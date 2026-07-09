ETV Bharat / bharat

विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति! भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग को फोर लेन करने में कटेंगे हजारों पेड़, विरोध तेज

विशेषज्ञों से ली गई सलाह: उत्तराखंड वन विभाग, WWF-India और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WWI) देहरादून के तकनीकी परामर्श के आधार पर परियोजना में तमाम प्रावधान किए गए हैं. इन प्रावधानों में एक प्रमुख ब्रिज-कम-एलीफेंट अंडरपास, चार समर्पित एलीफेंट अंडरपास, ग्रीन गाइड हेज, साउंड बैरियर, एंटी-ग्लेयर स्क्रीन, वन्यजीव चेतावनी संकेतक और गति नियंत्रण (स्पीड कैल्मिंग) उपाय के साथ ही निर्धारित 'नो हॉर्न' जोन बनाया जाएगा. इन सभी प्रावधानों को इस वजह से शामिल किया गए है, ताकि वन्यजीवों की प्राकृतिक आवाजाही बनी रहे और मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना भी कम हो.

754 पेड़ों को Transplantation किया जाएगा: इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) की ओर से किए गए वैज्ञानिक आकलन के आधार पर 754 पेड़ों को प्रतिरोपण (Transplantation) के लिए चिन्हित किया गया है, जिनका प्रतिरोपण (Transplant) मानसून के दौरान किया जाएगा. ये परियोजना बड़कोट, ऋषिकेश और थानो वन रेंज जैसे पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसलिए एनएचएआई ने दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की तर्ज पर इसमें भी वन्यजीव संरक्षण को विशेष जोर दिया है.

बड़ी संख्या में हाईवे चौड़ा करने के लिए पेड़ काटे भी जा चुके हैं. (ETV Bharat)

वन क्षेत्र में 30 मीटर राइट ऑफ वे रखा गया: इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल इस परियोजना के लिए तीन हजार पेड़ों को काटने को लेकर हो रहा हैं, जिस पर एनएचएआई का भी बयान आया है. एनएचएआई का कहना है कि उन्होंने इस परियोजना को इस तरह के डिजाइन किया है, जिससे पर्यावरण पर बहुत कम असर पड़ेगा. जैसे की राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 60 मीटर राइट ऑफ वे (ROW) निर्धारित होता है, लेकिन वन क्षेत्र में इसे घटाकर केवल 23 मीटर रखा गया है. इससे राजमार्ग की सुरक्षा संबंधी मानकों से समझौता किए बिना पेड़ों की कटाई को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

वन क्षेत्र से गुजरने वाले मौजूदा दो-लेन मार्ग पर फिलहाल रोजाना करीब 18,456 वाहनों का आवागमन हो रहा है, जो करीब 15,088 पैसेंजर कार यूनिट (PCU) है. इस हाईवे पर भविष्य में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में सरकार इस मार्ग को चौड़ीकरण करने की जरूरत बता रही है. यही नहीं दो-लेन राजमार्ग पर कई स्थानों पर तीव्र मोड़ हैं, जो घने वन क्षेत्र से होकर गुजरता है. इसके अलावा बसों, ट्रकों और अन्य भारी कमर्शियल वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते जाम के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है. ऐसे में हाईवे के इस हिस्से का चौड़ीकरण बहुत जरूरी हैं, जिसका फायदा पर्यटकों के साथ स्थानीय जनता को भी मिलेगा.

दरअसल, भानियावाला से ऋषिकेश के बीच ट्रैफिक के बढ़ते दवाब को देखते हुए एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने हाईवे का चौड़ीकरण करने जा रहा हैं. बीस किमी लंबे इस हाईवे का चौड़ीकरण करीब 743 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से किया जाएगा. इस हाईवे के फोर और सिक्स लेन बने से न सिर्फ देहरादून शहर से जौलीग्रांट एयरपोर्ट की राह आसान होगी, बल्कि ऋषिकेश जाने वाले लोगों के समय की भी बचत होगी.

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों की बलि दी जाएगी. देहरादून जिले में भानियावाला से ऋषिकेश तक करीब 20 हाईवे का चौड़ीकरण फोर और सिक्स लेने में किया जाना है, जिसके लिए करीब तीन हजार पेड़ों को कटाना है. इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कटान का स्थानीय जनता के साथ कई सामाजिक संगठन ने भी विरोध किया है. उनका मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान से पर्यावरण पर इसका गंभीर असर पड़ेगा.

दो-लेन मार्ग पर 29 वन्यजीवों की मौत हुई: वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दो-लेन मार्ग पर ऋषिकेश और बड़कोट वन रेंज में पिछले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं में 29 वन्यजीवों की मृत्यु हुई है. यही वजह है कि प्रस्तावित राजमार्ग में हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड समेत विशेष एलीफेंट अंडरपास विकसित किए जा रहे हैं. इससे वन्यजीवों की आवाजाही अधिक सुरक्षित होगी और इस व्यस्त मार्ग पर वन्यजीव दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी.

भानियावाला से ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है. (ETV Bharat)

वन विभाग का कहना है कि ये परियोजना सभी जरूरी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद शुरू की गई है. राज्य सरकार ने निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों व वैधानिक शर्तों के अधीन पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण के लिए जरूरी वर्किंग परमिशन दी गई है. फिहलाल भानियावाला से ऋषिकेश के बीच सात मोड़ के पास पेड़ों की कटाई की काम चल रहा हैं. मौके पर मौजूद वन विकास निगम के फॉरेस्ट स्केलर से ईटीवी भारत ने भी की.

वर्तमान समय में जिस जगह पर पेड़ की कटाई हो रही है, वहां पर फ्लाईओवर बनना है. इसके लिए अभी फिलहाल 500 पेड़ों की कटाई चल रही है. इन सभी पेड़ों को काटने की अनुमति विभागीय अधिकारियों से मिली हुई है. ऐसे में उन्हें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, वो अपने निर्देशों का पालन कर हैं.

- एसएस बिष्ट, फॉरेस्ट स्केलर, वन विकास निगम -

इस हाईवे के चौड़ीकरण का फायदा:

देहरादून-जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

चारधाम यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के समय की बचत होगी.

यात्रियों को जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी.

वन्यजीवों के सड़क हादसे में भी कमी आएगी.

आम जनता की राय: एक तरफ जहां सरकार और सरकारी विभाग इस परियोजना को विकास का मॉडल बता रहे है तो वहीं दूसरी तरफ समाजिक संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं. स्थानीय निवासी आशीष सिंह का कहना है कि सरकार जो कर रही है वो लोगों के विकास के लेकर रही है, लेकिन इस तरह के विकास में हम विनाश की तरफ जा रहे हैं. रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से समस्याएं और अधिक बढ़ेंगे. क्योंकि प्रदेश में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, जिससे पॉल्यूशन और अधिक होगा. ये सड़क मार्ग एलीफेंट कोरिडोर भी हैं.

देहरादून में हजारों पेड़ों पर चल रही आरी (ETV Bharat)

इसी तरह देव सिंह चौहान का कहना है कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर किया जा रहा विकास आने पाढ़ियों के लिए समस्या खड़ी न कर दें. हमे दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सबक लेना चाहिए. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या समय को बचाने के लिए पेड़ों को काटना फायदेमंद है?

समाजिक संगठनों का विरोध: कई समाजिक संगठन भी इस परियोजना के विरोध में है. पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध रहा हैं. समाजिक संगठन इस परियोजना पर पुनर्विचार करते हुए इसे निरस्त करने की मांग उठ रही है.

पेड़ों की कटाई ऐसे समय में हो रही है, जब ये विषय अभी भी न्यायिक विचाराधीन है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस साल जनहित याचिका का निस्तारण करते समय साफ किया था कि एलीफेंट कॉरिडोर और वृक्ष कटान से जुड़े मुद्दे पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं.

- हिमांशु अरोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता -

साथ ही हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन ऑफ मुदुमलाई बनाम इन डिफेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स एंड अदर्स और अनीता कंडवाल बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लागू करते हुए वन भूमि और एलीफेंट कॉरिडोरों के संरक्षण पर विशेष बल दिया है. ऐसे में सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वर्तमान में की जा रही पेड़ों कटाई इन न्यायिक निर्देशों की भावना के अनुरूप है.

देहरादून-ऋषिकेश के बीच हाईवे चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़. (ETV Bharat)

इस साल हरेला पर्व को ब्लैक हरेला के रूप में मनाया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हो रही वृक्षों और वनों की कटाई के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जा सके.

- हिमांशु अरोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता -

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने कहा कि उत्तराखंड में टूरिस्ट और ट्रैफिक के नाम पर प्रदेश के जंगलों को जो नुकसान सहना पड़ रहा है, उसके तमाम दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मानव-वन्य जीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

मानव-वन्य जीव संघर्ष में साल 2026 में अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार राज्य गठन के बाद से 46,203 हेक्टेयर वन भूमि विकास के भेंट चढ़ गई है. यानी 250 नाली से अधिक वन भूमि रोजाना विकास के भेंट चढ़ी है. प्रदेश में सबसे अधिक जंगल देहरादून जिले में ही काटा गया है. यानी करीब 47 फ़ीसदी वन भूमि को विकास परियोजनाओं के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है.

- अनूप नौटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता -

पढ़ें---