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महबूबा सरकार से लिया समर्थन वापस तो हटी 370...युवा संसद में गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने सुनाई जम्मू कश्मीर की दास्तान...

जयपुर: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे कविंद्र गुप्ता मंगलवार को जयपुर पहुंचे. उन्होंने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में युवाओं से संवाद करते हुए अपने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र किया और धारा 370 को लेकर बात की. उन्होंने लैंगिक समानता और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में युवाओं की भूमिका के योगदान को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी. कई ऐतिहासिक प्रसंग सुनाए. उन्होंने कहा, सरकार अपनी नीतियां युवाओं और महिलाओं को केंद्रित कर बना रही है. युवाओं को भी इसे सशक्त बनाने के लिए सवाल पूछना चाहिए.

2018 का किस्सा और 370 की याद हुई ताजा: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि साल 2018 में जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिराई गई, तब उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार से समर्थन लिया गया था. जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने के कारण ही धारा 370 को हटाना संभव हुआ. आज जम्मू कश्मीर में युवा वंदे मातरम भी गाता है और आज की युवा की सोच बदल गई है. उन्होंने बताया कि एक दौर था, जब पत्थरबाजी के बीच भारत विरोधी नारे घाटी में गूंजते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है. कश्मीर की सूरत बदल गई है.