उदयनिधि की गिरफ्तारी: एमके स्टालिन ने की CM विजय की आलोचना, बोले- घमंड बर्बाद कर देगा
डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि कावेरी मुद्दे पर सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए उदयनिधि को मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया.
Published : August 4, 2026 at 6:04 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की कड़ी आलोचना की और कहा कि घमंड से बर्बादी होती है; लगातार घमंड से बर्बादी और बढ़ेगी.
पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बयान में कहा, 'तंजावुर में DMK द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, जिसमें TVK सरकार के बेपरवाह और घमंडी रवैये की निंदा की गई, जिसे कावेरी पर तमिलनाडु के अधिकारों को स्थापित करने का कोई अंदाजा नहीं है और मेकेदातु बांध को रोकने की कोई हिम्मत नहीं है, पूरे तमिलनाडु में उथल-पुथल की झलक थी.
उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ किसानों और आम जनता ने भी हिस्सा लिया और अपनी भावनाएं जाहिर कीं. विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया, ने TVK सरकार की नाकामी को उजागर किया और उसकी आलोचना की.
डीएमके प्रमुख ने कहा कि कावेरी मुद्दे पर सरकार की नाकामी सामने आने की बात को छिपाने और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, आज सुबह विपक्ष के नेता उदयनिधि के घर आई पुलिस फोर्स ने उन्हें मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया है. TVK सरकार ने इस बात की परवाह किए बिना कि वह विपक्ष के नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार किया और तंजावुर ले गई. वे अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उदयनिधि को डराने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया, "कल विधानसभा का सत्र भी है. वे बजट पेश करने वाले हैं. उस समय, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले विपक्ष के नेता को सदन में होना चाहिए. लेकिन उन्होंने यह सोचकर यह कार्रवाई शुरू की है कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए."
एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके कार्यकर्ताओं और जनता के विरोध के बाद, TVK सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि 'उन्हें गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, जांच पूरी होने के बाद हम उन्हें रिहा कर देंगे'. अगर जांच करना ही उद्दश्य है, तो यह चेन्नई में क्यों होनी चाहिए? उन्हें तंजावुर क्यों ले जाया जाना चाहिए? उन पर अलग-अलग धाराओं के तहत केस क्यों दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता? सरकार लोगों के विरोध के पीछे छिप रही है."
वहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 'उदयनिधि को आज रिहा किया जाए'.
स्टालिन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री विजय उन लोगों को गिरफ्तार करने पर ध्यान दे रहे हैं जो उनकी, उनके मंत्रियों और सरकार की आलोचना करते हैं. वे उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो ट्वीट करते हैं या वीडियो में बोलते हैं. डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन और जीवी मार्कंडेय को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था.
पूर्व सीएम स्टालिन ने कहा कि छात्रों और युवाओं को NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई. प्रदर्शन करने वालों पर क्रूर हमले किए गए. चेन्नई के मरीना बीच को बंद कर दिया गया, जो फासीवाद की हद थी. कहा गया कि किसानों का अचानक हुआ प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों ने भड़काया था.
उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि कुछ नेताओं ने सच जाने बिना उदयनिधि की निंदा की है. जबकि उदयनिधि ने अपने भाषण में कुछ भी बुरा नहीं कहा. उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया. उदयनिधि ऐसे इंसान नहीं हैं जो गलतियां करते हों. अगर वे गलतियां भी करते हैं, तो वे तुरंत माफी मांग लेते हैं.
उन्होंने कहा कि डीएमके के जिन कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए!
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