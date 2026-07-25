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दिल्ली के वसंत कुंज में नाले में गिरी कार, आर्मी अधिकारी के 20 वर्षीय बेटे की मौत; अमेरिका में कर रहा था पढ़ाई

फिसलन भरी सड़क पर टर्न लेते समय नाले में गिरी गाड़ी, 20 साल का यशवेंद्र कर रहा था ड्राइव ( ETV Bharat )