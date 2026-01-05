जम्मू कश्मीर : अनंतनाग में सेना के जवान की मौत, हालात की जानकारी नहीं
सेना के मरने वाले की पहचान नायक परगट सिंह के तौर पर हुई है, लेकिन उनकी मौत के हालात अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं.
Published : January 5, 2026 at 3:51 PM IST
अनंतनाग (जम्मू कश्मीर) : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में ड्यूटी के दौरान अज्ञात परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना के एक जवान की मौत हो गई.
मरने वाले की पहचान नायक परगट सिंह के तौर पर हुई है. रविवार को सैनिक की मौत की पुष्टि करते हुए, श्रीनगर में मौजूद इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने सैनिक की अचानक मौत पर गहरा दुख जताया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, चिनार कॉर्प्स ने सैनिक की मौत पर दुख जताया और दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई. बयान में कहा गया है कि चिनार कॉर्प्स इस दुख की घड़ी में मृतक के परिवार के साथ खड़ी है. हालांकि, सेना ने यह साफ नहीं किया है कि सैनिक की मौत कैसे और किन हालात में हुई.
Chinar Corps deeply grieves the untimely demise of our Braveheart, Naik Pargat Singh, in Anantnag district.— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) January 4, 2026
Chinar Warriors express deepest condolence and stand in solidarity with the bereaved family.#Kashmir#IndianArmy@adgpi@NorthernComd_IA pic.twitter.com/crHpqJyjTd
चिनार कोर ने एक्स पर लिखा, “चिनार कोर हमारे बहादुर नायक परगट सिंह की अनंतनाग जिले में असमय मौत पर बहुत दुखी है. चिनार वॉरियर्स गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दुखी परिवार के साथ खड़े हैं.”
इस सैनिक की मौत से करीब दो हफ़्ते पहले जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में एक और सैनिक की मौत कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट से हुई थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्मी के सूबेदार, जिनकी पहचान सूबेदार लायक राम के तौर पर हुई, की 22 दिसंबर, 2025 को उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना कलमाबाद पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई.
Chinar Corps deeply regrets the untimely demise of our Braveheart, Subedar Laike Ram, who made the supreme sacrifice in the line of duty in Kupwara district.— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) December 23, 2025
Chinar Warriors honour his valour and stand united with the bereaved family.#Kashmir#IndianArmy@adgpi… pic.twitter.com/dbP8QgY4rj
चिनार कॉर्प्स ने कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर की असमय मौत पर गहरा दुख जताया था.
कॉर्प्स ने उस समय एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, “चिनार कॉर्प्स को हमारे बहादुर, सूबेदार लाइक राम की असमय मौत पर बहुत दुख है, जिन्होंने कुपवाड़ा जिले में ड्यूटी के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. चिनार वॉरियर्स उनकी बहादुरी का सम्मान करते हैं और दुखी परिवार के साथ खड़े हैं.”
