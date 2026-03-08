ETV Bharat / bharat

ईरान में बढ़ते युद्ध तनाव के बीच फंसा उत्तराखंड का युवक, माता-पिता और बहन ने लगाई वापसी की गुहार

मर्चेंट नेवी में तैनात हैं उत्तराखंड के काशीपुर के अर्पित सैनी, जंग की वजह से ईरान में फंसा अर्पित, परिवार ने लगाई वापसी की गुहार

ashipur Arpit Saini Stranded Iran
ईरान में फंसा अर्पित सैनी (फोटो सोर्स- ETV Bharat/Family Members)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 4:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: अमेरिका और ईरान के इजरायल पर संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थति एवं तनाव का माहौल है. ऐसे में बढ़ते तनाव का असर भारत में कई परिवारों पर भी दिखाई देने लगा है. ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर उनके परिजन बेहद चिंतित हैं. उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी अर्पित सैनी भी इस समय ईरान में मौजूद हैं. उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर परिवार ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है.

मर्चेंट नेवी में तैनात हैं अर्पित सैनी: जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के विनोद कुमार सैनी काशीपुर के मोहल्ला श्यामपुरम वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं. उनका आवास के नीचे ही लेडीज गारमेंट्स का प्रतिष्ठान है. वो अपने प्रतिष्ठान पर कपड़े बेच कर परिवार का भरण पोषण करते हैं. विनोद कुमार सैनी ने बताया कि उनका बेटा अर्पित सैनी करीब 8 महीने पहले मर्चेंट नेवी में सेकंड अफसर के पद पर ज्वॉइन किया था. पहले वो नौकरी के लिए विदेश गया था.

ashipur Arpit Saini Stranded Iran
अर्पित के माता-पिता और छोटी बहन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जंग की वजह से ईरान में फंसा अर्पित: पहले वो यूरोप में था, लेकिन बाद में उसने कंपनी बदल कर दुबई में एक दूसरी कंपनी ज्वॉइन कर ली थी. काम के सिलसिले में अर्पित का ईरान देश में आना-जाना लगा रहता था. इसी दौरान अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया. जिसके चलते अर्पित ईरान में फंस गया है. उसकी 10 मार्च की फ्लाइट थी, लेकिन किसी काम से ईरान चला गया. जो जहाज में वहीं पर फंसा है.

ashipur Arpit Saini Stranded Iran
अर्पित सैनी (फोटो सोर्स- Family Members)

"अर्पित से हमारी बात होती रहती है. उसने फोन पर बताया था कि वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है. समुद्र में मिसाइल गिरने की घटनाएं सामने आ रही है. इसी कारण लोग काफी डरे हुए हैं. अर्पित ने हमारी चिंता को देखते हुए बताया कि वो मेरी चिंता ना करें और वो सुरक्षित है, लेकिन हम उसकी सुरक्षा के लिए बेहद ही चिंतित है."- विनोद कुमार सैनी, अर्पित सैनी के पिता

विनोद कुमार सैनी ने ये भी बताया कि उन्होंने काशीपुर नगर निगम मेयर दीपक बाली और काशीपुर तहसीलदार पंकज चंदोला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है. उस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका बेटा अर्पित सैनी ईरान में फंसा हुआ है. हमें बेटे की चिंता सता रही है. साथ ही केद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि बेटे को सकुशल अपने देश वापस लाया जाए.

ashipur Arpit Saini Stranded Iran
अर्पित के माता-पिता की गुहार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"बेटे की चिंता बहुत हो रही है. हम लोग चिंता में खाना भी नहीं खा पा रहे हैं. सिर्फ वॉइस कॉल पर उससे बात हो पाती है. फोन पर कहता है कि मम्मी मेरी चिंता न करो. मैं बिल्कु ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि वो परेशान है. बस मेरा बेटा सुरक्षित घर वापस आ जाए. यही सरकार से मांग है."- नीलम सैनी, अर्पित की मां

अपने भाई की चिंता में छोटी बहन कशिश सैनी: वहीं, अर्पित की छोटी बहन कशिश सैनी भी अपने भाई को लेकर बेहद चिंतित हैं. उसका कहना है कि वो परेशानी में है, लेकिन मम्मी पापा को टेंशन ना हो, इसलिए वो सब ठीक होने की बात कह रहा है. मेरी सरकार से अपील है कि जल्द ही अर्पित के साथ वहां पर फंसे सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं.

"वो परिवार का बड़ा बेटा है और सभी को उसकी चिंता लगी हुई है. वीडियो कॉल पर बात नहीं होती है. वो सिर्फ वॉयस कॉल पर एक मिनट ही बात हो पाती है. वो अभी शिप पर है. वो बता रहा कि वहां माहौल ठीक नहीं है. वहां पर खाने-पीने और रहने की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है."- कशिश सैनी, अर्पित की छोटी बहन

अर्पित के परिवार वालों ने भारत सरकार से अपील की है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने के लिए जल्द कदम उठाएं. उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अर्पित समेत भारतीय जितने भी नागरिक वहां फंसे हुए हैं, केंद्र सरकार उनको अपने देश वापस सुरक्षित लाया जाए. हालांकि, हमारी अर्पित से लगातार बात हो पा रही है और हम उसकी घर वापस लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं.

ashipur Arpit Saini Stranded Iran
टेंशन में अर्पित के माता-पिता (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"इस संदर्भ में जो भी एडवाइजरी जारी की गई है, उसका अनुपालन किया जा रहा है. इसमें शासन से भी एक सूचना मांगी गई थी. जिले में ऐसे कौन-कौन से लोग हैं, जो वहां फंसे हैं? उनके बारे में सभी तहसीलों से जानकारी मांगी गई है. जल्दी इसकी सूचना हमारे पास आ जाएगी."- कौस्तुभ मिश्रा, अपर जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर

"इसके अलावा अलग-अलग देश में जो लोग फंसे हैं, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. जिसके जरिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं. जो भी यथासंभव सहायता होगी, निर्देशों के अनुपालन में सहायता की जाएगी. हमारी मिनिस्ट्री इस संदर्भ में पूरी तरह से वर्क कर रही है. जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके अनुपालन में धरातल पर कार्य किए जाएंगे."- कौस्तुभ मिश्रा, अपर जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KASHIPUR ARPIT SAINI STRANDED IRAN
UTTARAKHAND YOUTH STRANDED IRAN
काशीपुर का अर्पित ईरान में फंसा
ईरान में फंसा उत्तराखंड का युवक
IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.