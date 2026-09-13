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सूरत : हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 100 छात्र बीमार पड़े, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

छात्रों को अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, वहीं खाद्य विभाग ने खाने के सैंपल ले लिए हैं.

Around 100 students fell ill after eating food in the hostel of PP Savani School.
पीपी सवानी स्कूल के हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 100 छात्र बीमार पड़ गए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 10:05 PM IST

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सूरत (गुजरात) : सूरत के एक स्कूल के हॉस्टल में खाना खाने के बाद करीब 100 छात्र बीमार पड़ गए. शनिवार की रात हुई घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. खाना खाने के बाद कई छात्रों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की. इसके बाद सभी स्टूडेंट जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल थे, तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

हालांकि इलाज और जांच के बाद स्टूडेंट को छुट्टी दे दी गई. बताया जाता है कि सूरत के अब्रामा क्षेत्र स्थित पी.पी. सावनी स्कूल के हॉस्टल में उक्त मामला सामने आया. वहीं हॉस्टल प्रशासन ने बताया कि खाद्य विभाग ने खाने के सैंपल ले लिए हैं और असली वजह—चाहे वह फूड पॉइजनिंग हो या कोई और समस्या, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रभावित बच्चों के माता-पिता घबरा गए और वे अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए हॉस्टल पहुंच गए.

मामले पर पीपी सवानी के प्रशासक सपन श्रॉफ ने बताया कि शनिवार रात खाने के बाद करीब 80 से 100 छात्रों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की. ये शिकायतें रात करीब 11 बजे सामने आईं. छात्रों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और अभी उनकी हालत स्थिर है. खाने में पनीर करी, पुलाव और रोटी थी. खाने के सैंपल ले लिए गए हैं और छात्रों के बीमार होने की सही वजह चार-पांच दिन में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी.

उन्होंने बताया कि हॉस्टल में लगभग 2,000 छात्र और करीब 450 कर्मचारी रहते हैं. सभी के लिए एक जैसा खाना बनता है. हालांकि सिर्फ 80-100 बच्चे ही बीमार पड़े, फिर भी हमने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन सभी को जरूरी मेडिकल देखभाल दी. बीमार बच्चों के माता-पिता को सूचना दे दी गई है और हम उन बच्चों को उनके हवाले कर रहे हैं जो उन्हें घर ले जाने आए हैं.

इस बीच, टीचर गौरव यादव ने कहा कि पूरे शहर में भगवान गणेश के आगमन का जश्न मनाया जा रहा है और कई जगहों पर प्रसाद बांटा जा रहा है. कई बच्चों ने कहीं और प्रसाद खाया था, इसलिए हो सकता है कि उनकी बीमारी की वजह वही हो; क्योंकि हॉस्टल का खाना तो दूसरे कर्मचारियों और बाकी छात्रों ने भी खाया था. अगर हॉस्टल के खाने में कोई गड़बड़ होती, तो सिर्फ़ कुछ ही छात्र बीमार क्यों पड़ते, सभी क्यों नहीं?

एसओपी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी – स्वास्थ्य मंत्री
घटना का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुजरात के विभिन्न हॉस्टलों में कभी-कभी फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आते हैं, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. अब्रामा स्थित पी.पी. सवानी हॉस्टल में लगभग 2,500 छात्रों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 100 छात्र इससे प्रभावित हुए हैं. सभी छात्रों को समय पर चिकित्सा उपचार मिल रहा है और उनके स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

मंत्री ने आगे कहा कि हॉस्टल प्रबंधन ने घटना के बारे में अभिभावकों को सूचित कर दिया है और उनसे स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया गया है. साथ ही पूरी रसोई सुविधा का निरीक्षण करने की अनुमति भी दे दी गई है. वर्तमान में, स्वास्थ्य विभाग भोजन, पानी और अन्य संबंधित नमूनों की जांच कर रहा है. यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच चल रही है कि क्या यह घटना फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी या इसके लिए अन्य कारक जिम्मेदार हैं.

प्रफुल पानशेरिया ने खाद्य और स्वास्थ्य विभाग को राज्य भर के सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी हॉस्टलों की रसोई और खाने-पीने की व्यवस्था की विशेष जांच करने का आदेश दिया है. जिन हॉस्टलों में छात्रों को भोजन दिया जाता है, वहां सघन जांच अभियान चलाया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हर संस्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का पालन करना अनिवार्य है. छात्रों की सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एसओपी का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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