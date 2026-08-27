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जम्मू कश्मीर के गुरेज में हादसा, किशनगंगा नदी में डूबने से भारतीय सेना के एक जवान की मौत

गुरेज के तरबाल इलाके में किशनगंगा नदी में जवान के डूबने की सूचना मिली.

Army Soldier Drowns in Kishanganga River in Gurez Bandipora
दवार अस्पताल, गुरेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 8:01 PM IST

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बांदीपोरा: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में तरबाल गांव के पास किशनगंगा नदी में डूबने से भारतीय सेना के एक जवान की मौत हो गई. मरने वाले जवान की पहचान आशिक खान के तौर पर हुई है.

इस हादसे के तुरंत बाद एक तलाशी और रेसक्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. काफी खोजबीन के बाद नदी से जवान का शव बाहर निकाला गया. शव को कानूनी और चिकित्सीय औपचारिकताओं के लिए दवार अस्पताल भेजा गया है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. आगे की जानकारी का इंतजार है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

पुंछ में कार के खाई में गिरने पर छह लोगों की मौत
बता दें कि, बुधवार (26 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से दो महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना सुरनकोट के शेलधर इलाके में हुई.

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ, जब एक कार सेरी चौहाना गांव की ओर जा रही थी. रास्ते में चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे छह लोगों की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान मोहम्मद शफीक (32), नजाकत हुसैन (34), शिराज अहमद (30), मोहम्मद फरीद (21), मुसर्रत नाज (19) और जुल्फत बी (25) के रूप में हुई है.

जम्मू में अलग-अलग हादसों में दो मज़दूरों की मौत
एक अलग हादसे में, जम्मू-कश्मीर में मंगलवार (25 अगस्त) को अलग-अलग हादसों में दो मजदूरों की मौत हो गई. खबर के मुताबिक, सांबा जिले में कंक्रीट के पुल का एक खंभा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि जम्मू में एक निर्माणाधीन पुल से गिरने के कारण दूसरे मज़दूर की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि सांबा के विजयपुर इलाके में जख मोड़ पर बन रहे एक पुल का पिलर सुबह करीब 10.10 बजे गिर गया, जब मजदूर उसका ढांचा खड़ा कर रहे थे. इस हादसे में बिहार के 25 वर्षीय मज़दूर गौतम साहू की मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि इस हादसे में एक और मजदूर के सिर में चोट आई और उसे अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है.

जम्मू में एक अलग घटना में, रामबन के रहने वाले बुद्धि सिंह (45) सिधरा इलाके में तवी पुल पर ऊंचाई से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि सिंह को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां सिंह को मृत घोषित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: पुंछ में खाई में गिरी गाड़ी, छह लोगों की मौत, तीन घायल

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