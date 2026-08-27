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जम्मू कश्मीर के गुरेज में हादसा, किशनगंगा नदी में डूबने से भारतीय सेना के एक जवान की मौत

दवार अस्पताल, गुरेज ( ETV Bharat )

बांदीपोरा: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में तरबाल गांव के पास किशनगंगा नदी में डूबने से भारतीय सेना के एक जवान की मौत हो गई. मरने वाले जवान की पहचान आशिक खान के तौर पर हुई है. इस हादसे के तुरंत बाद एक तलाशी और रेसक्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. काफी खोजबीन के बाद नदी से जवान का शव बाहर निकाला गया. शव को कानूनी और चिकित्सीय औपचारिकताओं के लिए दवार अस्पताल भेजा गया है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. आगे की जानकारी का इंतजार है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. पुंछ में कार के खाई में गिरने पर छह लोगों की मौत

बता दें कि, बुधवार (26 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से दो महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना सुरनकोट के शेलधर इलाके में हुई. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ, जब एक कार सेरी चौहाना गांव की ओर जा रही थी. रास्ते में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मोहम्मद शफीक (32), नजाकत हुसैन (34), शिराज अहमद (30), मोहम्मद फरीद (21), मुसर्रत नाज (19) और जुल्फत बी (25) के रूप में हुई है.