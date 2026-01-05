ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : अनंतनाग में सेना के जवान की मौत, हालात की जानकारी नहीं

अनंतनाग (जम्मू कश्मीर) : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में ड्यूटी के दौरान अज्ञात परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना के एक जवान की मौत हो गई. मरने वाले की पहचान नायक परगट सिंह के तौर पर हुई है. रविवार को सैनिक की मौत की पुष्टि करते हुए, श्रीनगर में मौजूद इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने सैनिक की अचानक मौत पर गहरा दुख जताया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, चिनार कॉर्प्स ने सैनिक की मौत पर दुख जताया और दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई. बयान में कहा गया है कि चिनार कॉर्प्स इस दुख की घड़ी में मृतक के परिवार के साथ खड़ी है. हालांकि, सेना ने यह साफ नहीं किया है कि सैनिक की मौत कैसे और किन हालात में हुई. चिनार कोर ने एक्स पर लिखा, “चिनार कोर हमारे बहादुर नायक परगट सिंह की अनंतनाग जिले में असमय मौत पर बहुत दुखी है. चिनार वॉरियर्स गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दुखी परिवार के साथ खड़े हैं.”