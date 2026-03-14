ETV Bharat / bharat

ईरानी युद्धपोत IRIS लवन से बचाए गए करीब 90 नाविक कोच्चि से रवाना

भारत की तरफ से इजाजत मिलने के बाद ईरानी जहाज IRIS लवन ने 4 मार्च को कोच्चि पोर्ट पर सुरक्षित रूप से लंगर डाला था.

Around 90 Iranian Sailors from IRIS Lavan Warship departed from Kochi
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एर्नाकुलम (केरल): ईरानी नेवी के जहाज IRIS लवन से बचाए गए करीब 90 नाविक कोच्चि से अपने देश के लिए रवाना हो गए हैं. टेक्निकल खराबी की वजह से IRIS लवन की कोच्चि में इमरजेंसी डॉकिंग की गई थी. रक्षा सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि ईरानी नाविक शुक्रवार रात कोच्चि से रवाना हुए. हालांकि, सुरक्षा कारणों से अधिकारी उनकी यात्रा को सीक्रेट रख रहे हैं. नेवी के अधिकारियों ने कहा कि बाकी क्रू के जाने या जहाज से जुड़ी दूसरी जानकारी अभी नहीं बताई जा सकतीं.

ईरान ने भारत से मांगी थी मदद
IRIS लवन में तकनीकी खराबी तब हुई जब वह उसी इलाके में था जहां खबर है कि श्रीलंका के दक्षिण में अमेरिकी नेवी ने एक और ईरानी जहाज, IRIS देना पर हमला किया था. 28 फरवरी को ईरानी सरकार की तरफ से तकनीकी दिक्कतों को ठीक करने के लिए भारत से अर्जेंट रिक्वेस्ट की गई थी. भारत सरकार ने 1 मार्च को डॉकिंग की इजाजत दे दी थी, जिसमें समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों को प्राथमिकता दी गई. नतीजतन, IRIS लवन ने 4 मार्च को कोच्चि पोर्ट पर सुरक्षित रूप से लंगर डाल दिया.

जहाज पर सवार सभी 183 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया था और उनके लिए कोच्चि में भारतीय नौसेना के खास मॉनिटरिंग सेंटर्स और सुविधाओं में रहने की व्यवस्था की गई. भारत ने हाई अलर्ट बनाए रखा है, खासकर जब श्रीलंकाई तट के पास अमेरिकी नेवी ने IRIS देना को टक्कर मारकर डुबो दिया था. इस घटना ने इलाके में बड़ी चिंताएं पैदा कर दी थीं. IRIS लवन की तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिशें अभी चल रही हैं.

आने वाले दिनों में होगा बाकी क्रू मेंबर्स की वापसी का फैसला
इंडियन नेवी की देखरेख में क्रू को जरूरी मेडिकल मदद और रहने की जगह दी गई. भारत के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग के लिए उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा माना जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि जहाज की मरम्मत और बाकी 90 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की वापसी के बारे में फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है. सुरक्षा कारणों से, क्रू मेंबर्स को नेवल बेस छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है. भारत ने इस इलाके में मौजूदा टकराव जैसे हालात के बावजूद ईरानी जहाज को यह इमरजेंसी मदद दी, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है.

यह भी पढ़ें- होर्मुज से भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने पर ईरानी दूत ने कहा, पूरी कोशिश करेंगे

TAGGED:

IRIS LAVAN
IRIS LAVAN WARSHIP
INDIA IRAN RELATIONS
IRANIAN SAILORS DEPARTED FROM KOCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.