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उत्तराखंड में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, दो जवान घायल, एक को एयरलिफ्ट कर भेजा गया हायर सेंटर

घायल जवान को हेलीकॉप्टर तक ले जाते अन्य जवान ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां गोपेश्वर-चोपता मोटर मार्ग पर सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. इस हादसे में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें गोपेश्वर जिला अस्पताल ले जाया गया. जिसके बाद एक की गंभीर हालत को देखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेज दिया गया है. गोपेश्वर-चोपता मोटर मार्ग पर खाई में गिरा वाहन: जानकारी के मुताबिक, आज गुरुवार यानी 16 अप्रैल को गोपेश्वर-चोपता मोटर मार्ग सेना का वाहन अचानक नियंत्रित हो गया. जिससे वाहन करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराया. इसी बीच स्थानीय युवक प्रदीप रमोला, राहुल और अजय पंवार ने साहस एवं तत्परता का परिचय देते हुए राहत कार्य शुरू किया. घायल जवान ले जाती एंबुलेंस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)