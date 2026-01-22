जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा : डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत
डोडा जिले में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया. हादसे में दस जवानों की मौत हो गई, 11 अन्य जवान घायल हो गए.
भद्रवाह/जम्मू : जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना का एक वाहन के खाई में गिर जाने से दस जवानों की मौत हो गई. वहीं 11 अन्य जवान घायल हो गए. यह हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ.
जानकारी देते हुए, भद्रवाह की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. वर्षा शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "कुल 21 जवान एक गाड़ी में सफर कर रहे थे जो सड़क से फिसल गई, जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. मामूली रूप से घायल एक जवान का भद्रवाह हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है."
घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी घायल जवानों के इलाज और उनकी शिफ्टिंग की देखरेख के लिए भद्रवाह हॉस्पिटल पहुंच गए हैं. फिलहाल जीएमसी डोडा से एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों और पैरामेडिकल की एक टीम भी हेल्थकेयर वर्कर्स और डॉक्टरों की मदद के लिए वहां तैनात की गई है.
बताया जाता है कि सेना के बुलेटप्रूफ वाहन में जवान सवार थे और यह वाहन ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहा था. इस दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा. अधिकारियों ने बताया कि सेना एवं पुलिस ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. गंभीर रूप से घायल जवानों को विशेष उपचार के लिए हवाई मार्ग से उधमपुर के सैन्य अस्पताल ले जाया गया
इस दुख की घड़ी में पूरा देश जवानों के परिवार के साथ खड़ा है : उपराज्यपाल
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, डोडा में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से बहुत दुख हुआ. हम अपने बहादुर सैनिकों की शानदार सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे. दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख जताया
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट भद्रवाह-चंबा रोड पर खन्नीटॉप में आर्मी की गाड़ी के साथ हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की, साथ ही बचाव और निकालने के तेज कामों की तारीफ की.
बहादुर जवानों के लिए श्रद्धा दिखाने शब्द काफी नहीं - जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भद्रवाह - चंबा रोड पर आर्मी की गाड़ी के दुखद एक्सीडेंट के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें 10 जवानों की जान चली गई और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में शिफ्ट किया गया है. कमांड हॉस्पिटल के इंचार्ज मेजर जनरल (डॉ.) संजय शर्मा से भी बात हुई, जो मुझे रेगुलर अपडेट दे रहे हैं. हर मुमकिन मेडिकल मदद दी जा रही है. हमारे बहादुर जवानों के लिए गहरी श्रद्धा दिखाने के लिए शब्द काफी नहीं हैं. दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं."
