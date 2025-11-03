ETV Bharat / bharat

ये है हजारीबाग का अनोखा काउ हॉस्टल! जानें, इस आश्रय स्थल की पूरी कहानी

हजारीबाग में एक ऐसा हॉस्टल है जो अनोखा भी है और लोगों के लिए चर्चा का विषय भी है. पढ़ें, पूरी रिपोर्ट.

Arrangement of hostel for keeping cattle in Hazaribag
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
हजारीबागः वैसे तो हॉस्टल का नाम सुनते ही जेहन में स्टूडेंट्स, एक बड़ा कैंपस, बड़े-बड़े क्लास रूम्स और ऑडिटोरियम की तस्वीर उभरकर सामने आती है. जहां पर छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई के साथ-साथ रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होती है.

लेकिन एक ऐसा हॉस्टल भी है, द्विपाद नहीं चौपायों को रखा जाता है. सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी पर ये सच है. क्योंकि अपने छात्रों का हॉस्टल तो खूब सुना होगा. आज आपको ईटीवी भारत मवेशियों के हॉस्टल के बारे में बताने जा रहा है. शायद आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हो लेकिन हजारीबाग में इन दिनों मवेशियों को रखने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जहां आप निश्चिंत पूर्वक अपने मवेशी छोड़ सकते हैं. जहां उसे घर जैसा माहौल मिलेगा साथ ही ससमय भोजन भी.

हजारीबाग में मवेशियों का अनोखा हॉस्टल! (ETV Bharat)

गोपालकों के लिए हमेशा यह चिंता का विषय रहता है कि अगर वह एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाएं तो उनके मवेशी की देखभाल कौन करेगा. अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. हजारीबाग गौशाला कमेटी ने मवेशियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की है. जहां कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी को लाकर छोड़ सकता है. इसके लिए उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से कुछ पैसा देना होगा. जिससे उनके मवेशी वहां सुरक्षित रहेगी. गौशाला समिति ने मवेशियों के लिए उसे दौरान उचित भोजन और चिकित्सा का भी व्यवस्था कर रखा है. पशु अगर बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज भी वहां हो जाएगा. पहली बार हजारीबाग में ऐसी व्यवस्था पशुपालकों के लिए की गई है.

Arrangement of hostel for keeping cattle in Hazaribag
हजारीबाग गौशाला कमेटी (ETV Bharat)

कोलकता पिंजरापोल सोसाईटी ने 1885 में गौशाला बनाया था. उस समय से ही गौशाला गौ सेवा के लिए काम कर रही है. एक कदम आगे बढ़ते हुए कमेटी ने यह सुविधा हजारीबाग के पशुपालकों के लिए तैयार की है. कब कमेटी के सदस्य बताते हैं कि गौपालक इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि एक दिन के लिए भी बाहर जाए तो उनके गाय की सेवा कौन करेगा. इसे देखते हुए कमेटी नहीं है फैसला लिया है.

Arrangement of hostel for keeping cattle in Hazaribag
हजारीबाग गौशाला कमेटी का मवेशियों का हॉस्टल (ETV Bharat)

गौशाला परिसर में वर्तमान समय में 500 से अधिक गाय रह रही हैं. जो रेस्क्यू या बीमार अवस्था में मिली थी. अब यह नई व्यवस्था की गई है. जहां गाय को हरी घास से लेकर सभी तरह की उचित भोजन उपलब्ध कराया जाएगा है. गाय को घर जैसा माहौल यहां मिलेगा.

गोपालक भी बताते हैं कि एक बेहतर सुविधा गौशाला कमेटी ने हजारीबागवासियों को दिया है. इससे गोपालक जब भी घर से बाहर जाएंगे तो अपनी गाय को गौशाला में छोड़ पाएंगे. गौशाला जहां गाय की सेवा होती है. वहां यह सुविधा दी जा रही है यह काबिले तारीफ है.

Arrangement of hostel for keeping cattle in Hazaribag
हजारीबाग गौशाला कमेटी का मवेशियों का हॉस्टल (ETV Bharat)

हजारीबाग में कोलकता पिंजरापोल सोसाईटी की ओर से तैयार गौशाला गौ पालकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है. जहां गोपालक अपने गाय को सुरक्षित रख पाएंगे.

