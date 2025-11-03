ETV Bharat / bharat

ये है हजारीबाग का अनोखा काउ हॉस्टल! जानें, इस आश्रय स्थल की पूरी कहानी

हजारीबागः वैसे तो हॉस्टल का नाम सुनते ही जेहन में स्टूडेंट्स, एक बड़ा कैंपस, बड़े-बड़े क्लास रूम्स और ऑडिटोरियम की तस्वीर उभरकर सामने आती है. जहां पर छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई के साथ-साथ रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होती है.

लेकिन एक ऐसा हॉस्टल भी है, द्विपाद नहीं चौपायों को रखा जाता है. सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी पर ये सच है. क्योंकि अपने छात्रों का हॉस्टल तो खूब सुना होगा. आज आपको ईटीवी भारत मवेशियों के हॉस्टल के बारे में बताने जा रहा है. शायद आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हो लेकिन हजारीबाग में इन दिनों मवेशियों को रखने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जहां आप निश्चिंत पूर्वक अपने मवेशी छोड़ सकते हैं. जहां उसे घर जैसा माहौल मिलेगा साथ ही ससमय भोजन भी.

हजारीबाग में मवेशियों का अनोखा हॉस्टल! (ETV Bharat)

गोपालकों के लिए हमेशा यह चिंता का विषय रहता है कि अगर वह एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाएं तो उनके मवेशी की देखभाल कौन करेगा. अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. हजारीबाग गौशाला कमेटी ने मवेशियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की है. जहां कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी को लाकर छोड़ सकता है. इसके लिए उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से कुछ पैसा देना होगा. जिससे उनके मवेशी वहां सुरक्षित रहेगी. गौशाला समिति ने मवेशियों के लिए उसे दौरान उचित भोजन और चिकित्सा का भी व्यवस्था कर रखा है. पशु अगर बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज भी वहां हो जाएगा. पहली बार हजारीबाग में ऐसी व्यवस्था पशुपालकों के लिए की गई है.