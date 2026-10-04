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‘सत्ता का अहंकार आत्मघाती है’: राम मंदिर जांच को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश. ( ANI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि राम मंदिर न्यास के पूर्व महासचिव चंपत राय जैसे लोगों को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में बचाया जा रहा है. कांग्रेस साथ ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘सत्ता का अहंकार आत्मघाती होता है’.

विपक्षी पार्टी ने यह भी पूछा कि चोरी की गई रकम से संबंधित एक वीडियो चार जून को राय तक पहुंचने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में 21 दिनों की देरी क्यों हुई. कांग्रेस महासचिव, प्रभारी संचार, जयराम रमेश ने पूछा कि क्या जांच का उद्देश्य केवल छोटे-मोटे चोरों को पकड़ना था, या उन लोगों की जवाबदेही तय करना भी था जिनकी निगरानी और संरक्षण में ये घटनाएं हुईं. रमेश ने ‘एक्स’ पर हिंदी में किये गए एक पोस्ट में कहा, ‘‘ ‘चंदा चोरी, आस्था धोखा’ भगवान श्रीराम के अयोध्या मंदिर के चढ़ावा चोरों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है?’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मोदी जी, विपक्षी नेताओं के खिलाफ तो सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने में नहीं झिझकती है, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में 105 बार चढ़ावा चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में सामने आने के बाद जांच उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंची जिन पर व्यवस्था की जिम्मेदारी के बावजूद चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने का शक है?’’ उन्होंने पूछा कि चोरी की 105 घटनाओं के बदले केवल 79.85 लाख की रकम बरामद करके मामला रफा दफा करने का प्रयास क्यों हो रहा है? रमेश ने कहा, ‘‘चंपत राय और अनिल मिश्रा आरोपी क्यों नहीं, गवाह कैसे हैं. आखिर क्यों?’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा सवाल सीधा और साफ है कि जब चार जून को चोरी की रकम का वीडियो चंपत राय तक पहुंच गया था, पांच जून को सीसीटीवी देख लिया गया और 25 जून को प्राथमिकी दर्ज हुई. इन 21 दिनों की देरी का पूरा सच देश के सामने क्यों नहीं रखा गया?’’