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'सनसनी फैलाने के लिए गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते', अनिल अंबानी और ADAG के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा कथित बैंक फ्रॉड के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं देगा. यह अर्जी वकील प्रशांत भूषण ने दी थी, जिन्होंने अंबानी को स्कैम का 'किंगपिन' बताया और कोर्ट से सख्त कार्रवाई करने की अपील की.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. याचिकाकर्ता की तरफ से भूषण ने कहा कि अनिल अंबानी इस स्कैम के किंगपिन हैं और वह अपनी कंपनियों के अंदर इन सभी चीजों को निर्देशित कर रहे थे, जिनकी वजह से यह स्कैम हुआ है.

भूषण ने कहा कि, उन्हें यह बहुत अजीब लगता है. न तो सीबीआई और न ही ईडी, कोई भी उन्हें (अनिल अंबानी) गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है, जैसे कि वह कोई पवित्र गाय हों. सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण से कहा कि, हमारी समस्या इस मुद्दे पर है....हमें लगता है कि मामले का आखिरकार निपटारा हो जाएगा, तब हम कुछ पहलुओं पर कुछ राय जाहिर करने के लिए सही होंगे. लेकिन, अभी हम निगरानी करने की प्लानिंग कर रहे हैं."

इस पर भूषण ने कहा कि वे कुछ निचले अधिकारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निचले नहीं बल्कि ऊंचे अधिकारियों को. सीजेआई ने कहा कि एक चरण ऐसा था जहां कोर्ट के दखल की जरूरत थी, क्योंकि भूषण ने गंभीर आरोप लगाए कि कोई इस मामले को देख रहा है और फिर कोर्ट ने एक आदेश पास किया.

भूषण ने कहा कि उन्होंने मुख्य आरोपी अनिल अंबानी और उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, और फिर भी वे मुख्य आरोपी और उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं. भूषण ने कहा, "इस बात के बावजूद कि पैसे का रास्ता है. उन्होंने जो कुछ भी पहचाना है. पैसा कैसे निकाला गया है. यॉट खरीदे गए हैं... फिर भी उन लोगों के साथ पवित्र गायों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जैसे कि वे गिरफ्तारी से ऊपर हैं."

मेहता ने कहा कि आज की स्थिति यह है कि जांच चल रही है और जांच क्या है, यह कोर्ट के सामने है. यह कोर्ट को संतुष्ट होना है कि एजेंसियां ​​सही रास्ते पर हैं या नहीं, और अगर वे नहीं हैं तो कोर्ट हमेशा एजेंसियों को उन्हें सही रास्ते पर लाने का निर्देश दे सकता है.

जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से कहा कि, यह कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश देने में बहुत शर्माएगा जब तक कि जांच करने वाली टीम न चाहे. उन्होंने आगे कहा कि सनसनी फैलाने के लिए गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता. भूषण ने कहा कि वह न तो सनसनी फैलाना चाहते हैं और न ही किसी भी तरह से ज्यादा करना चाहते हैं. भूषण ने कहा, "मैं ऐसे मामले में हैरान हूं जहां सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि उनके साफ निर्देशों पर इतना पैसा निकाला गया है."

सीजेआई ने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत पड़ती है. सीजेआई ने कहा, "हम अभी बिना कोई राय बताए इसे जांच करने वाली अथॉरिटी पर छोड़ते हैं. देखते हैं वे कैसे आगे बढ़ते हैं." जस्टिस बागची ने कहा, "भले ही आरोप गंभीर हों…लेकिन भागीदारी होती है, सबूत सुरक्षित रहते हैं, गवाहों को खतरे में नहीं डाला जाता. हम घोड़े से पहले गाड़ी लगाने जा रहे हैं…"

भूषण ने कहा कि उन्होंने उसे गिरफ्तार किया जो किंगपिन के निर्देशों पर काम कर रहा था, लेकिन किंगपिन को गिरफ्तार नहीं किया गया. जस्टिस बागची ने कहा, "यह उनका फैसला है, वे कब गिरफ्तार करेंगे और क्यों करेंगे." मेहता ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों में से कोई भी फैसला होगा.

जस्टिस बागची ने कहा, "साथ ही, हमें नहीं पता कि हमें इस कंपनी के इन अधिकारियों की गिरफ्तारी के सही होने के बारे में एकतरफा राय क्यों देनी चाहिए." अंबानी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, "एक चार्जशीट फाइल की गई है. कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है. उनके पास चार्जशीट कैसे है…आपका (भूषण) एजेंडा अनिल अंबानी को अरेस्ट करना है."