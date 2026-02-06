ETV Bharat / bharat

अख्तर अली ने आरजी कर में भ्रष्टाचार की जताई थी चिंता, जानें क्यों उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ जारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल वित्तीय भ्रष्टाचार के एक मामले में अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली के खिलाफ अलीपुर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. शुक्रवार को उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार वारंट जारी किया गया. अख्तर ने अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई थी.

हालांकि, उन्हें आरजी कर में वित्तीय गड़बड़ियों के सिलसिले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वे कोर्ट नहीं में पेश नहीं हुए. शुक्रवार को उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अख्तर अली बीमार हैं और एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकते. हालांकि, जज ने देखा कि अख्तर अली जानबूझकर पेश होने से बच रहे हैं. इसलिए, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया.

9 अगस्त, 2024 की सुबह, आरजी कर अस्पताल के चौथे फ्लोर के सेमिनार रूम से एक युवा मेडिकल छात्रा की लाश मिली थी. बाद में पता चला कि अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया था. इस घटना से राज्य और पूरे देश में हंगामा मच गया. इसके खिलाफ डॉक्टर और आम लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए थे.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पैसे की गड़बड़ियों के आरोप सबसे पहले उन्होंने ही उठाए थे. हॉस्पिटल में एक युवा मेडिकल स्टूडेंट की मौत के बाद गरमागरम माहौल में उन्होंने वहां के भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी. ऐसे में अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट (नॉन-मेडिकल) अख्तर अली चर्चा में आ गए. उन्होंने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर निशाना साधा. हालांकि, शुरू में इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन 9 अगस्त के बाद भ्रष्टाचार के ये आरोप सुर्खियों में आ गए.

इस भ्रष्टाचार के मामले में अख्तर अली ने खुद कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उनके दायर किए गए केस में, उसी साल 23 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने आरजी कर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

सीबीआई ने इस केस में 1 दिसंबर को अपनी दूसरी चार्जशीट फाइल की. ​​इस चार्जशीट में अख्तर अली का नाम फाइनेंशियल हेराफेरी के आरोपों में शामिल है. सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि आरजी कर वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में खुद को व्हिसलब्लोअर बताने वाले अख्तर अली खुद फाइनेंशियल करप्शन में शामिल हैं.