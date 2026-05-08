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'सनसनी फैलाने के लिए गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते', अनिल अंबानी और ADAG के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

भूषण ने कहा कि, न तो सीबीआई और न ही ईडी, कोई भी अनिल अंबानी को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है.

Arrest can't be ordered to sensationalise supreme court on plea against anil ambani and adag
सुप्रीम कोर्ट, अनिल अंबानी (डिजाइन इमेज) (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : May 8, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : May 8, 2026 at 7:19 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा कथित बैंक फ्रॉड के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं देगा. यह अर्जी वकील प्रशांत भूषण ने दी थी, जिन्होंने अंबानी को स्कैम का 'किंगपिन' बताया और कोर्ट से सख्त कार्रवाई करने की अपील की.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता की तरफ से भूषण ने कहा कि अनिल अंबानी इस स्कैम के किंगपिन हैं और वह अपनी कंपनियों के अंदर इन सभी चीजों को निर्देशित कर रहे थे, जिनकी वजह से यह स्कैम हुआ है.

भूषण ने कहा कि, उन्हें यह बहुत अजीब लगता है. न तो सीबीआई और न ही ईडी, कोई भी उन्हें (अनिल अंबानी) गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है, जैसे कि वह कोई पवित्र गाय हों. सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण से कहा कि, हमारी समस्या इस मुद्दे पर है....हमें लगता है कि मामले का आखिरकार निपटारा हो जाएगा, तब हम कुछ पहलुओं पर कुछ राय जाहिर करने के लिए सही होंगे. लेकिन, अभी हम निगरानी करने की प्लानिंग कर रहे हैं."

इस पर भूषण ने कहा कि वे कुछ निचले अधिकारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निचले नहीं बल्कि ऊंचे अधिकारियों को. सीजेआई ने कहा कि एक चरण ऐसा था जहां कोर्ट के दखल की जरूरत थी, क्योंकि भूषण ने गंभीर आरोप लगाए कि कोई इस मामले को देख रहा है और फिर कोर्ट ने एक आदेश पास किया.

भूषण ने कहा कि उन्होंने मुख्य आरोपी अनिल अंबानी और उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, और फिर भी वे मुख्य आरोपी और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं. भूषण ने कहा, "इस बात के बावजूद कि पैसे का रास्ता है. उन्होंने जो कुछ भी पहचाना है. पैसा कैसे निकाला गया है. यॉट खरीदे गए हैं... फिर भी उन लोगों के साथ पवित्र गायों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जैसे कि वे गिरफ्तारी से ऊपर हैं."

मेहता ने कहा कि आज की स्थिति यह है कि जांच चल रही है और जांच क्या है, यह कोर्ट के सामने है. यह कोर्ट को संतुष्ट होना है कि एजेंसियां ​​सही रास्ते पर हैं या नहीं, और अगर वे नहीं हैं तो कोर्ट हमेशा एजेंसियों को उन्हें सही रास्ते पर लाने का निर्देश दे सकता है.

जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से कहा कि, यह कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश देने में बहुत शर्माएगा जब तक कि जांच करने वाली टीम न चाहे. उन्होंने आगे कहा कि सनसनी फैलाने के लिए गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता. भूषण ने कहा कि वह न तो सनसनी फैलाना चाहते हैं और न ही किसी भी तरह से ज्यादा करना चाहते हैं. भूषण ने कहा, "मैं ऐसे मामले में हैरान हूं जहां सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि उनके साफ निर्देशों पर इतना पैसा निकाला गया है."

सीजेआई ने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत पड़ती है. सीजेआई ने कहा, "हम अभी बिना कोई राय बताए इसे जांच करने वाली अथॉरिटी पर छोड़ते हैं. देखते हैं वे कैसे आगे बढ़ते हैं." जस्टिस बागची ने कहा, "भले ही आरोप गंभीर हों…लेकिन भागीदारी होती है, सबूत सुरक्षित रहते हैं, गवाहों को खतरे में नहीं डाला जाता. हम घोड़े से पहले गाड़ी लगाने जा रहे हैं…"

भूषण ने कहा कि उन्होंने उसे गिरफ्तार किया जो किंगपिन के निर्देशों पर काम कर रहा था, लेकिन किंगपिन को गिरफ्तार नहीं किया गया. जस्टिस बागची ने कहा, "यह उनका फैसला है, वे कब गिरफ्तार करेंगे और क्यों करेंगे." मेहता ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों में से कोई भी फैसला होगा.

जस्टिस बागची ने कहा, "साथ ही, हमें नहीं पता कि हमें इस कंपनी के इन अधिकारियों की गिरफ्तारी के सही होने के बारे में एकतरफा राय क्यों देनी चाहिए." अंबानी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, "एक चार्जशीट फाइल की गई है. कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है. उनके पास चार्जशीट कैसे है…आपका (भूषण) एजेंडा अनिल अंबानी को अरेस्ट करना है."

सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सहयोग किया है और अग्रिम जमानत नहीं मांगी है, और पिछले दो साल से वह विदेश नहीं गए हैं. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अंबानी के कहीं भागने का सवाल ही नहीं उठता. सिब्बल ने कहा, “हो सकता है, मेरे साथ धोखा हुआ हो."

बेंच ने कहा कि वह किसी के गुनहगार या बेगुनाह होने का फैसला नहीं कर रही है और सिर्फ यह पक्का कर रही है कि जांच सही रास्ते पर हो. बेंच ने कहा कि उसे भरोसा है कि एजेंसियां ​​एक तार्किक नतीजे पर पहुंचेंगी और प्रक्रिया समयबद्ध होना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "क्या हेयरकट प्रिंसिपल बैंक अधिकारियों की आपराधिक साजिश को सही ठहराता है. अगर किसी बैंक ने 50 लेने के बजाय 8 मान लिए हैं, तो उन्हें जांच करने का हक है."

ADAG ग्रुप की कंपनियों की तरफ से सीनियर वकील श्याम दीवान ने बेंच से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर जैसी लिस्टेड कंपनियों पर जांच और अटैचमेंट की कार्रवाई के असर पर विचार करने की अपील की.

सिब्बल ने बेंच से यह भी साफ करने की अपील की कि जांच की उसकी मॉनिटरिंग को आरोपों के मेरिट पर सवाल नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई अवलोकन नहीं किया और बस मामले को टाल दिया. बेंच ने रिकॉर्ड किया कि सीबीआई और ईडी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है.

बेंच पूर्व ब्यूरोक्रेट ई ए एस सरमा की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ADAG, अनिल अंबानी और ग्रुप की कंपनियों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की पारदर्शी, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की गई थी. 4 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि इतनी बड़ी राशि की हेराफेरी की गई है.

अदालत ने सीबीआई और ईडी को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) और अनिल अंबानी से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये के कथित बड़े बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की निष्पक्ष, शीघ्र और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को मामले में एक सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. 18 नवंबर को, बेंच ने जनहित याचिका के संबंध में केंद्र, सीबीआई, ईडी, अनिल अंबानी और ADAG को नोटिस जारी किए. हालांकि, बेंच ने कहा कि वह उन्हें पेश होने और अपने जवाब दाखिल करने का एक आखिरी अवसर दे रही है.

जनहित याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ADAG की कई संस्थाओं में सार्वजनिक धन के व्यवस्थित रूप से डायवर्जन, वित्तीय विवरणों के निर्माण और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अनिल अंबानी की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार

Last Updated : May 8, 2026 at 7:19 PM IST

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