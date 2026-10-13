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दिल्ली में अफवाह फैलाने वाले 500 सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने कराया टेकडाउन

अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स पर लिया गया एक्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और अफवाहों के जरिए अशांति फैलाने की साजिश रचने वालों पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है. विभिन्न इलाकों में जारी हलचल और प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी, पुराने वीडियो और एआई (AI) से तैयार फेक कंटेंट शेयर करने वाले करीब 500 सोशल मीडिया पोस्ट्स और हैंडल्स को हटवा दिया गया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने और सीधे पत्राचार के बाद की गई है. स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट लगातार डिजिटल स्पेस पर नजर बनाए हुए है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान कई ऐसे पोस्ट सामने आए थे, जिनमें किसी दूसरी जगह या पुरानी घटनाओं के वीडियो को ताजा बताकर पेश किया जा रहा था. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाए गए डीपफेक वीडियो और भड़काऊ मैसेज भी शेयर किए जा रहे थे.