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सेना के जवान की बायसन के हमले से मौत, पचमढ़ी हिल स्टेशन की घटना, उत्तराखंड के रहने वाले थे आकाश चौहान

बायसन के सींग पेट में घुसे, जवान की दर्दनाक मौत (सांकेतिक तस्वीर) ( Etv Bharat )

नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में गुरुवार शाम एक सेना के जवान पर बायसन ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना आर्मी एजुकेशन सेंटर की है, जब फुटबॉल खेलते वक्त सैनिकों पर बायसन ने हमला कर दिया. अचानक हुए बायसन के हमले से मैदान पर अफरा तफरी मच गई. इसी दौरान एक आर्मी जवान पर बायसन ने पीछे से हमला किया, जिससे उनके पेट में गंभीर चोटें आ गईं और मिलिट्री अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक जवान की पहचान उत्तराखंड निवासी आकाश चौहान के रूप में हुई है.

बायसन के सींग पेट में घुसे, जवान की दर्दनाक मौत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक पचमढ़ी संजीव शर्मा ने बताया, '' हमें आर्मी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बायसन के हमले से सैनिक आकाश चौहान (उम्र 26 वर्ष) निवासी उत्तराखंड की मौत हुई है. मृतक सैनिक आर्मी एजुकेशन सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे थे. आर्मी के खेल मैदान में अचानक झाड़ियां के बीच से निकलकर एक बायसन आ गया और उसने सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया था. इसमें एक सैनिक को बायसन ने सींग मारे, जो उनके पेट के आसपास लगे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए.अस्पताल ले जाने से पहले ही सैनिक की मौत हो गई. आर्मी परिसर जंगल से लगा हुआ है. यहां कुछ बायसन का झुंड जंगल से निकलकर परिसर में कई बार आ जाता है. लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुई है. मामले की जांच की जा रही है.''