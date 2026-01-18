ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड चकराता में सेना के मेजर की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम, जानिये कैसे हुआ एक्सीडेंट

शुभम सैनी साल 2015 में भर्ती हुए थे. 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद एनडीए में सेलेक्ट हुए थे.

सेना के मेजर की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 1:29 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 1:43 PM IST

मेरठ/देहरादून: बीते शनिवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चकराता में एक सड़क हादसा हुआ. इस सड़क हादसे में एक मेजर की मौत हो गई. मेजर की पहचान शुभम सैनी के रूप में हुई है. शुभम सैनी यूपी मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के घसौली गांव के रहने वाले थे.

मिली जानकारी के अनुसार मेजर शुभम सैनी के दो दोस्त देहरादून में परीक्षा देने गए हुए थे. शनिवार सुबह दोस्तों को कार से चकराता के पास एक होटल में छोड़कर शुभम वापस अपनी यूनिट जा रहे थे.इस दौरान रास्ते में शुभम की कार देहरादून-चकराता मार्ग पर अचानक बेकाबू हो गई. जिसके बाद कार सीधे खाई में गिर गई. इस हादसे में मेजर शुभम सैनी घायल हो गये. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

चकराता में सेना के मेजर की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)

आनन फानन में शुभम सैनी के परिवार को घटना की सूचना दी गई. बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद शुभम के परिवार में कोहराम मच गया. उनकी परिवार देर रात को ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया है.

मेजर शुभम सैनी (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार चकराता में मेरठ निवासी मेजर शुभम सैनी के घर 18 फरवरी में उनके बड़े भाई तुषार की शादी होनी है. जिसके लिए वह छुट्टी पर जाने वाले थे. मेजर शुभम सैनी के पिता सत्येंद्र कुमार सैनी आर्मी में सूबेदार पद से रिटायर्ड हैं.शुभम सैनी साल 2015 में भर्ती हुए थे. 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद एनडीए में सेलेक्ट हुए. तीन साल पुणे में ट्रेनिंग करने के बाद साल 2019 में एनडीए से पास आउट हुए थे. पास आउट होने के बाद शुभम की पहली पोस्टिंग पंजाब के भटिंडा में थी. देहरादून के चकराता में उनकी दूसरी पोस्टिंग थी.

हादसे के बाद मेजर शुभम सैनी की कार (ETV Bharat)

शुभम सैनी के पिता सत्येंद्र सैनी ने बताया शुभम कमीशन के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बना थे. इसके बाद शुभम का प्रमोशन हुआ. तब शुभम सेना में मेजर बना. उन्होंने बताया शुभम की अभी शादी नहीं हुई थी. उन्होंने बताया शुभम का बड़ा भाई नोएडा में काम करता है.शुभम सैनी के पिता सत्येंद्र सैनी ने बताया मेजर शुभम सैनी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा.

