श्री श्री रविशंकर वाराणसी पहुंचे; विश्व शांति के लिए की प्रार्थना, बोले- "सनातन ही दिखाएगा लोगों को सही राह"
आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक और प्रसिद्ध आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि सनातन धर्म ही पूरे विश्व को सही राह दिखाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:38 PM IST
वाराणसी: आर्ट ऑफ़ लिविंग के संस्थापक और प्रसिद्ध आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे. दोपहर बाद वाराणसी पहुंचने के बाद वे सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन और पूजन किया. विश्वनाथ मंदिर के पश्चात उन्होंने माता विशालाक्षी और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई. उनकी इस धार्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक प्रार्थना करना था.
विश्व शांति और युद्ध पर चिंता: मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री श्री रविशंकर ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों और तनावपूर्ण स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच चल रहा युद्ध अत्यंत भीषण है और पूरी मानवता त्राहि-त्राहि कर रही है. हर तरफ लोग परेशान और भयभीत हैं, जिससे वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ गई है. उन्होंने बाबा विश्वनाथ से विशेष प्रार्थना की है कि दुनिया में जल्द से जल्द भाईचारा और शांति स्थापित हो. सनातन धर्म ही पूरे विश्व को सही राह दिखाएगा.
प्रार्थना ही एकमात्र समाधान: आध्यात्मिक गुरु ने जोर देकर कहा कि वे विश्वनाथ के पास केवल इसी कामना के साथ आए हैं कि इन भीषण युद्धों का शीघ्र अंत हो. उनका मानना है कि प्रार्थना और शांति का मार्ग ही दुनिया को विनाश से बचा सकता है. उन्होंने लोगों से भी शांति बनाए रखने और एक-दूसरे के प्रति सद्भाव रखने की अपील की है. श्री श्री ने कहा कि वर्तमान संकटों के बीच आध्यात्मिक मार्ग ही शांति की राह प्रशस्त करने का एकमात्र रास्ता है.
गौ रक्षा अभियान पर साधी चुप्पी: बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नेतृत्व में चल रहे 'गौ रक्षा अभियान' को लेकर सवाल पूछा, तो श्री श्री रविशंकर ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की. उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध ली और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए. उनकी वाराणसी यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी वहां मौजूद रहे. फिलहाल उनके इस शांति संदेश की चर्चा काशी के आध्यात्मिक गलियारों में जोरों पर है.
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