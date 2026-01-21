ETV Bharat / bharat

प्रयागराज में सेना का विमान क्रैश, शहर के बीचों-बीच तालाब में गिरा

जार्जटाउन थाना क्षेत्र में सेना का विमान क्रैश हो गया, मौके पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए कई थाने की फोर्स बुलाई गई

प्रयागराज में सेना का विमान गिरा.
प्रयागराज में सेना का विमान गिरा. (Symbolic picture)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 1:03 PM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः संगमनगरी से बड़ी खबर आ रही है. जार्जटाउन थाना क्षेत्र में सेना का विमान क्रैश हो गया है. रिहायशी इलाके के तालाब में विमान गिरने से आसपास हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. भीड़ को देखते हुए कई थाने की फोर्स बुलाई गई है. इसके साथ ही सेना का हेलीकाप्टर और स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. फिलहाल पायलट पूरी तरह सुरक्षित है.

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, हवा में उड़ रहा सेना के एयरक्राफ्ट का अचानक बैलेंस बिगड़ा और जार्जटाउन थाना क्षेत्र में शहर के बीचों-बीच केपी कॉलेज के पीछे एक तलाब में गिर गया. तेज आवाज सुनने के बाद आसपास के सैकड़ों लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने सेना को सूचना दी है.

केपी कॉलेज के पीछे तालाब में गिरा एयरक्राफ्ट. (ETV Bharat)

कुछ ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गया और राहत शुरू कर दिया है. फिलहाल पायलट पूरी तरह सुरक्षित है. फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गईं है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि एयरक्राफ्ट में कितने लोग सवार थे. प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रॉकेट जैसी आवाज आई थी. आवाज सुनकर दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग दलदल में फंसे थे. कुछ लोग तालाब में कूद गए और 3 लोगों को बाहर निकाला. एयरक्राफ्ट मेला की तरफ से आया था.

अभी तक आधिकारिक वर्जन नहीं मिली है.

अपडेट जारी है...




Last Updated : January 21, 2026 at 1:36 PM IST

TAGGED:

ARMY AIRCRAFT CRASH
ARMY PLANE CRASHES IN PRAYAGRAJ
MILITARY PLANE IN POND
प्रयागराज में सेना का विमान गिरा
ARMY AIRCRAFT CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.