प्रयागराज में सेना का विमान क्रैश, शहर के बीचों-बीच तालाब में गिरा

प्रयागराज में सेना का विमान गिरा. ( Symbolic picture )

प्रयागराजः संगमनगरी से बड़ी खबर आ रही है. जार्जटाउन थाना क्षेत्र में सेना का विमान क्रैश हो गया है. रिहायशी इलाके के तालाब में विमान गिरने से आसपास हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. भीड़ को देखते हुए कई थाने की फोर्स बुलाई गई है. इसके साथ ही सेना का हेलीकाप्टर और स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. फिलहाल पायलट पूरी तरह सुरक्षित है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, हवा में उड़ रहा सेना के एयरक्राफ्ट का अचानक बैलेंस बिगड़ा और जार्जटाउन थाना क्षेत्र में शहर के बीचों-बीच केपी कॉलेज के पीछे एक तलाब में गिर गया. तेज आवाज सुनने के बाद आसपास के सैकड़ों लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने सेना को सूचना दी है. केपी कॉलेज के पीछे तालाब में गिरा एयरक्राफ्ट. (ETV Bharat)