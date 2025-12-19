ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु SIR: वोटर लिस्ट से लगभग 98 लाख नाम हटे

चेन्नई: तमिलनाडु में इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वोटर लिस्ट से लगभग 97.37 लाख नाम हटा दिए गए हैं. तमिलनाडु में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 4 नवंबर से शुरू हुआ था. इसके बाद बूथ-लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर SIR एप्लीकेशन फॉर्म बांट रहे थे. फॉर्म लेने के लिए स्पेशल कैंप भी लगाए गए थे. इसकी डेडलाइन शुरू में 4 दिसंबर थी, जिसे बाद में 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया.

इस बीच वोटर्स से मिले भरे हुए फॉर्म को इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर अपलोड करने का प्रोसेस भी चल रहा था. अधिकारियों ने 14 दिसंबर तक भरे हुए एप्लीकेशन लेना और अपलोड करना जारी रखा. इसी सिलसिले में आज तमिलनाडु के लिए इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जारी किया गया.

इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जारी

सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों ने पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जारी किया. तमिलनाडु की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अर्चना पटनायक ने बताया कि ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल से 97,37,832 नाम हटाए गए हैं. नाम हटाने की वजहों में वोटर का मर जाना, दिए गए पते पर न रहना, माइग्रेट कर लेना और डुप्लीकेट एंट्री शामिल हैं.

5.43 करोड़ रह गई वोटर की संख्या

जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से 26,32,672 मृतक, 66,44,881 एड्रेस पर न रहने और 3,39,278 डुप्लीकेट एंट्री शामिल हैं. SIR के बाद अब तमिलनाडु में वोटर्स की कुल संख्या घटकर 5.43 करोड़ रह गई है. इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले राज्य में 6.41 करोड़ वोटर्स थे.

शोलिंगनल्लूर चुनाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाए गए

तमिलनाडु के सबसे बड़े चुनाव क्षेत्र शोलिंगनल्लूर में सबसे ज़्यादा 2,18,439 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. कोलाथुर चुनाव क्षेत्र, जहां से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनाव लड़ा और जीता, वहां 1.03 लाख वोट हटाए गए हैं.

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी चुनाव क्षेत्र में 89,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. सलेम जिले के एडप्पाडी चुनाव क्षेत्र में, जहां विपक्ष के नेता एडप्पाडी पलानीस्वामी जीते, 20,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं