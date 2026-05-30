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'राजाजी' की सल्तनत में कुत्तों की फौज, खूंखार शिकारियों के लिए बने आफत, शुरू होगा वन महकमे का एक्शन प्लान

टाइगर, लेपर्ड और शेर जैसे बड़े मांसाहारी जानवर भी इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं. संक्रमण फैलने के बाद जानवरों में कमजोरी, व्यवहार में बदलाव, सांस लेने में दिक्कत और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं. कई मामलों में यह संक्रमण सीधे मौत का कारण बन जाता है.

संक्रमण फैलने का डर: सबसे बड़ी चिंता केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV को लेकर है. यह एक बेहद खतरनाक संक्रमण है, जो आमतौर पर कुत्तों से फैलता है, लेकिन जंगली जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. यह वायरस संक्रमित कुत्तों की लार, नाक से निकलने वाले द्रव या उनके संपर्क में आने से दूसरे जानवरों तक पहुंच जाता है.

यह वीडियो मेरे संज्ञान में आया है और विभाग इसकी गंभीरता से जांच कर रहा है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो राजाजी के किस क्षेत्र का है और कुत्ते वहां तक कैसे पहुंचे? साथ ही उन क्षेत्रों की भी पहचान की जा रही है जहां आवारा कुत्तों की मौजूदगी लगातार देखी जा रही है. - कोको रोसे, निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व -

अलर्ट मोड पर राजाजी प्रबंधन: वीडियो सामने आने के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व प्रबंधन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया. वन विभाग की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में भी जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों को आवारा कुत्तों से होने वाले खतरों के बारे में बताया जा सके.

प्रभावित हो सकता है वन्यजीवों का व्यवहार: कुत्तों के झुंड का जंगलों में पहुंचना प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहद खतरनाक संकेत है. जंगल में मौजूद टाइगर, लेपर्ड और दूसरे शिकारी जानवर आमतौर पर अपने इलाके में किसी बाहरी समूह की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब बड़ी संख्या में कुत्ते झुंड बनाकर घूमते हैं तो वे वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं.

वन्यजीवों के इलाके में पहुंच आसान: राजाजी टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति भी इस खतरे को और ज्यादा गंभीर बनाती है. राजाजी टाइगर रिजर्व हरिद्वार, देहरादून और आसपास के कई रिहायशी इलाकों से सटा हुआ है. जंगल और आबादी के बीच कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. भोजन की तलाश में या किसी जानवर का पीछा करते हुए ये कुत्ते आसानी से जंगल के भीतर तक पहुंच जाते हैं.

टाइगर रिजर्व के अंदर कुत्तों की फौज: दरअसल, मामला सिर्फ इतना नहीं है कि कुत्तों ने एक लेपर्ड को घेर लिया. असली चिंता इस बात को लेकर है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते टाइगर रिजर्व के भीतर पहुंचे कैसे? क्योंकि इन कुत्तों की मौजूदगी सिर्फ वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इनके जरिए कई घातक बीमारियां भी जंगल के जानवरों तक पहुंच सकती हैं.

हालांकि, वीडियो में लेपर्ड भी कई बार आक्रामक मुद्रा में नजर आता है और कुत्तों को दौड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों का झुंड बिना डरे उसके आसपास घूमता रहता है. कई बार ऐसा लगता है मानों ये कुत्ते जंगल के इस शिकारी को चुनौती दे रहे हों. यही दृश्य अब वन विभाग की सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है.

यह पूरा मामला वीडियो के सामने आने के बाद सुर्खियों में आया, जिसने वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हलचल मचा दी है. माना जा रहा है कि यह वीडियो राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सफारी के दौरान किसी पर्यटक द्वारा रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 8 से ज्यादा आवारा कुत्ते एक लेपर्ड को चारों तरफ से घेरकर उसे लगातार परेशान कर रहे हैं.

उत्तराखंड के जंगल इन दिनों सिर्फ वनाग्नि, अवैध शिकार या मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि अब एक नया खतरा तेजी से सामने आ रहा है. यह खतरा है आवारा कुत्तों का, जो अब शहरों और रिहायशी इलाकों से निकलकर सीधे टाइगर रिजर्व के भीतर तक पहुंच रहे हैं. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि राजाजी टाइगर रिजर्व में कुत्तों का एक बड़ा झुंड न केवल घूमता दिखाई दिया, बल्कि उसने जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाने वाले लेपर्ड को ही घेरने और खदेड़ने की कोशिश कर डाली.

देहरादून: शहरों में सड़कों पर आवारा कुत्तों की फौज अक्सर इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनती रही है. लेकिन अब कुत्तों का ऐसा ही झुंड शिकारी जंगली जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गया है. मामला राजाजी टाइगर रिजर्व का है . एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने वन विभाग में खलबली मचा दी है. यहां राजाजी की सल्तनत में कुत्तों की फौज शिकारी वन्यजीवों को ही खदेड़ने का प्रयास करती दिख रही है. यह स्थिति अब कई वजहों से टाइगर, लेपर्ड समेत तमाम वन्यजीवों के लिए मुसीबत बनती दिख रही है. पढ़ें, ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

राजाजी टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक विवेकानंद सती के मुताबिक,

यह वायरस बेहद खतरनाक है और इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है. यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह जंगल के कई वन्यजीवों को अपनी चपेट में ले सकता है.

- विवेकानंद सती, पशु चिकित्सक, राजाजी टाइगर रिजर्व -

शेरों और बाघों की मौतों ने डराया: दरअसल, राजाजी टाइगर रिजर्व की चिंता बेवजह नहीं है. देश के कई राज्यों में इस वायरस का असर पहले ही देखने को मिल चुका है. हाल ही में गुजरात में 15 शेरों की रहस्यमयी मौत ने वन्यजीव विभाग को चिंता में डाल दिया था. जांच के दौरान जिन लक्षणों की जानकारी सामने आई, उनमें केनाइन डिस्टेंपर वायरस की आशंका जताई गई.

इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इस वित्तीय वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में बाघों की मौत रिकॉर्ड की गई है. बेहद कम समय में करीब 30 टाइगर्स की मौत ने वन विभाग को चौंका दिया. इनमें से 5 मामलों में केनाइन डिस्टेंपर वायरस को संभावित वजह माना जा रहा है.

NTCA के निर्देश: देशभर में सामने आए इन मामलों के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने भी तमाम टाइगर रिजर्व के लिए गाइडलाइन जारी की है. इन दिशा-निर्देशों में जंगलों के आसपास मौजूद आवारा कुत्तों की निगरानी, वैक्सीनेशन और उनकी संख्या नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया गया है.

राजाजी टाइगर रिजर्व में इस समय करीब 52 से 55 टाइगर मौजूद हैं. इसके अलावा यहां 150 से अधिक लेपर्ड भी पाए जाते हैं. ऐसे में यदि किसी तरह का संक्रमण जंगल के भीतर फैलता है तो इसका असर बड़े स्तर पर वन्यजीवों की आबादी पर पड़ सकता है.

शुरू हुआ अभियान: यही वजह है कि अब राजाजी टाइगर रिजर्व प्रबंधन कई स्तरों पर काम कर रहा है. एक तरफ जंगल के भीतर आवारा कुत्तों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुत्तों को जंगल से बाहर निकालने की कार्ययोजना भी बनाई जा रही है.

इसके साथ ही जंगल से सटे गांवों और शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया गया है. नगर निगम, नगर पालिका और जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके.

वन विभाग का मानना है कि यदि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आवारा कुत्तों का समय पर वैक्सीनेशन हो जाए तो संक्रमण फैलने की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है. इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने पालतू कुत्तों का नियमित टीकाकरण कराएं और उन्हें जंगल की ओर जाने से रोकें.

ये भी बड़ा कारण: जंगलों के आसपास बढ़ती मानव गतिविधियां और खुले में फेंका जाने वाला कचरा भी आवारा कुत्तों को जंगल की ओर आकर्षित करता है. होटल, ढाबे और रिहायशी इलाकों से निकलने वाला खाद्य अपशिष्ट कुत्तों के लिए भोजन का बड़ा स्रोत बन जाता है. धीरे-धीरे यही कुत्ते जंगल के भीतर तक पहुंचने लगते हैं.

वन्यजीवों के साथ इंसानों के लिए बड़ा खतरा: उधर, दूसरी तरफ रेबीज का खतरा भी वन विभाग के लिए बड़ी चिंता है. आवारा कुत्तों के जरिए रेबीज का संक्रमण भी जंगली जानवरों तक पहुंच सकता है. यदि कोई संक्रमित कुत्ता किसी वन्यजीव को काट ले तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है. जंगलों के आसपास आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना अब बेहद जरूरी हो गया है. क्योंकि यह सिर्फ वन्यजीवों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं.

फिलहाल राजाजी टाइगर रिजर्व में सामने आया यह वीडियो वन विभाग के लिए चेतावनी की तरह है. एक तरफ जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी माने जाने वाले लेपर्ड को कुत्तों का झुंड घेरता दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ इस घटना ने यह साफ कर दिया कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जंगलों में बीमारी और संघर्ष दोनों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है.

निगरानी के साथ वैक्सीनेशन: राजाजी टाइगर रिजर्व प्रबंधन अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर स्तर पर निगरानी बढ़ा रहा है. जंगल के भीतर गश्त बढ़ाई गई है, संदिग्ध क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और आसपास के इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जंगल और आबादी के बीच बढ़ती दूरी को कैसे नियंत्रित किया जाए? क्योंकि जब तक रिहायशी इलाकों से आवारा कुत्तों का जंगलों की ओर जाना नहीं रुकेगा, तब तक टाइगर रिजर्व के सामने यह खतरा बना रहेगा.

एक वीडियो ने राजाजी टाइगर रिजर्व में हलचल जरूर पैदा कर दी है, लेकिन इसने वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी उस बड़ी समस्या को भी उजागर कर दिया है, जो आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती है. अब देखना होगा कि वन विभाग, प्रशासन और स्थानीय निकाय मिलकर इस चुनौती से कैसे निपटते हैं और क्या राजाजी की सल्तनत को इस नए खतरे से सुरक्षित रखा जा सकेगा. बता दें कि, केवल राजाजी ही नहीं बल्कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी सर्तकता बरती जा रही है. कॉर्बेट प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है.

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