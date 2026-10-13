दिल्ली में अफवाह फैलाने वाले 500 सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने कराया टेकडाउन
जांच के दौरान कई ऐसे पोस्ट सामने आए, जिनमें किसी दूसरी जगह या पुरानी घटनाओं के वीडियो को ताजा बताकर पेश किया जा रहा था.
Published : October 13, 2026 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और अफवाहों के जरिए अशांति फैलाने की साजिश रचने वालों पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है. विभिन्न इलाकों में जारी हलचल और प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी, पुराने वीडियो और एआई (AI) से तैयार फेक कंटेंट शेयर करने वाले करीब 500 सोशल मीडिया पोस्ट्स और हैंडल्स को हटवा दिया गया है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने और सीधे पत्राचार के बाद की गई है. स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट लगातार डिजिटल स्पेस पर नजर बनाए हुए है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान कई ऐसे पोस्ट सामने आए थे, जिनमें किसी दूसरी जगह या पुरानी घटनाओं के वीडियो को ताजा बताकर पेश किया जा रहा था. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाए गए डीपफेक वीडियो और भड़काऊ मैसेज भी शेयर किए जा रहे थे.
FIR दर्ज, विदेशी हैंडल्स पर भी शक
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में न केवल पोस्ट हटवाए हैं, बल्कि फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले संदिग्ध अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है. कुछ सीमा पार या विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जो योजनाबद्ध तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे थे.
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24×7 साइबर मॉनिटरिंग और टेक कंपनियों को निर्देश
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (X), फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपत्तिजनक और भड़काऊ यूआरएल (URL) की सूचना मिलते ही उन्हें तुरंत ब्लॉक किया जाए. इसके साथ ही संदिग्ध अकाउंट्स के आईपी एड्रेस और यूजर लॉग्स के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है, ताकि आरोपियों तक आसानी से पहुंचा जा सके. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स और आम नागरिकों को भी सतर्कता बरतने की अपील की है.
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