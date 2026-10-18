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जम्मू-कश्मीर: सेना के अधिकारी की पत्नी पर केस दर्ज, जासूसी से जुड़ी गतिविधि का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By PTI 2 Min Read

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में सेना के एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ जासूसी से जुड़ी गतिविधियों के आरोप में केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि उसने चीनी खुफिया एजेंट के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर विश्लेषणात्मक शोध-पत्र (analytical papers) तैयार करने के लिए 'ChatGPT' और 'क्लाउड' जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया.

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि तेलंगाना की रहने वाली आरोपी महिला उच्च शिक्षित है और उसने 2023 में संयुक्त राष्ट्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटर्नशिप की थी और फिलहाल स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में काम कर रही है.