनीक पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस है.

– पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग: यह AI सिस्टम केवल कपड़े ही नहीं दिखाता है, बल्कि ग्राहक के स्किन टोन व बॉडी शेप के हिसाब से यह सुझाव भी देता है कि उन पर कौन सा रंग या पैटर्न सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा.

शॉपिंग का भविष्य (ETV Bharat)

लोगों ने तकनीक को सराहा: भारत मंडपम में इस स्टॉल पर पहुंचे लोग तरह-तरह के कपड़े ट्राई करते हुए दिखाई दिए. कपड़े ट्राई कर रहे हैं मनोज जैन ने बताया कि यह तकनीक बहुत ही अच्छी है इससे बार-बार कपड़े बदलने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा. मैंने जैसे ही कपड़ा सिलेक्ट किया कुछ सेकेंड के अंदर ही मेरी तस्वीर को सेलेक्टेड कपड़े के साथ पेश कर दिया. जो बहुत ही पसंद आया. वहीं, अन्य लोगों ने कहा कि ये तकनीक जल्द ही स्टोर्स पर आए तो लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो.

TCS की ये पहल दिखाती है कि भारत अब केवल सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह भविष्य की लाइफस्टाइल को डिजाइन करने वाली वैश्विक शक्ति बन रहा है. वह दिन दूर नहीं जब बड़े मॉल्स से ट्रायल रूम गायब हो जाएंगे. उनकी जगह केवल ये स्मार्ट स्क्रीन्स नजर आएंगी.


