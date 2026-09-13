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सूरत : हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 100 छात्र बीमार पड़े, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

पीपी सवानी स्कूल के हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 100 छात्र बीमार पड़ गए. ( ETV Bharat )

सूरत (गुजरात) : सूरत के एक स्कूल के हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 100 छात्र बीमार पड़ गए. शनिवार की रात हुई घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. खाना खाने के बाद कई छात्रों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की. इसके बाद सभी स्टूडेंट जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल थे, तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि इलाज और जांच के बाद स्टूडेंट को छुट्टी दे दी गई. बताया जाता है कि सूरत के अब्रामा क्षेत्र स्थित पी.पी. सावनी स्कूल के हॉस्टल में उक्त मामला सामने आया. वहीं हॉस्टल प्रशासन ने बताया कि खाद्य विभाग ने खाने के सैंपल ले लिए हैं और असली वजह—चाहे वह फूड पॉइजनिंग हो या कोई और समस्या, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रभावित बच्चों के माता-पिता घबरा गए और वे अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए हॉस्टल पहुंच गए. मामले पर पीपी सवानी के प्रशासक सपन श्रॉफ ने बताया कि शनिवार रात खाने के बाद करीब 80 से 100 छात्रों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की. ये शिकायतें रात करीब 11 बजे सामने आईं. छात्रों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और अभी उनकी हालत स्थिर है. खाने में पनीर करी, पुलाव और रोटी थी. खाने के सैंपल ले लिए गए हैं और छात्रों के बीमार होने की सही वजह चार-पांच दिन में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. उन्होंने बताया कि हॉस्टल में लगभग 2,000 छात्र और करीब 450 कर्मचारी रहते हैं. सभी के लिए एक जैसा खाना बनता है. हालांकि सिर्फ 80-100 बच्चे ही बीमार पड़े, फिर भी हमने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन सभी को जरूरी मेडिकल देखभाल दी. बीमार बच्चों के माता-पिता को सूचना दे दी गई है और हम उन बच्चों को उनके हवाले कर रहे हैं जो उन्हें घर ले जाने आए हैं.