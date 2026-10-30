सेना के जवान की बायसन के हमले से मौत, पचमढ़ी हिल स्टेशन की घटना, उत्तराखंड के रहने वाले थे आकाश चौहान
आर्मी के खेल मैदान में हुआ हादसा, जंगल से निकलकर आर्मी परिसर में आ गया था बायसन का झुंड, अचानक किया सैनिकों पर हमला. अभिषेक श्रोति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 7:41 AM IST
नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में गुरुवार शाम एक सेना के जवान पर बायसन ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना आर्मी एजुकेशन सेंटर की है, जब फुटबॉल खेलते वक्त सैनिकों पर बायसन ने हमला कर दिया. अचानक हुए बायसन के हमले से मैदान पर अफरा तफरी मच गई. इसी दौरान एक आर्मी जवान पर बायसन ने पीछे से हमला किया, जिससे उनके पेट में गंभीर चोटें आ गईं और मिलिट्री अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक जवान की पहचान उत्तराखंड निवासी आकाश चौहान के रूप में हुई है.
बायसन के सींग पेट में घुसे, जवान की दर्दनाक मौत
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक पचमढ़ी संजीव शर्मा ने बताया, '' हमें आर्मी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बायसन के हमले से सैनिक आकाश चौहान (उम्र 26 वर्ष) निवासी उत्तराखंड की मौत हुई है. मृतक सैनिक आर्मी एजुकेशन सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे थे. आर्मी के खेल मैदान में अचानक झाड़ियां के बीच से निकलकर एक बायसन आ गया और उसने सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया था. इसमें एक सैनिक को बायसन ने सींग मारे, जो उनके पेट के आसपास लगे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए.अस्पताल ले जाने से पहले ही सैनिक की मौत हो गई. आर्मी परिसर जंगल से लगा हुआ है. यहां कुछ बायसन का झुंड जंगल से निकलकर परिसर में कई बार आ जाता है. लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुई है. मामले की जांच की जा रही है.''
वहीं, थाना प्रभारी गोपाल घासले ने जवान की मौत की पुष्टि करते हुए कहा, '' सेना के जवान आकाश चौहान यहां प्रशिक्षण के लिए आए थे, वे देहरादून के पास पानागढ़ देहरा के रहने वाले थे और 17वीं कमांड रेजिमेंट में थे.
पचमढ़ी में बढ़ी बायसन की आवाजाही
पिछले कुछ दिनों से पचमढ़ी नगर में बायसन का झुंड लगातार आ रहा है. एक दिन पूर्व शहीद द्वार स्थित छोटी पुलिया पर बायसन का झुंड आकर बैठ गया था, जिससे कई घंटे तक आवागमन बंद हो गया था. नगर के कई लोगों ने बायसन के झुंड को वापस जंगल में खदेड़ने की मांग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से की थी, लेकिन आरोप हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिससे यह दुर्घटना हो गई. स्थानीय बताते हैं कि जंगल के कई स्थानों पर जालियां लगा दी गई हैं. लेकिन रास्ता भटक कर कई बार शहरी क्षेत्र में जंगली जानवर आ जाते हैं और वापस जंगल में नहीं जा पाते हैं.
बेहद ताकतवर होता है बायसन, वजन 1200 किलो से भी ज्यादा
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा और गौर की अच्छी तादाद है. यहां बायसन को गौर भी कहा जाता है. यह रिजर्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं. पूर्व में हुई गणना के अनुसार इनकी संख्या 6600 से अधिक है. ये बेहद ताकतवर होते हैं और इनका वजन 400 किलो से लेकर 1200 किलो तक हो सकता है. एक वयस्क बायसन 1200 किलो से अधिक का भी हो सकता है. भारी भरकम होने के बावजूद भी यह फुर्तीले और पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ने में सक्षम रहते हैं. अधिकांश यह झुंड में रहना पसंद करते है और क्रोधित होने पर बेहद खतरनाक होते हैं. वहीं, आर्मी जवान पर हुए इस हमले ने स्थानीय लोगों और प्रशिक्षण के लिए आने वाले जवानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
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