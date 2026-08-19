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TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

कोर्ट के बार-बार समन के बावजूद पेश न होने पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है.

TMC MP Mahua Moitra
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 5:28 PM IST

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कल्याणी (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में पेश होने के आदेश का पालन न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया.

कृष्णानगर कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की निष्पादन रिपोर्ट 28 अगस्त को कोर्ट में पेश की जाए. मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया था, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें सूचना देने के लिए समन जारी किया था.

यह देखते हुए कि वह बार-बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुईं, कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए.

जज ने मंगलवार को टीएमसी सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में मौजूद नहीं थीं. कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट के आदेश को लगातार न मानना.... आरोपी का कोर्ट के आदेश को मानने में ढीला रवैया दिखाता है और इसलिए इस कोर्ट के पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है."

जज ने अपने आदेश में कहा कि मोइत्रा की तरफ से वकील ने कहा कि वह किसी भी समय कोर्ट में पेश नहीं होंगी, और कहा कि उनके मन में "कोर्ट के लिए कोई सम्मान नहीं है."

सांसद के वकील ने कोर्ट में यह आशंका जताई कि अगर वह कोर्ट में पेश हुईं तो कोर्ट परिसर के बाहर उनका उत्पीड़न किया जा सकता है.

किन धाराओं में दर्ज है मामला?
कृष्णानगर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भारतीय कानून की धारा 79, 196, 299, 351 और 353(2) के तहत दर्ज की गई है। इनमें महिला की गरिमा का अपमान, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े आरोप शामिल हैं.

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