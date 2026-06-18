ETV Bharat / bharat

मेस्सी कोलकाता दौरा विवाद: TMC के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास से पुलिस के सामने हुए पेश

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास गुरुवार को बिधाननगर पुलिस के सामने पेश हुए. यह पेशी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के 2025 के एक कार्यक्रम में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में थी. बिधाननगर साउथ थाने की पुलिस ने शनिवार 13 जून को बंगाल के पूर्व खेल मंत्री को तीसरा नोटिस जारी करते हुए आखिरी अल्टीमेटम दिया था. जिसके बाद, गुरुवार सुबह करीब 9:55 बजे वे बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय पहुंचे.

यह पूरा मामला इवेंट ऑर्गनाइज़र (कार्यक्रम के आयोजक) सताद्रु दत्ता की एक शिकायत से जुड़ा है. दत्ता ने बिस्वास पर टिकटों की कालाबाजारी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है.

यह मामला पिछले साल 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के एक बड़े फुटबॉल कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है. इस कार्यक्रम के अंत में दर्शकों के कुछ समूहों ने स्टेडियम के हिस्सों में तोड़फोड़ की थी. दर्शकों का आरोप था कि हजारों रुपये का टिकट खरीदने के बाद भी वे मेसी की एक झलक नहीं देख पाए, क्योंकि रसूखदार और प्रभावशाली लोगों ने मैदान पर मेसी को चारों तरफ से घेर रखा था.