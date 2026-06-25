जम्मू-कश्मीर में पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट के आरोप में सेना के जवानों के खिलाफ मामला दर्ज
डिफेंस के प्रवक्ता सुनील बर्तवाल ने कहा कि मामले की जांच उचित संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए की जा रही है. मोहम्मद अशरफ गनाई की रिपोर्ट...
Published : June 25, 2026 at 1:39 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक पुलिस स्टेशन के अंदर राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों द्वारा कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के बाद, एक कर्नल और एक मेजर समेत सेना के कई जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
यह घटना बुधवार को अथोली पुलिस स्टेशन की है. एफआईआर की प्रति में एसएचओ अमृत कटोच के अनुसार दोपहर जब वे सरकारी ड्यूटी पर बाहर थे तो उन्हें फोन पर राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों द्वारा कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमले की सूचना मिली. इसके बाद मामला दर्ज किया गया.
एफआईआर के मुताबिक आरोपी सेना के जवानों ने आपराधिक इरादे से वहां तैनात पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से बेरहमी से हमला किया. इसमें कहा गया है कि उन्होंने स्पेशल पुलिस ऑफिसर की गर्दन पर कथित रूप से राइफल के बट से वार किया. इससे उन्हें गंभीर चोटें आई. साथ ही इस बिना उकसावे के किए गए हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए.
ईटीवी भारत ने डिफेंस के प्रवक्ता सुनील बर्तवाल से संपर्क किया, जिन्होंने पुष्टि की कि सेना के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, 'यह मामला अथोली, किश्तवाड़ में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है.
मामले की जांच उचित संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए की जा रही है. भारतीय सेना कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगी. संयुक्त जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. अभी जांच चल रही है, इसलिए इस स्तर पर आगे कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.'