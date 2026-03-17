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श्री श्री रविशंकर वाराणसी पहुंचे; विश्व शांति के लिए की प्रार्थना, बोले- "सनातन ही दिखाएगा लोगों को सही राह"

वाराणसी में श्री श्री रविशंकर ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक और प्रसिद्ध आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे. दोपहर बाद वाराणसी पहुंचने के बाद वे सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन और पूजन किया. विश्वनाथ मंदिर के पश्चात उन्होंने माता विशालाक्षी और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई. उनकी इस धार्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक प्रार्थना करना था. विश्व शांति और युद्ध पर चिंता: मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री श्री रविशंकर ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों और तनावपूर्ण स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच चल रहा युद्ध अत्यंत भीषण है और पूरी मानवता त्राहि-त्राहि कर रही है. हर तरफ लोग परेशान और भयभीत हैं, जिससे वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ गई है. उन्होंने बाबा विश्वनाथ से विशेष प्रार्थना की है कि दुनिया में जल्द से जल्द भाईचारा और शांति स्थापित हो. सनातन धर्म ही पूरे विश्व को सही राह दिखाएगा. आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर (Video Credit: ETV Bharat)