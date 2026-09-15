महबूबा सरकार से लिया समर्थन वापस तो हटी 370...युवा संसद में गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने सुनाई जम्मू कश्मीर की दास्तान...
हिमाचल के राज्यपाल भारतीय युवा संसद में शिरकत करने जयपुर पहुंचे. गुप्ता ने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर खुलकर बात रखी.
Published : September 15, 2026 at 9:15 PM IST
जयपुर: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे कविंद्र गुप्ता मंगलवार को जयपुर पहुंचे. उन्होंने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में युवाओं से संवाद करते हुए अपने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र किया और धारा 370 को लेकर बात की. उन्होंने लैंगिक समानता और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में युवाओं की भूमिका के योगदान को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी. कई ऐतिहासिक प्रसंग सुनाए. उन्होंने कहा, सरकार अपनी नीतियां युवाओं और महिलाओं को केंद्रित कर बना रही है. युवाओं को भी इसे सशक्त बनाने के लिए सवाल पूछना चाहिए.
2018 का किस्सा और 370 की याद हुई ताजा: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि साल 2018 में जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिराई गई, तब उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार से समर्थन लिया गया था. जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने के कारण ही धारा 370 को हटाना संभव हुआ. आज जम्मू कश्मीर में युवा वंदे मातरम भी गाता है और आज की युवा की सोच बदल गई है. उन्होंने बताया कि एक दौर था, जब पत्थरबाजी के बीच भारत विरोधी नारे घाटी में गूंजते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है. कश्मीर की सूरत बदल गई है.
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पार्टी ने टिकट काटा, लेकिन संवाद में किया स्थापित: कविंद्र गुप्ता ने बताया कि किस तरह से उन्हें पहली मर्तबा विधायक का टिकट मिला तो उस असेंबली में कभी भाजपा प्रत्याशी नहीं जीता था. इस चुनौती को उन्होंने संवाद के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से जीत में तब्दील किया. इसके बाद धारा 370 हटाने के बाद जब चुनाव हुए तब उन्हें टिकट नहीं मिला और चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इसके बाद जब प्रधानमंत्री प्रचार के लिए जम्मू आए तो उनसे हुई बात में भी टिकट नहीं मिलना और चुनाव नहीं लड़ने का किस्सा सामने आया था. गुप्ता ने युवाओं को बताया कि उनके संवाद की ताकत ने ही आज इन युवाओं के समक्ष उन्हें राज्यपाल के रूप में खड़ा किया है.
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